Dos asesinatos a puñaladas en Barcelona en 24 horas

La Policía detuvo a un menor de edad por matar a puñaladas a un hombre en el barrio de Barcelona Raval. El episodio ocurrió luego del asesinato de una joven en plena calle en el municipio de Esplugas de Llobregat.

Según informaron fuentes de la Policía de la Generalidad-Mossos d’Esquadra al diario ABC, el servicio de Emergencias recibió un aviso a las 23.55 horas el sábado sobre un incidente violento en la calle de la Cera, donde un hombre se encontraba gravemente herido tras haber recibido múltiples puñaladas.

Los Mossos d'Esquadra realizaron dos detenciones en Barcelona por apuñalamiento el mismo día Lorena Sopêna - Europa Press - Lorena Sopêna - Europa Press

En el lugar se desplegó un operativo que incluyó dotaciones de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana de Barcelona y unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) que encontraron a la víctima en estado crítico y la trasladaron a un hospital donde murió por la gravedad de las lesiones.

La Policía logró localizar al presunto autor del ataque en las inmediaciones del lugar. Se trata de un menor de edad, quien fue arrestado de inmediato. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra lidera la investigación del crimen.

Otro apuñalamiento

La región ya había sido escenario de apuñalamiento. Alrededor de las once de la mañana del mismo sábado, un hombre acuchilló a una mujer en la calle Joan Miró, en Esplugas de Llobregat.

El agresor atacó a la víctima en el tórax y el cuello, provocando la muerte de manera casi instantánea a pesar de los esfuerzos de los equipos médicos que acudieron al lugar.

Durante ese mismo ataque, una segunda persona resultó herida, aunque solo sufrió lesiones leves.

Una hora más tarde, la policía logró dar con el sospechoso gracias a la descripción proporcionada por varios testigos, quienes indicaron haber visto a un hombre de mediana edad portando un cuchillo.

El Ayuntamiento de Esplugas de Llobregat decretó dos días de duelo

La investigación de este primer caso también quedó bajo la órbita de la DIC. Los investigadores incorporaron como elemento de prueba una foto del atacante captada por un vecino, la cual comenzó a circular por redes sociales poco después del crimen. En la imagen se puede observar al individuo con el arma blanca de gran tamaño.

Hasta el momento, las autoridades intentan determinar si existía un vínculo previo entre la mujer asesinada y su agresor.

El Ayuntamiento de Esplugas de Llobregat emitió un comunicado oficial en el que lamentó “profundamente” el asesinato de la joven y expresó su repudio a cualquier forma de violencia. Desde el consistorio manifestaron su preocupación por estos hechos “graves que afectan la convivencia y a la seguridad de la ciudadanía”.

El intendente de Esplugas, Eduard Sanz, decretó dos días de luto.

“La investigación continúa abierta para esclarecer plenamente lo que ha pasado. Desde el Ayuntamiento colaboraremos en todo lo que sea necesario y pedimos prudencia, responsabilidad y respeto, evitando la difusión de informaciones no contrastadas”, escribió en su cuenta de X.