Critican el gesto de la nueva primera dama de Colombia que quedó plasmado en un video

BOGOTÁ.– La futura primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, quedó en el centro de una inesperada polémica luego de que se viralizara un video en el que protagoniza un gesto que generó interpretaciones divididas en redes sociales, en medio del clima político extremadamente polarizado posterior a las recientes elecciones presidenciales.

En las imágenes, difundidas masivamente en plataformas digitales, se observa a Pineda participando en un evento político junto a su esposo, el presidente electo Abelardo de la Espriella. Vestida con una camiseta con los colores de la bandera colombiana, la empresaria saluda a un simpatizante, pero inmediatamente después parece limpiarse la mano en el respaldo de una silla y mantenerla apartada de otros objetos, incluso de su teléfono celular.

El gesto viral de la esposa de De La Espriella

El gesto, captado en medio de la multitud, desató una ola de reacciones. Algunos usuarios interpretaron la acción como una señal de incomodidad e incluso desprecio hacia el ciudadano que la saludó, lo que derivó en críticas sobre la empatía de quien está próxima a asumir un rol institucional de alta visibilidad. “¿Se limpió la mano tras un saludo?“, cuestionaron varios comentarios en redes, donde el video circuló con rapidez.

El próximo presidente de Colombia Abelardo de la Espriella, junto a su esposa Ana Lucía Pineda Rodrigo Abd - AP

Otros, en cambio, relativizaron lo ocurrido y señalaron que podría tratarse de una reacción espontánea o una medida de cuidado personal, en un contexto de contacto físico constante durante actos públicos. La falta de información precisa sobre el lugar y la fecha en que fue grabada la escena también contribuyó a alimentar el debate.

Más allá de la controversia puntual, el episodio puso en evidencia el nivel de escrutinio al que estará sometida Pineda como primera dama, en un momento en el que la política colombiana atraviesa una fuerte polarización. La reciente elección presidencial, definida por un margen estrecho, dejó un escenario tenso y altamente sensible a cualquier gesto o señal de sus principales figuras y con evidentes desafíos comunicacionales.

Ana Lucía Pineda

Pineda, nacida en Montería, en el departamento de Córdoba, es administradora de empresas y cuenta con experiencia en gestión administrativa, recursos humanos y desarrollo de proyectos. Durante años mantuvo un perfil bajo, alejada de la exposición mediática, aunque su participación en la campaña presidencial permitió que comenzara a ganar visibilidad pública.

En entrevistas recientes, destacó la importancia de la familia y el diálogo como pilares de su vida personal. Junto a De la Espriella, con quien lleva casi dos décadas de relación y tiene cuatro hijos —Lucía, Salvador, Filippo y Francesca—, ha subrayado la necesidad de construir consensos incluso en medio de desacuerdos.

Ana Lucía Pineda

De cara a su futuro rol, Pineda adelantó que buscará impulsar una agenda social centrada en mujeres, niños y adultos mayores, con el objetivo de desarrollar una gestión activa desde el espacio de la primera dama.

“Tengo todo el deseo de trabajar por las mujeres colombianas, por la primera infancia y quiero laborar, dejar huella y crear un impacto. En eso me voy a enfocar”, afirmó en una entrevista. “Descubrimos la fuerza que tiene la mujer colombiana y la determinación y el protagonismo que puede tener la mujer en este nuevo Gobierno”, agregó.

Agencia ANSA