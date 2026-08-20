De las criptomonedas a la IA: quiénes son los nuevos actores que gastan millones para financiar las elecciones en EE.UU.

WASHINGTON.- Un puñado de multimillonarios y empresas están impulsando el financiamiento corporativo en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos este año, y no son los típicos agentes de poder que han estado en la cima de la cadena política en Washington en décadas anteriores.

Según organismos de control de la financiación de campañas y entrevistas con más de una docena de estrategas políticos de ambos partidos, las empresas de criptomonedas, las firmas de inteligencia artificial (IA) y las apuestas en línea se han convertido en las principales industrias que están dando forma a las elecciones de mitad de mandato de 2026, impulsando una cantidad récord de gasto empresarial en las contiendas para el Congreso.

Según estrategas de ambos partidos, el nuevo capital que está llegando a la política estadounidense proviene de una nueva clase de multimillonarios procedentes de sectores que apenas existían hace una generación, ocupando un territorio tradicionalmente dominado por Wall Street, junto con las industrias farmacéutica, petrolera y de medios de comunicación.

Mientras los legisladores de todo el país presionan para que se supervise y regule más a estas industrias, sus fundadores están utilizando su nueva riqueza para ganar aliados, dar forma a las normas y oponerse a esos esfuerzos.

Las empresas estadounidenses han gastado la cifra sin precedentes de 517 millones de dólares en las elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado de Estados Unidos de 2026 en los 15 meses transcurridos hasta el final del primer trimestre, superando el récord de 461 millones de dólares en gasto corporativo durante dos años para las elecciones de 2024, según muestran los datos recopilados por la organización sin ánimo de lucro Public Citizen, dedicada a la rendición de cuentas corporativa.

Y eso sin contar la avalancha de gastos de campaña que se espera en la recta final de las elecciones del 3 de noviembre, cuando los demócratas esperan arrebatar el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

“La magnitud del gasto empresarial en este ciclo electoral no tiene precedentes”, afirmó Rick Claypool, director de investigación de Public Citizen.

Los críticos argumentan que este gasto corre el riesgo de amplificar la influencia de un pequeño grupo de intereses minoritarios y permitir que cuestiones como la regulación de las criptomonedas y la IA, la demanda energética de los centros de datos y la supervisión del juego en línea eclipsen problemas más importantes para la economía familiar, como los altos precios de la gasolina y la atención médica. Quienes lo apoyan afirman que otorga a los sectores emergentes una voz que otros intereses corporativos han disfrutado durante mucho tiempo.

“Cuando el dinero de las grandes corporaciones puede inundar el discurso político, queda menos espacio para hablar de lo que realmente le importa a la gente”, dijo Claypool. “En cambio, nos encontramos con la situación actual en el Congreso, donde dedican una cantidad desmesurada de tiempo a debatir los problemas específicos de la política regulatoria relacionados con las criptomonedas, mientras que la gente simplemente quiere alimentos más baratos”.

Sin embargo, el poder del dinero tiene sus límites. Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses opina que hay demasiado dinero en la política, y candidatos demócratas progresistas al Senado, como James Talarico en Texas y Abdul El-Sayed en Michigan, han construido con éxito sus campañas basándose en el argumento de que los donantes y las empresas adineradas ejercen demasiada influencia en Washington.

Cómo funcionan las donaciones

Según un estudio de Public Citizen, las donaciones de las industrias de criptomonedas, tecnología y juegos en línea representaron en conjunto al menos 294 millones de dólares del gasto corporativo en las elecciones de mitad de mandato desde el 1 de enero de 2025 hasta el primer trimestre.

Siguiendo una estrategia pionera de la industria de las criptomonedas en el último ciclo electoral, estas industrias han estructurado sus donaciones para campañas a través de una vasta red de los llamados super PAC, PAC afiliados —que reciben su financiación de los super PAC— y organizaciones sin fines de lucro de financiación opaca, que no están obligadas a revelar la identidad de sus donantes. Las empresas y los fundadores suelen donar a través de estas redes, así como directamente a candidatos específicos.

Los grupos pueden recibir sumas ilimitadas, pero no pueden donar directamente a los candidatos ni coordinarse con ellos. En cambio, pueden financiar publicidad, organizar campañas de captación de votantes y patrocinar mítines electorales.

Las empresas detrás

Los ejecutivos que dirigen esas empresas han gastado directamente millones más, como los más de 90 millones de dólares.

Elon Musk, fundador de SpaceX, ya ha realizado aportaciones para las elecciones federales de 2026, con planes de gastar mucho más para noviembre.

El cofundador de Google, Sergey Brin, también gastó más de 106 millones de dólares en California para oponerse a un impuesto sobre el patrimonio propuesto, entre otros asuntos estatales, según muestran documentos federales y estatales. Brin y Musk no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El CEO de Space X, Elon Musk (Fabrice Coffrini / AFP) FABRICE COFFRINI - AFP

Meta, la empresa que gestiona Facebook e Instagram, ha donado 65 millones de dólares a cuatro super PAC diferentes para que los destinen a apoyar a candidatos de ambos partidos en elecciones estatales en California, Texas, Illinois y otros estados. La compañía declinó hacer comentarios para este artículo.

Si se tienen en cuenta todos los gastos políticos, incluidas las donaciones de multimillonarios como Musk, los sindicatos y las causas sociales, se espera que se gasten la cifra récord de 11.600 millones de dólares en anuncios políticos para las elecciones de mitad de mandato, superando el récord anterior del ciclo 2023-2024 de 11.200 millones de dólares, según la empresa de investigación de publicidad política AdImpact.

“Aniquilar candidatos individuales”

Las empresas de criptomonedas Coinbase y Ripple, junto con el inversor Andreessen Horowitz, invirtieron grandes sumas de dinero en 2024 a través de su super PAC Fairshake para ayudar a desbancar al veterano senador demócrata Sherrod Brown de su escaño en el Senado por Ohio.

La estrategia de la industria de las criptomonedas fue tan efectiva ese año que Public Citizen calificó a su super PAC Fairshake como una Estrella de la Muerte corporativa capaz de “aniquilar a candidatos individuales”. Su táctica, que rompió con la tradición al negarse a alinearse exclusivamente con un solo partido, está siendo copiada ahora por las grandes tecnológicas, las apuestas deportivas y otros sectores, según afirman estrategas demócratas y republicanos.

En cambio, la industria respaldó abiertamente a los candidatos que apoyaban sus políticas, independientemente de su partido, y gastó millones para acabar con las carreras políticas de quienes no lo hacían.

Como entonces presidente del Comité Bancario del Senado, Brown fue uno de los críticos más acérrimos del sector en el Congreso, pero los estrategas afirman que se ha mantenido discreto sobre las criptomonedas mientras busca regresar al Senado, incluso con una postura conciliadora. El jefe de campaña, Patrick Eisenhauer, declaró a Reuters que Brown “reconoce que las criptomonedas forman parte de la economía estadounidense” y mantiene una mente abierta.

Fairshake comenzó el año con un fondo de inversión de 193 millones de dólares y, según los documentos presentados, aún le quedan unos 130 millones por gastar. Su financiación provino casi en su totalidad de Coinbase y Ripple, así como de la firma californiana de capital riesgo Andreessen Horowitz.

Los cofundadores de esa firma, Ben Horowitz y Marc Andreessen, han donado cada uno alrededor de 4 millones de dólares de sus fondos personales en lo que va del ciclo electoral, la mayor parte de los cuales se destinaron al super PAC MAGA Inc. del presidente estadounidense Donald Trump.

Por su parte, su firma de inversión ha donado más de 81 millones de dólares, principalmente a PACs de criptomonedas e inteligencia artificial, según los registros electorales federales analizados por Reuters. Al menos 23,8 millones de dólares de esa cantidad se destinaron a Fairshake. La firma y sus cofundadores declinaron hacer comentarios a través de un portavoz.

Ripple declinó hacer comentarios. Coinbase no respondió a la solicitud de comentarios.

La IA se una a la carrera

La IA apenas tuvo repercusión en las elecciones de 2024, pero ya se ha hecho notar en esta ocasión.

Según los registros de financiación de campañas, grupos políticos respaldados por las empresas de IA OpenAI y Anthropic —que buscan diferentes tipos de supervisión regulatoria— o por sus ejecutivos gastaron más de 23 millones de dólares en dos demócratas rivales en un distrito firmemente liberal de la ciudad de Nueva York solo en junio.

“Básicamente, se trataba de dos grupos de IA enfrentándose entre sí, y los candidatos eran secundarios”, dijo Brendan Glavin, director de OpenSecrets, una organización no partidista que supervisa la financiación de campañas electorales.

El super PAC de IA Leading the Future ha recaudado 140 millones de dólares para las elecciones de mitad de mandato, según una persona familiarizada con la financiación del grupo, gracias en parte a las importantes donaciones del cofundador y presidente de OpenAI, Greg Brockman, y su esposa Anna, junto con Andreessen Horowitz.

Greg Brockman, el presidente de OpenAI CAROLINE BREHMAN - AFP

OpenAI y los Brockman declinaron en hacer comentarios. La compañía ha dicho anteriormente que no financia ni dirige las actividades de Leading the Future, y Brockman, su esposa y otros empleados tienen la libertad de donar a título personal. La pareja también ha donado por separado 25 millones de dólares a MAGA Inc., según consta en los documentos presentados.

“Queremos ser claros: ningún grupo político externo habla en nombre de OpenAI ni representa los puntos de vista de nuestra empresa”, declaró la compañía en junio.

Anthropic ha donado al menos 40 millones de dólares en este ciclo electoral a través de una organización sin fines de lucro de financiación opaca llamada Public First Action, que ha recaudado 100 millones de dólares hasta el momento, según un portavoz que se negó a revelar los nombres de los demás donantes. Aproximadamente la mitad de sus fondos se destinan a las elecciones a través de dos comités de acción política (PAC) alineados, afirmó.

Dario Amodei, CEO y cofundador de Anthropic (AP/Markus Schreiber) Markus Schreiber - AP

La empresa, que remitió las preguntas para este artículo al grupo, también está vinculada a un super PAC llamado Public First, que ha recaudado 3,9 millones de dólares adicionales, de los cuales 1 millón provino del cofundador y director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, según muestran los documentos federales.

Anthropic también administra un pequeño PAC tradicional llamado AnthroPAC, que recibe donaciones de los empleados y puede contribuir directamente a las campañas.

La empresa ha defendido sus donaciones al grupo sin fines de lucro, afirmando que se utilizan para educar al público sobre políticas y no para apoyar u oponerse a candidatos específicos.

“Han emulado mucho de lo que hizo la criptomoneda en 2024”, dijo Glavin, refiriéndose a los esfuerzos de la industria de la IA por respaldar a candidatos considerados afines, ignorando las líneas partidistas tradicionales.

Las apuestas deportivas en línea también están copiando esa estrategia, a medida que se ven sometidas a un mayor escrutinio y a una mayor presión regulatoria.

DraftKings, FanDuel, Fanatics y la casa de apuestas británica bet365 han donado más de 72 millones de dólares a las elecciones de mitad de mandato hasta la fecha, lo que convierte al sector en el tercer mayor donante corporativo de este ciclo electoral, según estimaciones de Public Citizen. La mayor parte del dinero se canaliza a través de dos comités de acción política (PAC) afiliados —American Conservative Fund y American Future— hacia las elecciones estatales donde el sector se enfrenta a la mayor regulación, según muestran los documentos presentados.

Según muestran los documentos presentados, la empresa de predicción Polymarket donó por separado 1 millón de dólares en junio a través de su empresa matriz, Blockratize Inc., a un super PAC republicano llamado Congressional Leadership Fund, que cuenta con el respaldo del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Las plataformas de apuestas no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los organismos de control de la financiación de las campañas electorales afirman que la cantidad de dinero que se está invirtiendo en este ciclo electoral es asombrosa.

“Un tercio del dinero que las empresas han invertido desde 2010 se ha gastado en este ciclo electoral, y aún no ha terminado”, dijo Claypool. “La cantidad de dinero que las empresas han destinado a estas elecciones no tiene precedentes”.