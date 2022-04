¿Cuánto dinero tiene un rey? Felipe VI de España hizo público su patrimonio: 2,5 millones de euros

MADRID.- El patrimonio del rey Felipe VI asciende a 2.573.392,80 euros, según ha difundido este lunes la Casa Real. Sus bienes están compuestos por 2.267.942,80 euros en “depósitos en cuentas corrientes o de ahorro y valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier entidad” y otros 305.450 euros en “objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal” que han sido tasadas. La decisión de hacer público el patrimonio del jefe del Estado, que no tiene precedentes en España, la ha tomado el propio monarca como muestra de la “transparencia y ejemplaridad” que debe presidir la actuación de los servidores públicos y con el objetivo de “reforzar la confianza” de los ciudadanos en la Corona, según fuentes de La Zarzuela.

El Rey no ha hecho más que aplicarse las previsiones de las leyes de transparencia y altos cargos, de 2013 y 2015, respectivamente, de las que está expresamente excluida la Jefatura del Estado, aunque nada le impide someterse a ellas voluntariamente. De hecho, los altos cargos de la Casa del Rey, con exclusión de la Familia Real, ya venían publicando su declaración de bienes, pese a no estar legalmente obligados a hacerlo.

El patrimonio de Felipe VI procede de las retribuciones que ha recibido de los Presupuestos de la Casa del Rey a lo largo de los últimos 25 años, desde 1998; primero como Príncipe de Asturias y luego, desde 2014, como Rey. La cantidad bruta que ha percibido en este cuarto de siglo asciende a 4.275.796,94 euros. Una vez descontado el pago de los impuestos de IRPF y Patrimonio, que el Rey cumplimenta cada año asistido por la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Tributaria, Felipe VI destina sus ingresos al ahorro y a gastos personales, como el costo del internado de Gales donde la Princesa de Asturias, Leonor, cursa el bachillerato internacional.

Sin inmuebles

El monarca no dispone de inmuebles de su propiedad ni tampoco bienes en el extranjero, según fuentes de la Casa del Rey, que aseguran que no está previsto hacer público el patrimonio de doña Letizia, ya que la decisión se circunscribe al titular de la Jefatura del Estado, a pesar de que la Reina recibe una asignación de los presupuestos del Estado. Los 2,6 millones que tiene Felipe VI en depósitos bancarios están en su mayor parte en fondos de inversión que son gestionados por las propias entidades sin que Felipe VI intervenga de ninguna manera en las decisiones financieras, precisan las mismas fuentes.

Aunque la Casa Real llevaba mucho tiempo estudiando el momento de hacer público el patrimonio de Felipe VI, la Zarzuela ha desvinculado esta medida del escándalo provocado por los negocios de Juan Carlos I en el extranjero y ha subrayado que se trata de “una decisión basada en las convicciones del Rey y no es oportunista ni coyuntural”. Lo cierto es que la publicación del patrimonio se ha producido después de que la Fiscalía haya archivado las investigaciones sobre la fortuna del rey emérito, lo que permite a Felipe VI pasar página del pasado e iniciar una nueva etapa con el objetivo de recuperar el crédito de la monarquía.

Fuentes de la Casa del Rey inscriben la medida en “el proceso de reforma, renovación y modernización de la Corona, que no se agota con esta decisión, ya que la adaptación es constante”. Pese a ello, las mismas fuentes descartan que se vayan a tomar nuevas medidas de renovación a medio plazo, aunque el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el martes un real decreto que modifica la estructura, organización y funcionamiento de la Casa del Rey.

Lo que sí ha descartado ya el Gobierno es la aprobación de una Ley de la Corona, que abordase un posible recorte de la inmunidad del jefe del Estado, y ha dejado en manos de la Zarzuela la modernización de la Monarquía. La publicación del patrimonio personal del Rey era la medida más sencilla de abordar, ya que no requiere ningún cambio legal ni normativo y basta con la decisión personal del Monarca. La Casa del Rey no tiene previsto que Felipe VI actualice periódicamente su declaración de patrimonio, aunque no descarta que lo haga en el futuro, especialmente si este sufre cambios significativos.

La decisión de publicar los bienes de Felipe VI ha sido “conocida y compartida” con el Gobierno y el Partido Popular, según las mismas fuentes, y “comunicada” a los demás grupos parlamentarios, con la excepción de ERC, Junts per Cat, Bildu, la CUP y el BNG. La Casa del Rey justifica su exclusión remitiéndose a unas declaraciones realizadas en su día por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, quien limitaba la negociación sobre la reforma de la Monarquía a los partidos que “participan del consenso de la Constitución del 78″.

El patrimonio de otros monarcas europeos

El Palacio de Buckingham no ha revelado nunca el patrimonio personal de Isabel II, que ha sido objeto de cálculos y estimaciones más o menos rigurosas por parte de diferentes medios de comunicación. El diario The Times apuntó recientemente a una cantidad cercana a los 500 millones de euros. La revista Forbes habló en 2011 de unos 386 millones. Bloomberg, cuatro años después, situó la cifra en unos 504 millones de euros. Todas estas cantidades incluyen propiedades como el Castillo de Balmoral, en Escocia, o el Palacio de Sandringham, en Inglaterra. La reina posee además amplias propiedades inmobiliarias en Londres y en todo el país que generan rentas agrícolas y urbanas considerables. Es el llamado Crown Estate (Propiedad Inmobiliaria de la Corona), que desde hace décadas es gestionado por el Estado británico, pero gran parte de sus beneficios se destinan a los gastos de la casa real. Como asignación presupuestaria (el llamado Fondo Soberano), la monarquía del Reino Unido recibió en el periodo 2020-21 del Gobierno unos 102 millones de euros. Fue una cantidad ligeramente superior a la de ejercicios anteriores, porque cubría las obras de renovación del Palacio de Buckingham, que se van a extender durante una década.

En Bélgica no se conoce el patrimonio del rey Felipe, puesto que nunca se ha hecho público. Sí que se ha difundido la asignación anual del Presupuesto público, en torno a unos 13 millones de euros. El monarca recientemente ha comprado una casa de vacaciones en la Isla de Yeu, en la costa atlántica francesa, según la prensa belga. Felipe llegó al trono en 2013 tras la abdicación de su padre, Alberto II. Este último sí que dio a conocer su patrimonio en 2001, unos 12,5 millones, y lo hizo como respuesta a la publicación en varios medios de comunicación de que su riqueza podía ascender a una cantidad que estaba entre 250 millones y 625 millones.

En los Países Bajos, el patrimonio personal del rey Guillermo de Orange es difícil de calcular ya que el Servicio de Información del Gobierno no publica lo que considera privado, y gran parte de esos bienes consiste en obras de arte, joyas, casas y otras posesiones, además de dinero. En 2021, la revista holandesa Quote, que presenta una lista anual sobre las 500 personas más ricas de Países Bajos —similar a elaborada por Forbes a escala internacional— calculó que la familia real “tenía unos 1200 millones de euros”. La asignación oficial anual destinada al monarca correspondiente a 2022 asciende a 6,1 millones de euros. De estos, 5,1 millones corresponden a gastos materiales y de personal.

En 2012 el soberano adquirió una villa de veraneo en Grecia por la que pagó 4,5 millones de euros, según los medios holandeses. Cuenta también con un yate modelo Wajer 55, valorado en dos millones de euros. Es dueño asimismo de varios terrenos en el territorio nacional: hasta 377, también en estimaciones de la prensa nacional. Entre ellos, figura la finca De Horsten, la mayoría de cuyas tierras le fueron donadas en 2017 por su madre, Beatriz. Ella reinó entre 1980 y 2013 y hoy tiene el título de princesa. De Horsten ha estado en manos de la Casa de Orange desde 1845 y tiene más de 400 hectáreas. No tuvieron que pagar impuestos por la operación, ya que la Constitución les exime de la tasa sobre sucesiones y donaciones.

