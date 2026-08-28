Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años, tras 11 días de internación

OSLO.- El rey Harald V de Noruega murió este viernes a los 89 años de edad tras 11 días de internación. “Con profunda tristeza anunciamos que Su Majestad falleció apaciblemente en el hospital nacional”, publicó el Palacio Real de ese país en un comunicado oficial.

Pese a sufrir diversos problemas de salud desde hace años, el rey se mantuvo activo en sus deberes reales hasta el final de sus días. Harald V había ingresado en el Rikshospitalet -el Hospital Nacional de Noruega-, el 17 de agosto como consecuencia de una complicación derivada del tratamiento para la anemia hemolítica, pero la enfermedad se agravó al desarrollarse una infección sanguínea.

La característica de esta anemia hemolítica es que provoca una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos y que puede manifestarse con fatiga, palidez y dificultades para respirar. Además, el Palacio Real había informado que el rey recibía antibióticos por una infección bacteriana en la sangre.

El comunicado oficial sobre la muerte del rey

Durante su reinado, Harald V dejó una huella imborrable en el pueblo noruego y fue profundamente alabado. El monarca continuó con el lema “Todo por Noruega”, heredado de su abuelo, el rey Haakon, y de su padre, el rey Olav. Quien deberá continuar ahora con su legado es su hijo, el nuevo rey Haakon VIII.

Igual que su padre —que fue campeón olímpico de vela en 1928—, Harald V amaba el mar y los veleros. Representó a Noruega en varios Juegos Olímpicos y, en 1987, capitaneó su yate hasta el oro en los Campeonatos Mundiales.

Su veta como rey se caracterizó por ser una mirada moderna y compasiva respecto a las aflicciones actuales. En concordancia, su padre, el rey Olav, era conocido como el Rey del Pueblo. El rey Harald llevó ese legado al siglo XXI, modernizando la monarquía y fomentando una mayor comunicación entre el Palacio Real y su pueblo.

El último domingo, el Palacio Real había señalado que el monarca había respondido bien a la medicación durante el fin de semana. Sin embargo, el cuadro había empeorado en las últimas horas.

En sus últimas apariciones públicas se lo había visto notablemente desmejorado RODRIGO FREITAS - NTB

Como ocurre con otras casas reales de Europa, en Noruega el rey tiene un papel en gran medida simbólico, con estatus de celebridad, mientras que el poder real en la democracia de 5,5 millones de habitantes recae en un parlamento electo.

El rey Harald nació el 21 de febrero de 1937 en la Residencia de Skaugum y se convirtió en príncipe heredero tras la muerte del rey Haakon, en 1957. Se casó con Sonja Haraldsen el 29 de agosto de 1968. Al tiempo, se trasladaron a Skaugum.

Harald V ascendió al trono tras la muerte de su padre, el 17 de enero de 1991. El rey y su esposa fueron consagrados reyes el 23 de junio de 1991, pero se instalaron en el Palacio Real luego de las restauraciones de 2001.

Entre sus herederos, Harald V deja atrás a la reina Sonja, de 89 años, dos hijos y cinco nietos. Su sucesor, Haakon VIII, nació el 20 de julio de 1973. Tiene dos hijos con la princesa heredera Mette-Marit: Ingrid Alexandra y Sverre Magnus. Además, Mette-Marit tiene un hijo, Marius Borg Høiby, de una relación anterior.

Por otro lado, la princesa Märtha Louise nació el 22 de septiembre de 1971 y tiene tres hijas con su ya fallecido exmarido Ari Behn: Maud Angelica Leah, Isadora y Emma Tallulah.

Desde hace varios días, la gravedad de la situación había llevado a la familia real a cancelar toda su agenda oficial. La reina Sonja, el príncipe heredero Haakon y su esposa, Mette-Marit, suspendieron sus compromisos, mientras medios noruegos difundieron imágenes de distintos miembros de la familia en el Rikshospitalet.

Entre ellos estuvo Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit, condenado recientemente a cuatro años de cárcel por dos violaciones y que cumple su pena con un brazalete electrónico.

En los últimos días, varios miembros de la familia ya habían visitado al rey. Haakon VIII, heredero de la corona, ejerció además como regente durante la ausencia de su padre.

La partida del monarca también provocó una reacción inmediata entre las principales autoridades políticas del país.

Con información de AFP y AP