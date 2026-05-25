Buenas condiciones y tardes agradables: así estarán los días en el AMBA durante esta semana

La semana en el AMBA se presentará con buenas condiciones; los días comenzarán con temperaturas no tan frías y seguirán con tardes templadas y agradables. No hay chances de precipitaciones ni vientos fuertes, y el inicio de cada día estará marcado por la baja visibilidad.

Lunes: poco sol, pero no tan frío

Para hoy se espera una jornada donde muchos podrán disfrutar el feriado al aire libre. El amanecer espera poco viento y mucha humedad, lo que promovería niebla suburbana; atención los que salgan temprano con la baja visibilidad. Se estima una mínima de 10°C, con viento suave desde el noroeste y cielo mayormente nublado. Nuestro firmamento quedará poblado de nubes durante toda la jornada entregando sol intermitente; pese a algunos pasajes de frondosa cobertura no habrá previsión de precipitaciones, por lo que se podrá salir un rato de casa para aprovechar una tarde con 18°C y viento leve. El manto de nubes y el viento templado sostendrán la temperatura nocturna en 13°C.

Se esperan días con buenas condiciones meteorológicas

Martes: de la niebla al sol

Nuevamente tendremos una mañana con baja visibilidad por efecto del viento calmo y la alta humedad; las mismas variables que nos dejarán niebla facilitarán un amanecer menos frío con 10°C de piso térmico y cielo parcialmente nublado. Con el paso de la mañana se irá disipando la nubosidad hasta dejarnos el cielo mayormente limpio para el mediodía. La tarde nos mantendrá lejos del frío conservando la buena insolación y el viento leve del noroeste, lo que permitirá que el termómetro se estire hasta 18°C para mantener la estufa apagada. La noche nos hará precio teniendo a junio a la vuelta de la esquina en un cierre con 13°C.

Miércoles: tarde de calor suave y sol intermitente

Enésimo amanecer con baja visibilidad en el estuario por efecto de la alta humedad y la pereza del anemómetro. Se prevé un amanecer con cielo parcialmente nublado y 10°C de mínima que no se sentirán tan frescos por la falta de viento. Tendremos una jornada que alterne pasajes nubosos con tramos soleados, aunque los cúmulos parecen que ganan claramente la tarde. Se espera una máxima de 18°C, con poco viento por lo que tendremos un ambiente muy agradable que nos seguirá manteniendo lejos del frío intenso. La noche presentará 14°C en un cierre nublado.

Jueves: el invierno puede esperar

El cielo nublado de la madrugada habrá conservado la temperatura para dejarnos un agradable amanecer en 13°C, con viento leve del noreste y cielo parcialmente nublado. Se espera una mañana con buenas cuotas de sol, el descenso de aire templado empujará al mercurio rumbo a una nueva tarde lejana del frío intenso con el mercurio trepando a 19°C en una tarde con cielo mayormente nublado tras el giro de la veleta hacia el este. La noche mantendrá el cielo cubierto, aunque sin previsión de lluvias en un cierre con 15°C que podría obligar a algún friolento a sacarle una manta a la cama.

Viernes: la noche, a salvo

El viernes repetirá el patrón sinóptico de los últimos días, mostrando mucha nubosidad y falta de viento. El amanecer proyecta viento leve del noreste, cielo mayormente nublado y mínima de 14°C. Con el correr de las horas tendremos algunos pasajes soleados para que el cielo vuelva a cerrarse al final del día, pero conservando la estabilidad. La tarde mostrará cielo parcialmente nublado, viento leve del noreste y máxima de 19°C para que todos se vuelvan con la campera en la mano. La noche estará a salvo para los que quieran salir en un cierre con 14°C con la veleta rotando hacia el este.

Aunque las mañanas estarán con nubosidad, el resto de los días serán con cielo despejado o parcialmente nublado Pixabay

Borrador del fin de semana

El sábado seguirá la tónica de los últimos días: mucha nubosidad, poco viento, niebla por la mañana y alta humedad. Rotará la veleta y soplará aire frío, aunque tan levemente que no se sentirá su efecto en una tarde sin frío intenso con 17°C. El domingo mantendrá la estabilidad con cielo parcialmente nublado, poco viento y máxima de 17°C.

Eso es todo, amigos. Si bien parece una semana que presentará ciertas gentilezas térmicas, tendremos en realidad temperaturas estadísticamente acordes a esta época del año. Se destaca la falta de viento por tantos días seguidos lo que permitirá, por un lado, no percibir el frío de manera intensa ni obligará al recalculo de sensación térmica, aunque favorecerá la formación de bancos de niebla suburbanos condicionando la seguridad vial en rutas bonaerenses y entrerrianas. No se esperan lluvias por toda la semana y no se avizoran ataques polares en los próximos 12 días.

Buena semana para todos.

@JopoAngeli