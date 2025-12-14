Bondi Beach (Sydney, Australia) fue el escenario de un ataque terrorista en una celebración de Hanukkah, donde este domingo un grupo armado abrió fuego contra unas 2000 personas reunidas ahí.

¿Qué pasó en Bondi Beach?

Un ataque terrorista en Bondi Beach dejó al menos 10 muertos y casi 30 heridos durante una celebración de la festividad judía de Hanukkah. Dos hombres armados abrieron fuego contra una multitud, lo que generó una escena de caos y horror. La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó que uno de los atacantes fue abatido, mientras que el segundo fue arrestado y se encuentra en estado crítico tras resultar herido de gravedad.

Así el momento en que un civil neutralizó a uno de los terroristas de Bondi Beach (Fuente: Captura de pantalla)

El incidente, catalogado oficialmente como “terrorista” por las autoridades australianas, tuvo lugar en Bondi Beach, un lugar muy popular donde cerca de 2000 personas se habían congregado para encender las primeras velas de Hanukkah. La Policía confirmó que mataron a por lo menos diez personas, incluyendo a uno de los tiradores, y que hay 29 heridos, entre ellos dos efectivos policiales. El ataque se produjo aproximadamente a las 09.45 (hora local) del domingo.

La gente escapando de Bondi Beach

Un civil defendió a las víctimas: ¿qué ocurrió?

En medio del horror desatado, la acción de un civil sobresalió como un acto de heroísmo. Un hombre logró desarmar a uno de los terroristas que disparaba con un arma larga, según se observa en un video que circuló en las redes. El civil se acercó al agresor por detrás sin ser detectado, lo inmovilizó por la espalda y le quitó el arma, apuntándole con la misma. Testigos sugieren que el héroe no tenía experiencia en manejo de armas, ya que se le ve levantando la mano para pedir ayuda policial mientras el atacante, vestido con camisa negra y pantalón blanco, se aleja del lugar.

El hombre que atacó a uno de los terroristas para sacarle el arma

Vlad, un testigo presencial, relató al medio local The Australian que se dispararon “más de 50 tiros” en el transcurso de cinco minutos, y que había “decenas de cuerpos” a su alrededor, lo que subraya la magnitud de la tragedia. La policía intervino con celeridad, abatiendo a uno de los agresores. El otro atacante, ubicado a pocos metros sobre un puente peatonal, fue herido por proyectiles policiales antes de su arresto.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, lamentó las “escenas impactantes y angustiosas” que llegaban de Bondi y convocó una reunión urgente de su gabinete de seguridad. Albanese expresó sus condolencias y aseguró que la policía y los servicios de emergencia trabajan “sobre el terreno para salvar vidas”.

El ataque en Bondi Beach: qué se sabe HANDOUT� - COURTESY OF TIMOTHY BRANT-COLES/�

Repercusión pública del ataque en Bondi Beach

La respuesta internacional fue inmediata. Aunque las autoridades australianas no vincularon directamente el suceso con la celebración judía, el presidente de Israel, Isaac Herzog, denunció un “vil ataque terrorista contra los judíos” que celebraban Hannukah y exigió al Gobierno australiano que actúe con contundencia contra una “ola de antisemitismo” en el país. Herzog añadió que “el corazón de toda la nación de Israel late con fuerza” por las víctimas.

El civil forcejea con uno de los terroristas antes de desarmarlo

Por su parte, el ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, vinculó el ataque con la decisión de Australia de reconocer el Estado palestino y acusó: “Las manos del Gobierno de Australia están manchadas con la sangre de los asesinados”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también condenó el “atroz y mortal ataque” contra “familias judías” reunidas en Sydney, lamentando el suceso en el primer día de Hannukah. Desde Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, manifestaron su horror y condolencias, condenando la violencia y el antisemitismo. El primer ministro británico, Keir Starmer, lamentó las “noticias profundamente angustiosas”.

