TEHERÁN.– Estados Unidos atacó este martes una base iraní de misiles en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, según confirmó un funcionario estadounidense.

La operación se conoció después de que Teherán denunciara explosiones en ese territorio y en medio de un nuevo repunte de los ataques entre ambos países, cuyos enfrentamientos habían disminuido desde septiembre.

La isla Qeshm Google maps

La agencia oficial iraní reportó “cinco o seis explosiones” en Qeshm. El vicegobernador provincial afirmó que no hubo daños. Washington no había confirmado inicialmente el bombardeo; luego, un funcionario estadounidense informó que aviones de combate norteamericanos atacaron una base de misiles en la isla. Estados Unidos ya había atacado Qeshm a principios de noviembre, en una operación que describió como “limitada” y “defensiva”.

Tercer ataque iraní contra Bahréin

El bombardeo de Qeshm ocurrió después de que Irán lanzara drones contra una instalación de radar estadounidense en Bahréin, el tercer ataque contra objetivos militares norteamericanos en cinco días.

Los Guardianes de la Revolución dijeron que apuntaron contra un radar en la base aérea de Sheikh Isa, como respuesta a las “repetidas violaciones” del espacio aéreo iraní por drones estadounidenses.

Las autoridades de Bahréin afirmaron que sus defensas aéreas interceptaron el ataque. El ejército estadounidense sostuvo que no hubo daños en sus equipos ni heridos entre sus efectivos. Los ataques anteriores ocurrieron el viernes y el domingo: Teherán reivindicó impactos contra radares estadounidenses, pero Washington y Manama aseguraron que los drones fueron derribados o interceptados.

Una mujer pasa junto a una imagen del difunto líder supremo de Irán, Ali Khamenei ATTA KENARE - AFP

Bahréin alberga la 5ta Flota de la Armada de Estados Unidos, una de las principales bases navales norteamericanas. Esa presencia lo convierte en un objetivo estratégico para Irán.

El bloqueo y la presión sobre Teherán

La guerra comenzó el 28 de febrero, con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Después de una etapa de enfrentamientos más intensos, el conflicto se concentró en el estrecho de Ormuz, por donde suele circular cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas. La navegación continúa gravemente obstaculizada.

Estados Unidos mantiene desde hace meses un bloqueo naval sobre Irán que limita sus exportaciones de crudo y presiona su economía. A la vez, protege a los buques tanque que transportan petróleo desde los países árabes del Golfo, lo que permitió que los envíos regionales regresaran a niveles cercanos a los anteriores a la guerra. Washington reforzó además su presencia militar: el portaaviones USS Theodore Roosevelt se sumó al USS George H.W. Bush y al USS George Washington.

Los analistas ven en los ataques contra Bahréin una posible modificación de la estrategia iraní. Mostafa Najafi sostuvo que Teherán podría haber pasado de responder a las ofensivas a tomar la iniciativa. Hamidreza Azizi, del International Crisis Group, planteó que los dirigentes iraníes deben determinar si intentar romper el bloqueo mediante una escalada resulta menos costoso que aceptar su continuidad.

Los viajeros pasan junto a una valla publicitaria que muestra un misil lanzado y un logotipo que dice en persa: "El cielo es un lugar para nuestro orgullo y lealtad", en la plaza Valiy-Asr de Teherán el 17 de noviembre de 2026 ATTA KENARE - AFP

Las negociaciones siguen estancadas, pese a los esfuerzos de mediación de Qatar. Doha pidió moderación y advirtió que una nueva escalada pone en peligro las posibilidades de un acuerdo. Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos también condenaron los ataques iraníes contra Bahréin.

La tensión se extendió a las rutas comerciales. La agencia británica UKMTO recibió un reporte sobre un ataque contra un buque tanque al norte de Omán; el segundo impacto habría provocado un incendio. También informó que un carguero frente a Yemen repelió un intento de abordaje. La agencia iraní Fars afirmó que dos barcos chocaron con minas en Ormuz, aunque no estaba claro si se trataba de los mismos incidentes.

La inteligencia estadounidense reportó sobre presuntos planes iraníes para un ataque con una bomba sucia contra Washington. Araqchi lo negó y lo calificó de propaganda; Trump dijo que se toma “muy en serio” esa posibilidad. No se presentaron pruebas sobre ese plan.

Agencias Reuters, AP y AFP