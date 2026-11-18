ROMA.– Después de su agotadora maratón de 12 días y 30.577 kilómetros por América Latina, de la que regresó el martes poco antes de las 9 (hora local), tras un vuelo de más de 12 horas desde Lima, el Papa no se tomó ningún descanso. Una vez más, demostró una gran resistencia: siguió con su agenda habitual de trabajo y presidió, como si nada, la tradicional audiencia general de los miércoles. Sin dar muestras de cansancio, recorrió la plaza de San Pedro en papamóvil para saludar a los fieles, en buena forma, deteniéndose a bendecir a los bebés que le acercaban desde la multitud y con la piel bronceada por el sol peruano de los últimos días.

Como siempre sucede después de un viaje, en su catequesis se refirió a esta gira más que exitosa por Uruguay, la Argentina y Perú. Y recordó cada una de las etapas.

“Ayer por la mañana regresé a Roma tras un largo viaje apostólico en Uruguay, la Argentina y Perú”, arrancó, muy sonriente, en italiano. “Perú, como saben, es el país en el que viví muchos años, como misionero y después como obispo”, dijo.

“La Argentina es la patria del Papa Francisco y yo deseaba visitarla para encontrar a ese pueblo que él tanto amó”, añadió.

“Uruguay es una nación donde los católicos viven una condición de minoría, y es significativo que mi itinerario empezara precisamente desde ahí”, explicó.

El papa León XIV volvió a Roma ANDREAS SOLARO - AFP

A cada país visitado, le dedicó párrafos especiales. De la Argentina, destacó el clima de entusiasmo y afecto de los cientos de miles de personas que allí lo aclamaron, que no podrá olvidar, puntualizó. Y su llamado a “cultivar la comunión en la riqueza de las diversidades y al compromiso por la construcción de una sociedad justa y solidaria, según los principios de la Doctrina social de la Iglesia”.

“En la Argentina el lema fue ‘Bienvenidos todos. Vayan y anuncien’. En estas expresiones resuena el eco del magisterio del papa Francisco, hijo de ese gran país sudamericano”, subrayó.

“Es la visión de la Iglesia que Él nos ha transmitido: una Iglesia acogedora, abierta a todos y donde cada uno pueda sentirse en casa, ser acogido, reconocido en su dignidad, reconciliado con Dios, consigo mismo y con la comunidad, valorizado con sus dones y sus límites; y, al mismo tiempo, una Iglesia completamente misionera, que encuentra su coherencia y su alegría en la evangelización”, dijo.

El Papa saluda a los obispos al final de la audiencia general ANDREAS SOLARO - AFP

“En la Argentina experimenté la participación entusiasta y coral del pueblo santo de Dios. En este clima de gran afecto por el Papa —que no podré olvidar— exhorté a cultivar la comunión en la riqueza de las diversidades y animé el compromiso por la construcción de una sociedad justa y solidaria, según los principios de la doctrina social de la Iglesia”, señaló.

El Papa estuvo en la Argentina entre el domingo 8 de noviembre —cuando llegó por la tarde desde Uruguay— hasta el miércoles 11. Se reunió en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei, visitó el pequeño Cottolengo de Don Orione, en Claypole, y la cárcel de Devoto; celebró tres misas —en el Monumento de los Españoles, en Córdoba y en Luján— y participó de una inolvidable vigilia con jóvenes, además de mantener encuentros con obispos, representantes de otras religiones y referentes del mundo del trabajo.

Sin descanso: León XIV volvió a Roma y retomó sus actividades ANDREAS SOLARO - AFP

“La visita a Perú fue un poco más larga, porque yo tengo una deuda particular de reconocimiento hacia el Pueblo de Dios que vive en ese país”, explicó enseguida después. Reconoció, además: “Fue una gran alegría para mí poder animarlos con la gracia propia del ministerio petrino; y quise hacerlo también encontrando personalmente, aquí como en otros países, algunas víctimas de abuso”. También en la nunciatura de Buenos Aires se reunió con víctimas de abusos.

Subrayó luego y como ya había hecho varias veces, que, en la ciudad de Chiclayo, al noroeste del Perú, donde fue obispo más de ocho años y donde fue impactante la recepción que tuvo, se sintió “en casa”. “Volví a encontrar la fe sencilla y genuina animada por la piedad popular; sentí el abrazo de las poblaciones campesinas de la Cordillera; pude volver a ver a personas que han dejado una huella profunda en mi vida”, dijo. “Mi corazón estaba lleno de gratitud por poder estar en medio de esas comunidades y confirmarles en la fe y en la esperanza”, señaló.

Indicó, además, que “gracias a Dios” también pudo ir a Cusco, “donde todavía se disfrutan los frutos de la maravillosa obra de inculturación del Evangelio realizada por los misioneros”.

“Y también en la región amazónica, para reunirme con esos pueblos ricos de cultura tradicional y heridos por injusticias y violencias”, siguió. Se refirió entonces a la etapa del domingo pasado, la más exigente de todas y que muchos pensaron que cancelaría tras su operación de cáncer de pulmón, ya que en un solo día desde Chiclayo se desplazó a Cusco, a más de 3400 metros, en los Andes y luego bajó a Pullcalpa, en la selva amazónica, donde hacía un calor sofocante, desde donde se subió nuevamente a un avión para ir a Lima.

Al principio, también recordó su etapa en Uruguay, la primera escala de la maratón. “Estoy muy contento porque en la gente uruguaya encontré una acogida calurosa y partícipe, de modo que pude recordar a todos la importancia de la fe en Dios y cuánto valor tiene la vida humana; y cómo la fe nos ayuda a afrontar las dificultades de la vida y a ser constructores de paz”, dijo.

“Queridos, visitando las Iglesias locales en los viajes apostólicos, el Papa puede ver la belleza del Pueblo de Dios en camino, a pesar de las dificultades que se puedan encontrar según los contextos y los momentos históricos”, resumió. Y destacó “una presencia constante” que lo acompañó durante la gira: “Fue la de la Virgen María. Esto se entiende bien, porque Ella verdaderamente forma parte de la historia de esos pueblos, camina con ellos, les guía y les conforta”, dijo y agregó: “También yo le doy gracias por su protección y encomiendo a su intercesión a todos aquellos que, de mil maneras, me han acogido y sostenido en esta misión”.

Finalmente, expresó su gratitud a los obispos y a las autoridades civiles de los países visitados, a los sacerdotes, los religiosos y todos los fieles que participaron “en presencia o espiritualmente”. “El Señor, que me ha donado esta gran gracia, bendiga siempre a esos pueblos y les guíe en el camino de la paz, en la justicia y en la fraternidad”, concluyó.