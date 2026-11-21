Diez años después de la firma del acuerdo que desarmó a la guerrilla más antigua de América Latina, bandas armadas de distinto color y pelaje tomaron el relevo y son los nuevos amos de la situación en vastas y lucrativas regiones de Colombia, en un conflicto armado de nunca acabar.

El 24 de noviembre de 2016 se firmó el acuerdo definitivo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los rebeldes entregaron las armas y al mes siguiente el presidente recibió en Noruega, en recompensa por sus denodados esfuerzos, el Premio Nobel de la Paz.

Como sucedió en 1993, cuando otro acuerdo considerado en ese momento “histórico”, entre israelíes y palestinos, se coronó con el Premio Nobel de la Paz y luego todo volvió a cero, la violencia colombiana tampoco se dejó encerrar mansamente en una jaula, como un animal domesticado.

El entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se da la mano con el comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, tras la firma del acuerdo de paz Fernando Vergara - AP

Minería ilegal, extorsión, trata de migrantes, contrabando, y por supuesto tráfico de drogas, mantienen en forma a estas bandas, que han hecho una conversión de la ideología de la guerrilla a la idolatría del dinero. Ya no interesa colectivizar el país a la fuerza. El precio, porque eso sí se mantuvo sin cambios, lo siguen pagando los civiles colombianos.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, el 36% de los 1103 municipios de Colombia enfrentan alertas por grupos armados. En 372 municipios operan cinco bandas disidentes de las FARC. En otros 468 domina el Clan del Golfo, la maquinaria criminal más poderosa del país.

“En numerosos territorios las comunidades siguen enfrentando amenazas, restricciones a su movilidad, desplazamientos, confinamientos y ataques contra quienes ejercen liderazgos sociales”, dijo la Defensoría en la presentación de un informe a raíz del aniversario.

The New York Times describió en un reportaje en la región de Catatumbo, fronteriza con Venezuela, cómo unos milicianos rebeldes inspeccionaban vehículos y controlaban el acceso como si fueran su propiedad privada, su barrio cerrado, “imponiendo toques de queda, límites de velocidad y una justicia por mano propia para delitos menores”.

Residentes de la región cocalera de Catatumbo acampan en Bogotá, después de llegar el 29 de enero de 2025 para pedir un encuentro con el presidente Petro Fernando Vergara - AP

Para los delitos mayores están ellos, claro, y nadie que les ponga las riendas. Así se despliega un rígido control sobre las comunidades en su zona de influencia y una lucha a muerte entre los grupos armados por el dominio territorial. El botín no se negocia ni se comparte.

“La trayectoria desde unos años después de la firma del acuerdo ha sido de fragmentación, criminalización y diversificación. Esas dinámicas se han reforzado mutuamente, porque más fragmentación implica más competencia. Para competir de esa forma, se requieren más fuentes de ingreso, y esto incentiva la expansión y diversificación de los criminales”, dijo a LA NACION Theodore Kahn, director del equipo de análisis de riesgos globales de la consultora Control Risks en Bogotá.

Muerte a los pacifistas

Desde la firma del pacto fueron asesinados más de 500 excombatientes que dejaron las armas. También fueron asesinados cerca de 1800 defensores de los derechos humanos. Las víctimas de desplazamientos internos, que debieron dejar sus hogares escapando de los delincuentes de turno, pasaron de 13.000 en 2017 a 108.000 en 2025. Todo se multiplica por cinco, por diez, por lo que sea necesario para imponer el rigor.

Miembros del Ejército de Colombia alistan operaciones en Catatumbo (Archivo) SCHNEYDER MENDOZA - AFP

“Los grupos se pelean entre ellos y el nuevo grupo armado, cuando desplaza al anterior, entra a la comunidad y dice: ‘Ah, todos ustedes eran la base social del otro’, y comienzan a matar a ciertos líderes como castigo para que la comunidad escarmiente”, explicó a LA NACION Salomón Majbub, director del Observatorio de Drogas y Economías Ilícitas del think tank Indepaz, resumiendo la dinámica de guerra.

Este escenario era impensable en los días de optimismo que siguieron al acuerdo de paz. Se había puesto fin a medio siglo de conflicto en el que murieron más de 220.000 personas y casi seis millones fueron desplazadas. Unos 14.000 combatientes de las FARC se desmovilizaron.

¿Por qué entonces repuntó la violencia, se multiplicaron las bandas y siguió cundiendo el terror en las alejadas y afligidas comarcas rurales? Al principio, todo parecía marchar como los artífices del acuerdo lo habían soñado. Fueron unos meses, tal vez un año o algo más.

Pero el germen del terror quedó en el aire, y cuando tuvo espacio volvió a expandirse a niveles de epidemia. Ese espacio se generó, en parte, porque el gobierno no cumplió con las promesas de posguerra.

Los grupos sacan réditos con rentas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión Getty Images

“Lo que logró el Estado colombiano fue sacar del escenario de la guerra a un actor político-militar muy fuerte que era la guerrilla de las FARC. Era una estructura armada, política y financiera con un proyecto político de toma del poder. Al sacarlo se generó un alivio y un respiro. Pero eso no quiere decir que la violencia se haya frenado. Evidentemente quedaron orbitando un montón de actores armados más”, dijo Majbub.

Además de los que se negaron a bajar las armas, añadió, “hubo grupos post-FARC, es decir, gente que empezó a ver que el acuerdo de paz no se implementaba, no andaba, no se cumplía, que el Estado no llegaba a los territorios donde dijo que iba a llegar, con reforma rural integral, con desarrollo territorial, con oportunidades para la gente que había dejado las armas. Fueron una reacción al incumplimiento del acuerdo”.

En la constelación de nuevas fuerzas se destaca el Clan del Golfo, que se dedica al narcotráfico como eje de sus actividades. Sus miembros son paramilitares reciclados que en su día se dedicaban a perseguir guerrilleros. La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) cifra en seis mil los hombres en armas del Clan del Golfo, que “en departamentos como Antioquia, Córdoba o Chocó se comportan como una autoridad paralela: dictan normas, cobran impuestos y deciden quién vive y quién no”.

Insurgentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La guerrilla sigue operando en el campo y en las ciudades

Theodore Kahn recordó que, pese a la mutación en los objetivos y la orientación de los grupos armados, algunos, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mantienen al menos en parte un aire de la vieja escuela: se sienten héroes con fusil al hombro, arquetipos de la liberación. Aunque, claro, eso no los hace menos peligrosos.

“Allí vemos, por ejemplo, esos ataques terroristas contra activos del Estado, contra infraestructura crítica, contra la fuerza pública. Vimos un ataque contra una instalación hidroeléctrica de una empresa privada. También mantienen una actividad política e ideológica en las ciudades, con propaganda e infiltración en las protestas”, señaló.

Políticas erráticas

En estos diez años, para complicar las cosas, se sucedieron gobiernos de distinto signo que pasaron de la represión a la conciliación, en un vaivén incesante y contradictorio. Y mientras las autoridades se bamboleaban de política en política, de las balas a las rosas, los capos del crimen, con andar estable y metas claras, ganaban fuerza y hacían fortuna.

El Congreso colombiano vota el proyecto de Paz Total, el 4 de noviembre de 2022

El giro más reciente fue el paso del gobierno de Gustavo Petro, un exguerrillero aferrado a una negociación a ultranza denominada “Paz Total”, al flamante gobierno de Abelardo de la Espriella, que tiró el plan a la basura por inservible y volvió a los operativos militares, dejando en su paso daños colaterales.

Cada postura tiene sus entusiastas en Colombia. ¿Pero entonces hay que bombardear a fondo y tirarles con todo lo que haya a mano o hay que hacerse amigo de estos criminales, huesos duros de roer y sordos al diálogo sincero? ¿Se puede concebir un remake de los acuerdos de 2016, que ilusionaron con el desarme, y hacerlo esta vez duradero?

“Se ha generado un falso enfrentamiento entre la paz y la seguridad. La paz y la seguridad van de la mano. Diseñar una política de paz implica entender con quién me voy a sentar a negociar -dijo Majbub-. Y construir una política de seguridad implica saber que, si solo me voy a dedicar a tirar bombas a campamentos, pues tampoco voy a desarticular esos grupos, porque saben reproducirse. Si le matan a un cabecilla, al otro día tienen otro que está reacomodando los negocios y las estructuras y diseñando nuevos planes de guerra. Eso es así”.