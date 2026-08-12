Un helicóptero militar se estrelló en el centro de Texas: hay dos muertos

Un helicóptero del Ejército de Estados Unidos se estrelló este miércoles en un campo del centro de Texas y dejó un saldo de dos muertos. El incidente provocó un incendio forestal que obligó a evacuar la zona y varias viviendas.

Videos que se difundieron en redes sociales mostraron columnas de humo negro en un sector de pastizales que se intensificaban con el paso de los segundos.

La aeronave, modelo Apache AH-64, se estrelló cerca de la base militar de Fort Hood. La oficina del sheriff del condado de Bell recibió una llamada a través del 911 poco después de las 13.30 (hora local) por el incidente en Salado, un pequeño pueblo a aproximadamente 32 kilómetros de la instalación militar.

Un helicóptero militar se estrelló en el centro de Texas

El portavoz de la oficina del sheriff del condado de Bell, Cliff Coleman, aseguró que los ocupantes murieron. La confirmación del fallecimiento fue a las 14.30 (hora local). La aeronave no se estrelló contra ninguna vivienda u otra estructura al momento del impacto.

Por el momento se desconoce la causa del choque y quiénes eran los ocupantes. Coleman anunció que la división de investigaciones criminales de Fort Hood encabeza la investigación del siniestro. “Se podía notar que fue un choque violento”, comentó Coleman.

Un oficial militar declaró a la AP que el helicóptero realizaba un vuelo de entrenamiento rutinario cuando se estrelló. El oficial habló bajo condición de anonimato para comentar sobre la situación en desarrollo.

Hay dos muertos

El accidente provocó un incendio en los campos secos donde cayó la aeronave, y las autoridades evacuaron a varios residentes y viviendas de la zona mientras las autoridades intentan controlar el fuego.

Fort Hood es una base militar de gran tamaño, con alrededor de 880 kilómetros cuadrados, que se utiliza para entrenar y desplegar fuerzas pesadas. El Ejército afirma que el terreno ondulado y árido que rodea la base proporciona un campo de entrenamiento ideal.

El pasto quemado en el lugar donde se estrelló el helicóptero

En noviembre de 2015, cuatro soldados murieron cuando un helicóptero Black Hawk se estrelló durante un ejercicio de entrenamiento. Y nueve soldados de Fort Hood fallecieron en 2016 cuando un arroyo crecido por las lluvias arrastró su vehículo hacia las aguas turbulentas.

Con información de AP