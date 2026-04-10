Cuándo regresa Artemis II: hora de la llegada de la misión de la NASA a la Tierra

Tras haber recorrido la parte oscura de la Luna, la misión Artemis II que partió al espacio el miércoles pasado llega a su fin y es importante saber con precisión cuándo regresa a la Tierra.

Los preparativos para el regreso de los miembros de la tripulación de Artemis II a la Tierra (Foto: NASA)

Tal como estaba previsto inicialmente la misión culmina este viernes 10 de abril por la tarde, habiendo completado diez días en órbita, cuando la cápsula Orión atraviese la atmósfera y descienda en el mar.

La tripulación, integrada por los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, se prepara ahora para el regreso a la Tierra, con un amerizaje previsto frente a la costa de California.

Cuándo regresa Artemis II

La finalización de la misión Artemis II está dada por el ingreso de la cápsula Orión a la atmósfera terrestre y su descenso, primero a gran velocidad y luego paulatino, hasta amerizar en el océano Pacífico.

El regreso de la tripulación que marcó un hito en la Astronomía está previsto para las 20.53 (hora argentina), como parte del tramo final del regreso a la Tierra, con amerizaje frente a las costas de California.

Cabe aclarar que el regreso es una de la maniobras que conlleva mayor complejidad, debido a la velocidad con la que la cápsula ingresa a la atmósfera y por la operación de rescate que se despliega en el océano.

En primer lugar, la cápsula Orion vuelve a entrar en la atmósfera terrestre a casi 40.000 kilómetros por hora. Durante esta etapa, el escudo térmico cumple un rol fundamental al proteger a la tripulación del intenso calor generado por la fricción.

Luego, la nave reduce drásticamente su velocidad hasta alcanzar unos 480 kilómetros por hora. En ese punto, se activa un sistema de 11 paracaídas que se despliegan en secuencia para estabilizar la cápsula y disminuir aún más la velocidad.

Finalmente, Orion impacta en el océano Pacífico a una velocidad cercana a los 30 kilómetros por hora, en una maniobra conocida como amerizaje.

Así serán las maniobras de aterrizaje de Orión

Así será el regreso de Artemis II

El récord de Artemis II

Los tripulantes se convirtieron en los seres humanos que más lejos viajaron en la exploración espacial. El lunes pasado, la nave superó ampliamente el récord que la misión Apolo 13 había mantenido durante más de medio siglo.

La misión, que recolectó imágenes en alta definición y permitió la ejecución de maniobras complejas en la cercanía del satélite natural, fue diseñada exclusivamente como una fase de validación de sistemas y observación. Los astronautas, los primeros humanos en más de 50 años en ver la cara oculta de la Luna, dedicaron su tiempo a testear la tecnología que permitirá alunizajes seguros en el futuro.