Cuándo asume Lula da Silva su nuevo mandato como presidente de Brasil

Lula da Silva fue reelecto presidente de Brasil tras ganar el balotaje 2026. En una reñida segunda vuelta la mayoría del apoyo popular para dirigir al país vecino durante los próximos cuatro años, por lo que muchos se preguntan cuándo asumirá el nuevo mandato.

Según el Tribunal Superior Electoral (TSL) Lula tomará posesión el 5 de enero del 2027, cuatro días después de la fecha tradicional. Este cambio se estipuló en la Constitución Federal brasileña y también modificó las fechas de investidura de los gobernadores, que se realizarán el 6 de enero.

Lula obtuvo su cuarto mandato presidencial NELSON ALMEIDA - AFP

Luego de los actos previstos de manera protocolar, Lula continuará en el Palacio de Planalto para cumplir con sus obligaciones como jefe de Estado hasta finales de 2030.

El balotaje de Brasil 2026, en números

Este domingo 25 de octubre se celebró el balotaje de Brasil 2026. Con el 99,9% de los votos escrutados, Lula (Partido de los Trabajadores- PT) obtuvo el 51,79% (64.255.969 de votos), mientras que Flavio Bolsonaro (Partido Liberal), el 48,21% (59.826.002 votos).

En tanto, hubo 1,12% de votos en blanco y 2,12% de nulos. Además, de los 158.745.502 brasileros aptos para votar, asistió a las urnas el 80,78% (128.235.762 sufragios). Esto quiere decir que menos del 20% se abstuvo de votar (30.508.978 personas).

Lula derrotó a Bolsonaro en el balotaje de Brasil 2026 Bruna Prado - AP

Qué dijo Lula tras ganar el balotaje de Brasil 2026

Tras haber conocerse los resultados del balotaje, este domingo Lula da Silva se dirigió a sus votantes pasadas las 22.30 desde el hotel Intercontinental en San Pablo, donde esperó los resultados electorales. Se mostró “emocionado” arriba del escenario y, entre sus saludos y palabras de agradecimiento, enfatizó: “Quería agradecer la generosidad de la juventud brasilera. Quiero agradecer a las personas que convencimos de que su voto era muy importante”.

Luego remarcó: “Esta elección fue la derrota del negacionismo y de la mentira. Participé de muchas elecciones, vi a todos los principales presidentes del mundo discutiendo sobre los principales problemas del mundo. Estoy muy emocionado”.

Lula obtuvo su cuarto mandato presidencial MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Además, prometió: “Vamos a cambiar la forma de gobernar este país. Voy a conversar con el pueblo brasileño muchas veces al día. Tengo que gobernar para los 215 millones de brasileños, para todas las ciudades”, y aseguró: “Las religiones serán todas respetadas con igualdad. Voy a contribuir a la evolución de la educación del pueblo brasileño”.

Quién es Lula da Silva

Luis Ignacio Lula da Silva nació el 27 de octubre de 1945. Es el séptimo hijo de un matrimonio analfabeto del nordeste. Fue abandonado por su padre antes de que la familia emigrara a San Pablo. A los 15 años empezó a trabajar como vendedor ambulante y lustrabotas para ayudar a proveer de dinero en su hogar.

Lula da Silva empezó su carrera política en 1968 (Xinhua/Paulo Lopes) (pl) (jg) (ra) (vf) [e]Paulo Lopes - XinHua

En 1968, Lula da Silva inició su etapa de sindicalista en el Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Al principio mantuvo un perfil “despolitizado” y hasta resistió la dictadura de João Goulart, donde ejerció un papel relevante al momento de contar con interlocutores que permitieran fortalecer el proceso democrático.

Da Silva inició su camino desde las bases sindicales y poco a poco construyó una figura política que le valió un asiento en el Senado entre 1987 y 1991, y más tarde alcanzó la presidencia entre 2003 y 2007. Ese año fue reelecto hasta 2011.

Cuando tenía 17 años, Lula da Silva perdió un dedo mientras trabajaba en una fábrica de tornillos; eso lo marcó para siempre (Fuente: Instagram/@lulaoficial)

En julio de 2017, Lula fue condenado a nueve años de prisión por el entonces juez federal Sergio Moro, quien investigó la “Operación Lava Jato”, una amplia indagación criminal que destapó la corrupción entre la empresa estatal de petróleo, Petrobrás, y políticos brasileños para obtener fondos secretos de campaña. En enero del año siguiente, el Tribunal Regional Federal extendió la sentencia a 12 años.

Así votó Lula - LN+

Con apelaciones pendientes de dictamen, Lula empezó a cumplir la pena en abril de 2018. Sin embargo, en 2021, el Tribunal Supremo Federal anuló la condena tras considerar que el exjuez Moro no tenía competencia para investigar y juzgar los casos.

En 2022, Lula volvió a presentarse a elecciones presidenciales y ganó en la segunda vuelta contra el entonces presidente Jair Bolsonaro. De esta forma, su tercera presidencia va desde 2023 hasta fines de 2026. Ahora, al ganar el balotaje contra Flavio Bolsonaro, el líder del PT obtuvo su cuarto mandato, que ejercerá hasta fines de 2030.

Cuáles son las propuestas de Lula

Lula da Silva centra su plataforma en la ampliación de políticas sociales, la inversión pública y programas de empleo, educación y salud, con el eje de campaña en reducir las desigualdades. En el ámbito laboral, propone la eliminación de la jornada 6x1 y el establecimiento de una semana laboral de 40 horas sin reducción salarial, además de garantizar aumentos reales para el salario mínimo.

En seguridad, plantea robustecer la participación del gobierno federal mediante la creación de un Ministerio de Seguridad Pública y una estrategia basada en inteligencia, coordinación entre fuerzas y el combate al financiamiento del crimen organizado. Su compromiso ambiental es alcanzar la deforestación cero para 2030. Para financiar estas iniciativas, Lula aboga por una mayor progresividad tributaria, elevando la carga fiscal sobre los sectores de mayores ingresos y los capitales en el exterior.