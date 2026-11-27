SAN JOSÉ.– El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, le pidió este viernes a Costa Rica que permita el ingreso de Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados. La experta italiana, que acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza, había llegado el jueves al país para recibir un doctorado honoris causa. Las autoridades migratorias le impidieron pasar el control del aeropuerto y alegaron razones de seguridad nacional.

“Pedimos a las autoridades que reconsideren esta decisión con carácter urgente y le permitan entrar en el país”, escribió en X Türk, que se declaró “muy preocupado” por lo ocurrido.

Albanese llegó procedente de Francia al aeropuerto internacional Juan Santamaría, en las afueras de San José. Omer Badilla, director general de Migración y Extranjería, dijo que sobre ella pesa una “alerta internacional por vínculos con actos terroristas”. El organismo no precisó quién la emitió ni a qué hechos se refería. En un comunicado, informó que la relatora había quedado a disposición de la aerolínea para gestionar su salida del país.

This is where I will spend my first night in Costa Rica. pic.twitter.com/9DbgdNOqDO — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 27, 2026

La Universidad de Costa Rica (UCR), que había organizado para este viernes una ceremonia en su Aula Magna con más de 500 asistentes previstos, fue la primera en dar a conocer lo ocurrido. La visita se había anunciado públicamente varios días antes y, según las autoridades universitarias, hasta el jueves no habían recibido ninguna advertencia.

“Nunca se nos dijo que había un impedimento para el ingreso de Francesca. En el aeropuerto le dijeron que había un impedimento para su ingreso por incumplir requisitos y que representa una amenaza para la seguridad”, dijo a la agencia AP Ilka Treminio, representante del Consejo Universitario. La rectoría pidió explicaciones a Migración.

Francesca Albanese, relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, habla en un acto en Belgrado ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Albanese reaccionó desde el aeropuerto. “Conoces la cara del imperio el día que le tocas los nervios o traspasas sus confines”, escribió en sus redes sociales. Más tarde vinculó lo ocurrido con las sanciones que Estados Unidos le impuso después de que criticara la política de Washington en Gaza. Las medidas incluyen restricciones financieras y la prohibición de ingresar en territorio estadounidense. “Es lamentable que un país se alinee a las decisiones poco justas de los Estados Unidos”, declaró. Migración no mencionó esas sanciones al explicar su decisión.

El antecedente del acuerdo con Israel

Albanese ya había tenido un cruce con el gobierno costarricense por el tratado de libre comercio con Israel. En diciembre pasado, cuando Rodrigo Chaves todavía ocupaba la presidencia, la relatora pidió que Costa Rica dejara en suspenso la ratificación del acuerdo. El gobierno rechazó el planteo por considerar que se inmiscuía en asuntos internos del país.

Palestinos pasan en moto frente a edificios destruidos en la ciudad de Gaza Jehad Alshrafi - AP

El tratado sigue pendiente de aprobación legislativa. Desde que asumió en mayo, la presidenta Laura Fernández, aliada del mandatario estadounidense Donald Trump, mantuvo el acercamiento comercial con Israel iniciado bajo la gestión de Chaves. Costa Rica también se abstuvo en votaciones de las Naciones Unidas sobre resoluciones que condenaban la ocupación israelí.

La distinción a Albanese había generado controversia aun antes de su llegada. La UCR, una institución pública que concede el doctorado honoris causa una vez al año, fundamentó su elección en la “sólida formación académica, experiencia, producción bibliográfica y su labor como denunciante”. El Centro Israelita Sionista de Costa Rica, que representa a la comunidad judía del país, había expresado su rechazo al homenaje y acusado a la relatora de antisemitismo.

Designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Albanese es una experta independiente con el mandato de informar sobre la situación en los territorios palestinos ocupados desde 1967. Sus denuncias de genocidio en Gaza y de crímenes de guerra en los territorios palestinos ocupados le valieron duras críticas de Israel y de algunos de sus aliados.

Palestinos inspeccionan un departamento destruido por un ataque aéreo israelí en Deir al-Balah, Gaza Ahmed Ibrahim - APA Images via ZUMA Press Wire D

La guerra en Gaza comenzó tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 en Israel, que dejó 1221 muertos, según un recuento de la agencia AFP basado en cifras oficiales israelíes. Desde entonces, más de 73.000 palestinos murieron en Gaza, entre ellos numerosos niños y mujeres, según el Ministerio de Salud del enclave, bajo la autoridad de Hamas.

Con información de AFP y AP