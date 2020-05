Palaos es uno de los 13 territorios en el mundo que no reportó casos de coronavirus Crédito: Google Maps.

Desde que apareció por primera vez en diciembre en la ciudad china de Wuhan, el coronavirus se expandió rápidamente y llegó a prácticamente todos los rincones del mundo . Sin embargo, existen todavía algunos territorios que no han detectado -o no han informado- casos del virus que paralizó el planeta.

La lista actual de países que no registraron casos está conformada por Kiribati, Lesotho, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Corea del Norte, Palaos, Samoa, Islas Solomon, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu y Vanuatu, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.

La mayoría de los lugares que aún reportaron casos del virus son naciones insulares pequeñas, muchas en el Pacífico. Estos territorios "libres de Covid-19" se encuentran de por sí aislados o notablemente distanciados de sus vecinos, una característica que, en esta oportunidad, les juega una buena pasada en la batalla contra el coronavirus. Este es el caso de las Islas Marshall , los estados federados de Micronesia , Palaos , Samoa , las Islas Salomón , Tonga y Tuvalu.

"El aislamiento de las pequeñas poblaciones a causa de un gran océano siempre ha sido un problema para ellos, pero ahora se ha convertido en una protección ", explicó a la BBC el doctor Colin Tukuitonga, experto en Salud Pública y excomisionado de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Otro ejemplo que se aplica a esta regla es el de Kiribati , un archipiélago de 33 islas de 811 km2 ubicado en el Océano Pacífico. Tarawa Sur es la capital de Kiribati y una de sus principales características es el crecimiento desproporcionado de la población, que pasó de poco más de 1600 personas en 1947 a más de 50.000 en la actualidad, algo que podría dificultar las medidas de distanciamiento social recomendadas para combatir el coronavirus.

Sin embargo, a esta república solo se puede acceder por vía aérea desde Fiji o desde Brisbane (Australia), por lo que, ante la parálisis de las aerolíneas, el ingreso de personas desde el extranjero se redujo o se eliminó y así, la posibilidad de que el virus llegue el país.

A Kiribati solo se puede acceder por vía aérea desde Fiji o desde Brisbane (Australia), por lo que, ante la parálisis de las aerolíneas, el ingreso de personas desde el extranjero se redujo o se eliminó Crédito: Getty Images

El freno de la actividad aérea también parece haber beneficiado a Nauru , una isla Estado de Micronesia, con cerca de 14.000 habitantes, ubicada en el océano Pacífico. Nauru es uno de los lugares más pequeños del mundo, pero no por eso dejó de tomar medidas para prevenirse del Covid-19. El 2 de marzo, prohibió el ingreso de personas provenientes de China, Corea del Sur e Italia, y puso en aislamiento a todos los viajeros en hoteles locales. Después, la aerolínea nacional, Nauru Airlines suspendió los vuelos a Fiji, Kiribati y las Islas Marshall, mientras que la otra ruta de acceso al país, Brisbane, redujo radicalmente sus vuelos. Esta estrategia es lo que el presidente, Lionel Aingimea, llama "captura y contención" .

En Vanuatu , una de las islas del Pacífico Sur que tampoco registró casos de Covid-19, se cerraron las fronteras a fines de marzo como medida de precaución frente a la pandemia, pero el país fue sorprendido por el ciclón Harold el 6 de abril, que arrasó con el territorio y luego impactó sobre Islas Salomón, Fiji y Tonga. Entonces, para facilitar el movimiento de suministros de ayuda y avanzar en la reconstrucción del lugar, el gobierno alivió las restricciones de viaje y levantó las restricciones a las operaciones aéreas y marítimas nacionales.

El país retomó, además, los partidos de cricket, uno de los principales deportes a nivel local. "Es uno de los únicos deportes en vivo en todo el mundo en este momento. Podemos mostrar un poco de cricket para todos los que están encerrados ", animó el director ejecutivo de Vanuatu Cricket Association, Shane Deitz. El objetivo de retomar el torneo es recaudar fondos y ayudar a combatir el daño que dejó el ciclón.

El hecho de que un país no haya difundido casos de coronavirus no significa que no los tenga . Por ejemplo, Corea del Norte no informó de ningún caso de coronavirus, pero la pandemia sí golpeó fuertemente a sus vecinos, China y Corea del Sur. Según Pyongyang, no se detectaron casos en el país a causa del cierre de las fronteras y las medidas estrictas contra la enfermedad, que incluyeron el aislamiento durante 30 días para todas las personas que ingresaran al país desde que se conoció el virus. Sin embargo, varios medios de comunicación informaron que funcionarios norcoreanos se acercaron en privado a sus homólogos en otros países pidiendo ayuda urgente para combatir el brote.

Algo similar ocurrió en Turkmenistán, que a priori no tomó grandes medidas para contener la pandemia, de hecho, suspendió durante un mes los torneos de fútbol, que luego volvieron a reanudarse. ¿El motivo? Que las autoridades aseguran que en el país el virus no se presentó. No obstante, el gobierno sí decidió avanzar con una insólita iniciativa contra el Covid-19: no pronunciar la palabra "coronavirus" .

El mandatrio de Turkmenistán, Gurbanguly Berdimuhamedow, prohibió el uso de la palabra "coronavirus" Fuente: Reuters

Pero la postura despertó algunas sospechas, ya que el país de Asia central es reconocido por ser uno de los territorios más herméticos del mundo , incluso ocupa el último lugar en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de RSF. Turkmenistán eliminó los folletos de información de salud y las personas que usan barbijos o hablan sobre el virus pueden ser arrestadas por la policía civil. El gobierno no reportó casos de coronavirus, pero esta información resulta dudosa teniendo en cuenta que el país limita con Irán , que se encuentra noveno en la lista de países con más contagios en el mundo.

Por su parte, Lesotho, un pequeño reino en medio de Sudáfrica, se convirtió hace unos días atrás en el único país soberano del continente africano sin coronavirus, según sus autoridades. Este pequeño estado al sur de África, de poco más de dos millones de habitantes, entró a finales de marzo, a modo preventivo, en un confinamiento por 25 días . Aunque no registra ningún contagio, el país está sumido en una grave crisis política desde que el primer ministro Thomas Thabane, de 80 años, empezó a ser investigado por el asesinato de Lipolelo Thabane, su esposa de la que se estaba divorciando y que tiene al mandatario como principal sospechoso.