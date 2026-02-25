Cuba abrió fuego contra una lancha civil de EE.UU. y mató a cuatro personas

Guardacostas cubanos mataron a cuatro personas que se encontraban en una embarcación de Estados Unidos que ingresó este miércoles a aguas territoriales de la isla. Según informó el régimen, el enfrentamiento se produjo ante la negativa a identificarse de la lancha, matriculada en el estado de Florida, y luego que esta abriera fuego contra la tropa guardafrontera.

En el “enfrentamiento”, que se produce en un contexto de fuerte presión de Estados Unidos sobre Cuba, “cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica”, se precisó en el comunicado oficial difundido por el Ministerio del Interior cubano (Minint).

En el incidente resultó lesionado el comandante de la embarcación de las Tropas Guardafronteras cubanas, señala la nota del Minint.

Las mismas fuentes señalaron que el hecho se registró este martes cuando se detectó “una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas” con matrícula de la Florida, Estados Unidos, situada a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara (centro).

De acuerdo al Minint, el buque de guardacostas de la isla se acercó a la lancha norteamericana para exigirle identificación y esta respondió abriendo fuego contra los cinco tripulantes cubanos que se encontraban en la otra embarcación.

Las autoridades informaron que “prosiguen” las investigaciones para el “total” esclarecimiento de los hechos.

Noticia en desarrollo