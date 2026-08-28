De qué murió el rey Harald V de Noruega

La realeza está de luto. Este viernes 28 de agosto murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años. La noticia fue confirmada por el Palacio Real de Oslo a través de un comunicado: “Con profunda tristeza anunciamos que Su Majestad falleció apaciblemente en el hospital nacional”. El monarca, que ocupó el trono durante 35 años, atravesaba una delicada situación de salud. Estuvo internado durante los últimos 11 días y desde la corona habían revelado que su situación era “extremadamente grave”, información que mantuvo en vilo a la nación.

El rey falleció a las 6.35 de esta mañana en el Hospital Universitario de Oslo, donde había sido internado el 17 de agosto por motivo de una complicación derivada del tratamiento que realizaba para la anemia hemolítica, un trastorno que provoca una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos y que puede manifestarse con fatiga, palidez y dificultades para respirar. Sin embargo, una infección sanguínea agravó la enfermedad.

El rey Harald V de Noruega estaba internado en el Hospital Universitario de Oslo RODRIGO FREITAS - NTB

Si bien la Casa Real comunicó que inicialmente respondió bien a los antibióticos para tratar la infección bacteriana en la sangre, lo cierto es que el cuadro empeoró drásticamente en los últimos días. “El estado de salud de Su Majestad el Rey se ha deteriorado y es extremadamente grave”, se informó desde la corona. Este viernes, en tanto, confirmaron la triste noticia.

Nacido el 21 de febrero de 1937, el monarca se mantuvo activo hasta sus últimos días y con 89 años era el rey más longevo de las actuales monarquías europeas. Se casó con Sonja Haraldsen —actualmente de 89 años— el 29 de agosto de 1968 y el 23 de junio de 1991, cinco meses después de la muerte de su padre, ascendió al trono.

El comunicado oficial de la corona noruega sobre el fallecimiento del monarca

El matrimonio tuvo dos hijos. Haakon Magnus tiene 53 años y desde este viernes es el nuevo rey de Noruega. Es padre de Ingrid Alexandra (22) y Sverre Magnus (20) junto a la princesa heredera Mette-Marit, quien además es madre de Marius Borg Høiby (29), que en junio fue condenado a cuatro años de cárcel por violación.

Por otra parte, la hija del matrimonio, la princesa Märtha Louise, tiene 54 años y es madre de Maud Angelica (23), Leah Isadora (21) y Emma Tallulah (17), fruto de su relación con su difunto marido Ari Behn. En 2024 contrajo matrimonio en segundas nupcias con el “chamán de las estrellas” Durek Verrett.