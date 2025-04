Cory Booker, el senador de EE.UU. que batió un récord al dar un discurso de protesta contra Trump durante más de 24 horas

El demócrata Cory Booker comenzó un discurso el lunes a las 7 de la tarde en el Senado de EE.UU. y terminó de hablar pasadas las 8 de la tarde del martes.

Este senador de Nueva Jersey eligió hacer una maratoniana intervención en el Senado de EE.UU. como forma de protesta y denuncia contra las acciones del gobierno de Donald Trump y de su millonario asesor Elon Musk.

Booker los acusa de haber provocado una “crisis” en Estados Unidos que atribuye a la “insensatez” del gobierno de Trump.

Las reglas del Senado permitían a Booker prolongar cuanto quisiera o pudiera su intervención, así que él decidió seguir hablando hasta batir el récord de 24 horas y 18 minutos que había logrado hace más de 60 años un senador de Carolina del Sur. Habló por más de 25 horas.

“Me alzo aquí con la intención de alterar el funcionamiento normal del Senado de Estados Unidos tanto tiempo como pueda físicamente”, dijo al comienzo de su intervención.

Parte de las bases demócratas se han mostrado descontentas con lo que consideran docilidad de su partido ante las decisiones del gobierno de Trump Getty Images

Booker habló, a veces con voz atronadora, sobre los planes de recortar los programas de asistencia sanitaria Medicare y Medicaid, y de la Seguridad Social, que atribuyó al gobierno de Trump.

Dijo que “en solo 71 días, el presidente de Estados Unidos infringió tanto daño a la seguridad de los estadounidenses” y a los “fundamentos de la democracia”, que no cabe sino concluir que “estos no son tiempos normales y no deben ser tratados como tales”.

Cuando llegó el amanecer, el senador reafirmó su intención de no callar. “Estoy bien despierto. Voy a estar aquí en pie tantas horas como pueda”. El discurso del legislador obligó a prolongar los turnos de trabajo de los policías y otros trabajadores de la Cámara.

La acción de Booker puso los focos en él y refleja los movimientos que se están produciendo en el Partido Demócrata.

Los demócratas llevan sumidos en la conmoción y el desconcierto desde que su candidata, Kamala Harris, perdió la elección presidencial de noviembre ante Trump.

Después de un agitado debate interno, su líder en el Senado, Chuck Schummer, decidió no bloquear el aumento del gasto federal que necesitaba el gobierno hace unas semanas, lo que provocó las críticas de los sectores más a la izquierda del partido, que demandaban a sus dirigentes en el Congreso una oposición más firme frente a los planes de Trump.

Desde entonces, figuras destacadas demócratas o aliadas de ese partido han ido alzando la voz y captando la atención de los medios.

El veterano senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, organizó mítines en varios lugares del país para reactivar a las bases en los que estuvo acompañado por la joven representante por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez.

Booker, quien lanzó sin éxito una candidatura presidencial en 2019, parece querer recordarles a los votantes que él si está dispuesto a dar la batalla, aunque tenga que estar un día entero hablando para hacerse oír.

Por BBC Mundo

BBC Mundo

Temas BBC MUNDO