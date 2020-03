Crece la tensión entre EE.UU. y China, que ordenó expulsar a periodistas

Controles por el coronavirus en China Fuente: AFP

WASHINGTON.- El coronavirus reavivó los choques que los últimos dos años tuvieron China y Estados Unidos por su guerra comercial y que ahora los pone frente a frente con mutuas acusaciones sobre el origen de la pandemia, y llevó a Pekín a ordenar hoy la expulsión de los corresponsales de los principales diarios norteamericanos.

"[El virus] vino de China. Creo que esta es una fórmula muy precisa", dijo el presidente norteamericano, Donald Trump , en la Casa Blanca, al ser consulta dosobre las críticas desde Pekín por denominar "virus chino" al nuevo patógeno.

"China difunde informaciones erróneas de que nuestro ejército les habría transmitido el virus. En lugar de meterme en una polémica, dije: lo llamaré usando el país de donde viene", señaló el mandatario.

"No me pareció bien el hecho de que China estuviera diciendo que nuestros militares se los pasaron. Nuestros militares no se lo pasaron a nadie", dijo Trump a los periodistas.

"Creo que decir que nuestros militares se los dieron crea un estigma", agregó.

El nuevo coronavirus fue detectado por primera vez en China en diciembre del año pasado. Las autoridades dijeron primero que apareció en un mercado donde se vendían animales vivos de la ciudad de Wuhan.

Pero desde entonces China tomó distancia de esa afirmación y aumentó sus reservas sobre el origen del Covid-19. Ahora dice que es de procedencia desconocida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la cepa era "desconocida antes del brote en Wuhan, China, de diciembre de 2019" y que todavía no se sabe con exactitud cómo pasó el virus de su vector animal a los humanos,

El siempre polémico vocero del ministerio de Relaciones Exteriores chino , Zhao Lijian, había dado a entender la semana pasada en Twitter que el "paciente cero" de la pandemia podría haber venido de Estados Unidos.

Explicación

"Podría ser el Ejército de Estados Unidos el que trajo la epidemia a Wuhan ¡Sean transparentes! ¡Hagan públicos sus datos! Estados Unidos nos debe una explicación", dijo Zhao, conocido por sus controversiales afirmaciones en las redes sociales.

Pero los comentarios de Trump fueron criticados también dentro de Estados Unidos por temor a crear tensiones con la numerosa comunidad asiática en el país.

"Nuestra comunidad asiático-estadounidense --gente a la que USTED sirve-- está sufriendo mucho. No le necesitan a usted para alimentar la intolerancia", escribió en Twitter el alcalde demócrata de Nueva York Bill de Blasio, cuyo estado es uno de las más afectados por el virus en Estados Unidos.

Expulsión de periodistas

En una nueva escalada de las tensiones, el gobierno chino ordenó a los corresponsales del The New York Times, The Washington Post y Wall Street Journal que devuelvan sus acreditaciones de prensa en dos semanas, lo que significa de hecho su expulsión del país.

Mike Pompeo, jefe de la diplomacia de Estados Unidos, instó a Pekín a reconsiderar las expulsiones, diciendo que China se beneficia de los medios libres.

"Esto es lamentable", dijo el secretario de Estado a periodistas. "Espero que lo reconsideren", agregó, deplorando lo que consideró una decisión que restringe actividades de prensa libre que "serían realmente buenas para el pueblo chino en estos tiempos globales de increíbles retos, donde más información, más transparencia, es lo que salvará vidas".

Según la diplomacia china, la expulsión de los corresponsales norteamericanos es en respuesta a la decisión "escandalosa" de Washington de reducir drásticamente el número de profesionales autorizados a trabajar para cinco medios de chinos en Estados Unidos.

"No es lo mismo en absoluto", protestó Pompeo. "Las personas que identificamos hace unas semanas" eran "miembros de los organismos de propaganda chinos" que no gozan de la "libertad" de prensa en su país, dijo.

