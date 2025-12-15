Vacunos: el valor de la hacienda se mantuvo muy firme en una subasta especial

Este lunes, en la primera rueda de ventas de la semana en el Mercado Agroganadero MAG) la firma Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA subastó 6063 vacunos para el 33º Remate Gordo de Navidad de la casa consignataria.

La subasta se concretó con trámite ágil y los valores fueron calificados como de excepción para las distintas clasificaciones de novillos y las haciendas del tipo consumo liviano.

Los novillos, con 1569 cabezas, representaron alcanzaron los siguientes registros destacados: $4600 con 496 kg; $4550 con 477, 484 y con 505 kg, y $4470 con 482 kg. Por las mejores vacas se pagó $3050 con 518 kg; $3000 con 521 kg, y $2850 con 468 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5000 con 333 kg; $4720 con 350 kg, y $4670 con 414 kg, y en vaquillonas, $4800 con 305 y con 307 kg; $4400 con 347 y con 374 kg, y $4350 por 4 lotes de 337 a 397 kg.

El detalle de venta fue 1569 novillos; 2080 novillitos; 1680 vaquillonas; 675 vacas; 15 conservas; y 43 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $4219,759, mientras que el peso promedio general resultó de 423 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4401,893. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4401,893. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4416,738. Detalle de venta: 1569 novillos; 2080 novillitos; 1680 vaquillonas; 675 vacas; 15 conservas, y 43 toros. Base 20 cabezas.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (6063) Agro Cereal 9 de Julio nt. 47, 349 kg a $4720; Agropecuaria El 16 nt. 32, 403 a 4350; 48, 418 a 4370; 40, 380 a 4600; Agropemar n. 43, 450 a 4420; nt. 100, 402 a 4550; vq. 27, 353 a 4700; 38, 329 a 4750; Altuy vq. 20, 327 a 4500; Merino n. 24, 451 a 4300; Bajo El Nogal n. 20, 457 a 4350; Blasfer nt. 27, 401 a 4300; 31, 429 a 4420; 64, 423 a 4450; Caldenes nt. 44, 323 a 4670; Campomar n. 33, 475 a 4350; Cibus Argentina vq. 24, 548 a 4170; Cresud nt. 39, 388 a 4400; Da-Nes nt. 150, 348 a 4700; Delfinagro n. 36, 484 a 4550; Don Benjamín v. 22, 563 a 3300; 34, 535 a 3400; El Bornizo vq. 26, 425 a 4150; 26, 414 a 4200; El Indio de Juárez nt. 28, 378 a 4400; Estancias Grimaldi n. 50, 449 a 4450; Finlar vq. 29, 360 a 4250; Gaillour Agropecuaria n. 26, 448 a 4450; Gazzoni vq. 27, 378 a 4200; Grimaldi nt. 25, 395 a 4520; Gundesen nt. 45, 405 a 4650; Iruanyak nt. 73, 415 a 4650; 100, 414 a 4670; vq. 40, 372 a 4300; 91, 339 a 4470; Jáuregui nt. 29, 371 a 4500; Jomarca n. 27, 437 a 4400; 38, 451 a 4450; vq. 25, 375 a 4400; La Catalina n. 35, 459 a 4300; 35, 454 a 4350; La Chiquita n. 30, 477 a 4550; La Solita vq. 54, 307 a 4800; Laike n. 32, 454 a 4400; Ledesma vq. 22, 397 a 4350; Lena vq. 40, 426 a 4120; Los Taleros n. 30, 505 a 4550; De Tronconi e Hijos vq. 30, 333 a 4400; Marchi vq. 21, 326 a 4650; Martínez Arenaza e Hijos n. 30, 582 a 4570; Montoya n. 36, 498 a 4400; Monvale n. 435, 504 a 4600; Murga Hnos. nt. 34, 414 a 4370; Noya n. 35, 482 a 4470; Numael n. 86, 450 a 4450; nt. 29, 424 a 4450; Paschetta vq. 24, 345 a 4300; Manuel nt. 28, 410 a 4370; Pehuelches nt. 20, 381 a 4500; vq. 20, 344 a 4250; Perearnau Esnaola nt. 45, 406 a 4400; 33, 377 a 4450; vq. 20, 330 a 4420; Priotti nt. 29, 415 a 4500; Ranchito María Inés vq. 42, 349 a 4370; Rancho Pe n. 35, 455 a 4370; San Manuel de Tandil v. 21, 546 a 3250; San Mariano n. 38, 483 a 4600; San Pedro Villegas nt. 44, 368 a 4700; Suc. Álvarez vq. 26, 443 a 3900; Ternasky nt. 20, 349 a 4570; Tres Elviras vq. 34, 367 a 4350; Urdaniz vq. 32, 293 a 4650; Urko vq. 30, 319 a 4550; Zenari v. 28, 510 a 3400; Araujo nt. 20, 376 a 4520; Bajo El Nogal n. 42, 442 a 4320; Fao Agrop. nt. 40, 357 a 4570; Hue Malal nt. 31, 349 a 4700; Las Mozuelas n. 35, 486 a 4270; vq. 69, 397 a 3700; Gaztambide nt. 31, 351 a 4670; Courreges n. 36, 463 a 4350; San Manuel de Tandil nt. 32, 410 a 4500; Vivorata v. 26, 527 a 2900.