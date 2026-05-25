Servicios de feriado: así funcionan los bancos, supermercados y transportes este lunes 25 de mayo

Durante este lunes, que es feriado nacional, diversos servicios funcionan de manera limitada y solo algunos estarán vigentes en su totalidad como en un día hábil; por lo que resulta importante conocer cómo funcionan los bancos, supermercados, transportes este lunes 25 de mayo.

El funcionamiento de los colectivos en el feriado del 25 de mayo Fabián Marelli

La jornada que recuerda la Revolución de Mayo y la formación del Primer Gobierno Patrio es feriado inamovible en todo el territorio nacional, por lo que gran parte de las actividades de la economía local se ven afectadas.

Así funcionan los bancos, supermercados, transportes este lunes 25 de mayo

Así es el funcionamiento y limitaciones de los servicios públicos durante el día feriado:

Administración pública : las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas durante la jornada.

: las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán durante la jornada. Colectivos : funcionarán con frecuencia de días feriados .

: funcionarán con . Subte y Premetro : tendrán el horario de domingo , lo que implica que la primera formación pasa a las 8 horas y la última hasta las 22 horas, dependiendo la línea.

y : tendrán el , lo que implica que la primera formación pasa a las 8 horas y la última hasta las 22 horas, dependiendo la línea. Trenes : en los feriados, todas las líneas funcionan con cronograma de domingo , lo que implica frecuencias reducidas y modificaciones en los primeros y últimos servicios.

: en los feriados, todas las líneas funcionan con , lo que implica frecuencias reducidas y modificaciones en los primeros y últimos servicios. Supermercados : funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público.

: funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público. Bancos : las sucursales bancarias permanecerán cerradas, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas se mantendrán en funcionamiento los cajeros automáticos , y estarán disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.

: las sucursales bancarias permanecerán cerradas, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas , y estarán disponibles las herramientas online como el , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia. Estacionamiento en CABA : está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy.

: está donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy. Peajes: los peajes funcionan como en el fin de semana, por lo que tienen como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro.

El funcionamiento de supermercados y almacenes en el feriado del 25 de mayo Soledad Aznarez

Todos los feriados de 2026

Mayo

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).