El Brighton College es uno de los colegios de más prestigio de Reino Unido, con más de 60 años formando jóvenes. Ahora la institución decidió realizar una importante inversión en el extranjero, específicamente en Madrid, donde abrirá sus puertas formalmente en 2027. Aunque se espera que la institución tenga capacidad para 900 estudiantes, durante su primer año solo podrán acceder 150.

Desde que se conoció la noticia, la institución recibió más de mil solicitudes para tener una entrevista con las autoridades y poder conocer las instalaciones. Uno de los grandes atractivos para los padres es que sus hijos recibirán una educación “a la antigua”, es decir, libre de pantallas táctiles. Esta política busca garantizar que los estudiantes comprendan la tecnología y la inteligencia artificial sin volverse dependientes de las pantallas. Es así que los estudiantes no podrán utilizar celulares, ni tablets ni computadoras en el colegio, hasta los 16 años, cuando se implementan en la currícula materias que invitan a los estudiantes a maximizar sus conocimientos con herramientas de inteligencia artificial.

El Brighton College también incita a la pluralidad de estudiantes de todo el mundo, con lo cual no solo se recibirán estudiantes españoles, sino también de descendencia latina, africana y asiática. Además, el colegio es considerado trilingüe, ya que sus clases se imparten en inglés y en español, mientras que el tercer idioma a aprender es el chino mandarín.

El colegio aún no cuenta con imágenes de su institución en Madrid, por lo que la institución recreó con IA cómo se vería el campus (Foto: Brighton College Madrid )

Sin embargo, sus altos costos en el precio de plazas lo posicionan dentro de las instituciones educativas premium de la capital española. Según revelaron las autoridades en diálogo con el diario El Mundo, las tasas anuales oscilan entre los 12.500 y los 24.000 euros.

George Hartley será el director del centro educativo y en diálogo con Madrid Total aseguró que la razón por la que se eligió a Madrid por encima de otras capitales europeas fue por un estudio que reveló lo arraigadas que se encuentran las raíces británicas en muchas comunidades locales. “Tras llevar a cabo un estudio, Madrid, junto a Roma y Lisboa, nos pareció una de las ciudades ideales para abrir un Brighton College. Además, muchas familias británicas viven en Madrid y, en la actualidad, en esta ciudad hay una alta demanda de colegios internacionales, también por parte de familias españolas que se decantan por un modelo educativo como el nuestro”, aseguró.

La institución cuenta con materias extracurriculares para potenciar los talentos de sus estudiantes (Foto: Brighton College Madrid)

“Una de las mayores fortalezas de este centro, y que queremos replicar en Madrid, es sin duda su excelencia académica. Ese es sin duda uno de los motivos por los que nos eligen muchas familias”, agregó sobre las expectativas que mantienen. Además de las clases básicas como matemática, lengua e historia, la institución también posee una gran variedad de actividades extracurriculares que buscan potenciar los talentos de sus estudiantes. Entre ellas se encuentran música, baile, deportes, clubes temáticos y proyectos comunitarios.

“Queremos combinar la curiosidad intelectual en las áreas en las que estén interesados nuestros alumnos. De este modo, su paso por el centro será enriquecedor y eso les hará ser personas amables y que tengan confianza, que son el segundo y el tercer pilar del Brighton College”, argumentó Hartley, animando a más familias residentes de España a consultar por las vacantes para sus hijos.