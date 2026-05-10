Día 72 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este domigno 10 de mayo en su 72° día de guerra. Las negociaciones de paz continúan estancadas mientras tanto Estados Unidos como Irán recrudecen su ofensiva en el estrecho de Ormuz.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Máxima tensión en Ormuz mientras EE.UU. e Irán siguen sin acercar posiciones para dar fin a la guerra.

Reino Unido envió un destructor a Medio Oriente y advierte sobre una futura misión en el estrecho de Ormuz.

El buque de guerra HMS Dragon

Irán desafía la presión de Trump mientras Washington espera una respuesta a su oferta para poner fin a la guerra.

Revelan que Israel construyó una base secreta en Irak para la guerra contra Irán.

Otros hechos de importancia

Irán amenazó con atacar instalaciones estadounidenses en caso de ataques contra sus petroleros.

El Líbano afirmó que ataques israelíes dejaron ocho muertos.

Irán espera que jugadores que sirvieron en la Guardia Revolucionaria reciban visa el Mundial.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Una enorme valla publicitaria con la imagen del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, asesinado en febrero de 2026 en un ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, cubre la fachada de un edificio en Teherán - - AFP

Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte .

en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, . En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump KENT NISHIMURA - AFP