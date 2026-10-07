De qué murió Maricarmen, la mujer de 87 años que había sido desalojada en Madrid

La muerte de Maricarmen este miércoles a los 87 años, apenas 11 días después de ser desalojada de su vivienda en el distrito madrileño de Retiro, generó conmoción en todo el mundo. Tras el traumático hecho del pasado 23 de septiembre, en el que debió ser retirada de la vivienda en camilla debido a sus problemas de movilidad y a un avanzado estado de deterioro físico y emocional, la jubilada había quedado ingresada en el Hospital Gregorio Marañón con un cuadro de agotamiento severo y estrés.

FOTODELDÍA MADRID (ESPAÑA), 23/09/2026.- Tras el traumático desalojo del pasado 23 de septiembre, en el que debió ser retirada del inmueble en camilla, murió Maricarmen FERNANDO VILLAR - EFE

La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado publicado por el Sindicato de Inquilinas de Madrid. “Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen. El pasado 23 de septiembre, como todas sabéis, se produjo su desahucio y desde entonces ha permanecido hospitalizada. Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante”, escribieron.

El comunicado que publicó el Sindicato de Inquilinas de Madrid (Foto: Captura Instagram/@inquilinato_madrid)

Y completaron: “Ahora, tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: ‘Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro’. Tu familia, tu abogada y tu Sindicato seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda y peleando contra los especuladores, con la fuerza y valentía que nos enseñaste. Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste”.

“He vivido aquí 71 años, no me quiero ir”

Cabe recordar que todo empezó el 23 de septiembre cuando, la madrileña tuvo que dejar el departamento en el que residía desde hacía 70 años después de que la vivienda fuera adquirida por la empresa inversora que pretendía imponerle un fuerte aumento de alquiler.

La madrileña tuvo que dejar el departamento en el que residía desde hacía 70 años después de que la vivienda fuera adquirida por la empresa inversora que pretendía imponerle un fuerte aumento de alquiler (Fernando Sánchez/Europa Press via AP) Fernando Sánchez - AP

“He vivido aquí 71 años. No me quiero ir”, declaró la mujer en ese entonces a los periodistas. Sin embargo, todo siguió su curso. Desde las 7:30 a.m. de aquel día, las autoridades acordonaron la zona y sobre las 10:45 de la mañana —hora Madrid, España— los agentes llegaron a la puerta del edificio de Maricarmen, entrando y sacando por la fuerza, incluso usando gas pimienta, a las personas que trataban de evitar que llegaran al departamento de la mujer.

El caso de Maricarmen destapó un escándalo que atraviesa España; el país tiene un déficit de 750.000 viviendas, según el Banco de España. Solo se construyen unas 120.000 al año, una sexta parte del nivel anterior a la crisis financiera de 2008. Europa Press News - Europa Press

A la 1:05 de la tarde, Maricarmen salió en una camilla y se la llevaron en una ambulancia. El caso dejó expuesta la creciente presión sobre los inquilinos de larga duración en las principales ciudades españolas, donde el aumento vertiginoso de los alquileres, la gentrificación y la escasez de viviendas asequibles avivaron las tensiones sociales y políticas. España tiene un déficit de 750.000 viviendas, según el Banco de ‌España. Solo se construyen unas 120.000 al ​año, una sexta parte del nivel anterior a la crisis financiera de 2008.

El caso de Maricarmen movilizó a numerosos artistas y figuras públicas del país —como Rozalén, Ismael Serrano, Juan Diego Botto, Facu Díaz y Alberto San Juan—, quienes participaron en las concentraciones organizadas por el Sindicato de Inquilinas frente a su domicilio. La presión de la organización llegó más lejos cuando varios activistas interrumpieron un acto oficial de la ministra de Vivienda para exigir una salida al conflicto.