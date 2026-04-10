A qué hora es el regreso del Artemis II y por dónde se puede ver en vivo la misión de la NASA

La misión Artemis II de la NASA ya se encuentra en la trayectoria de retorno hacia la Tierra. Los cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orión finalizaron el reconocimiento de la órbita lunar y avanzan con las tareas operativas previas al ingreso en la atmósfera terrestre.

Artemis II: la misión llegó al lado oculto de la Luna y se vio de esta manera

A qué hora es el regreso del Artemis II

El cronograma oficial establece que la nave llegará a la superficie terrestre este viernes 10 de abril a las 20.07 (17.07 PDT), en un punto del océano Pacífico frente a la costa de San Diego, en los Estados Unidos. Para quienes siguen el evento desde la Argentina, el arribo está previsto alrededor de las 21 horas.

Jeremy Hansen fue el encargado de tomarle fotos a la Luna NASA

Por dónde se puede ver en vivo la misión de la NASA

La NASA ofrece cobertura en tiempo real a través de su canal oficial de YouTube, con transmisión disponible durante las 24 horas. Además, la agencia realiza emisiones especiales en las que especialistas brindan detalles técnicos del descenso y actualizaciones sobre la trayectoria y el estado de la tripulación.

En ese marco, los informes incluyen precisiones sobre las condiciones del reingreso y cada una de las etapas que atraviesa la cápsula antes de su llegada al océano.

Cómo será la maniobra final en el Pacífico

La etapa final consiste en un splashdown, es decir, un amerizaje controlado en las aguas del océano Pacífico. Durante este procedimiento, la cápsula desacelera mediante el despliegue de paracaídas antes de impactar sobre la superficie.

La agencia espacial mantiene una vigilancia constante sobre el recorrido y emite reportes actualizados a lo largo de toda la operación.

La cápsula Orión de la misión no tripulada Artemis I amerizó en el Océano Pacífico el 11 de diciembre de 2022 tras completar con éxito una misión alrededor de la Luna Getty Images

Procedimientos técnicos antes del ingreso a la atmósfera

El regreso requiere la ejecución de maniobras de alta precisión. En esta fase, la tripulación guía la nave para que la parte trasera apunte directamente hacia el Sol.

“La prueba recopilará más datos sobre las cualidades de manejo y los sistemas de guiado, navegación y control. Al pilotar manualmente la cápsula hasta que apunte de cola al Sol, la tripulación podrá gestionar las condiciones térmicas y la generación de energía”, destacaron.

Victor Glover, Reid Wiseman, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen Li Rui - XinHua

Duración total y objetivos de la misión

La travesía comenzó el 1 de abril con el despegue y contempla una extensión total de 10 días. El objetivo es validar sistemas fundamentales para futuras misiones tripuladas, como el soporte vital y la navegación en el espacio profundo.

A diferencia de Artemis I, esta experiencia incluyó la presencia de astronautas durante todo el trayecto. Los datos obtenidos serán clave para las próximas etapas del programa, que prevé un nuevo alunizaje en los próximos años.