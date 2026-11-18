SHENZHEN.- El presidente chino, Xi Jinping, recibió personalmente este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a su llegada al aeropuerto de Shenzhen, donde ambos participarán el jueves de una reunión tripartita con el ruso Vladimir Putin.

Tras bajar del Air Force One, los dos mandatarios se saludaron al pie de las escaleras con un apretón de manos que se convirtió en un abrazo mientras un grupo de bailarines agitaba porras de colores, y ondeaban banderas chinas y estadounidenses. Luego, un escuadrón de J-10s realizó un desfile aéreo sobre el aeropuerto. La secuencia quedó registrada en la transmisión oficial.

Así recibió China a Trump

Este recibimiento es un gesto poco común por parte del líder chino. Xi no suele ir a los aeropuertos a recibir a sus pares de otros países. De hecho, Putin, que llegó antes en el día, no fue recibido por Xi a pesar de su amistad de larga data.

La ceremonia al recibir a Trump en China

Se trató de un gesto de reciprocidad diplomática, en respuesta a la bienvenida que recibió el presidente del gigante asiático durante su visita a Estados Unidos en septiembre.

“China es una nación que valora el protocolo y tiene una tradición de reciprocidad”, declaró Xi, según la agencia estatal de noticias Xinhua. El líder chino recordó que, durante su visita a Estados Unidos, Trump y su esposa, Melania, lo recibieron personalmente en el aeropuerto en una ceremonia oficial.

El abrazo entre Xi Jinping y Donald Trump

“Le doy la bienvenida de nuevo a China y espero un intercambio de opiniones en profundidad sobre cuestiones clave relativas a las relaciones entre China y Estados Unidos, la cooperación en Asia-Pacífico y el marco global”, añadió el mandatario chino, quien además le dijo a Trump que desea una “relación constructiva y estratégicamente estable” entre ambos países.

“Espero con interés mantener un intercambio profundo de opiniones con usted, con el objetivo de promover una relación constructiva y estratégicamente estable entre nuestras dos naciones, una relación basada en los fundamentos del respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad”, le dijo Xi a Trump.

Estas declaraciones tuvieron lugar antes de las conversaciones bilaterales entre los dos presidentes y la cumbre trilateral con Putin, prevista para mañana.

Reunión trilateral

En la reunión sin precedentes del jueves, Trump dijo que planea hablar con Xi y Putin sobre límites en las armas nucleares y el fin de la guerra en Ucrania, la cual comenzó en 2022 con la invasión de Rusia. Los analistas no anticipan avances significativos a pesar del carácter sin precedentes del mitin.

Antes del viaje, algunos de los asesores de Trump habían dicho a los periodistas que la guerra en Ucrania no formaría parte de la reunión. Aun así, el presidente afirmó el martes que la muerte de decenas de miles de soldados rusos al mes había creado una oportunidad para resolver el conflicto.

Vladimir Putin y Xi Jinping SERGEI BOBYLYOV,Agencia AFP - POOL

“Creo que estamos muy cerca de lograrlo. Vamos a tener una buena reunión sobre eso”, expresó el republicano.

También insinuó la posibilidad de mantener una reunión privada con Putin y un encuentro por separado con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, pero no hay ninguna reunión programada entre ambos.

En tanto, dijo que no planea mencionar a Taiwán, una isla autónoma que China reclama como propia. Aún así, aseguró que Xi lo presionará sobre la soberanía del territorio.

Agencias AFP, AP y ANSA.