CULIACÁN.- Militares mexicanos capturaron al narcotraficante Fausto Isidro Meza, alias “Chapo Isidro”, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, según confirmó este sábado la Secretaría de la Defensa. Es señalado como ​el jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”.

El capo fue detenido junto con otros dos cabecillas de su grupo criminal el viernes en el estado de Sinaloa: Germán N (a) “Serafín”, segundo al mando de esa organización, y José N, operador financiero. El ministerio explicó que el operativo en el municipio de Guasave se derivó de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa ‌Nacional y de Estados ​Unidos, con fuerzas especiales de la Guardia Nacional y el Ejército.

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional… pic.twitter.com/Q4AFwIeOzU — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

Al conocerse la noticia, las detenciones desataron un violento enfrentamiento que provocó escenas de pánico y obligó a suspender un partido de béisbol profesional, informaron medios locales.

Pánico en Guasave, Sinaloa.



Esta noche se registran diversos enfrentamientos armados, bloqueos y la quema de vehículos.



Fue suspendido el juego entre los Algodoneros y los Venados de Mazatlán. pic.twitter.com/ZeFlAKoSkS — ALEJANDRO VILLALVAZO 🧠 (@VILLALVAZO13) November 21, 2026

Videos en redes sociales mostraron un tramo de una carretera bloqueada por un camión en llamas, mientras que en un estadio de béisbol la gente corría entre gritos de “¡Agánchense, agánchense!” para resguardarse de disparos de metralleta. En otra grabación podía percibirse el trazo luminoso de ráfagas de alto calibre.

Footage of a pair of Mexican Air Force UH-60 Blackhawks engaging Cártel de Guasave forces with M134 minigun fire in Guasave, Sinaloa, tonight.



Fighting broke out after a major cartel leader was captured. pic.twitter.com/EQ7XxRsFyu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 21, 2026

También circuló un supuesto video en el que “Chapo Isidro” pide a sus pistoleros que “tranquilicen todo” porque “ya se acabó esto” y hay “niños, mujeres, gente inocente”.

Quién es Isidro Meza

El “Chapo Isidro” es uno de los cabecillas de la banda criminal de los Beltrán Leyva y es aliado de una de las facciones en disputa del poderoso cartel de Sinaloa, detallaron las autoridades en la red social X.

Era buscado en México por delincuencia organizada mientras que Estados Unidos había solicitado su extradición por narcotráfico y lo tenía “en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI”, indicó el mensaje de Defensa. El país liderado por Donald Trump ofrecía US$5 millones de recompensa por información sobre su paradero.

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información sobre su paradero FBI.gov

Según el Departamento de Estado estadounidense, este hombre de 44 años encabeza una de las organizaciones criminales más activas y violentas de Sinaloa, con operaciones que abastecen de heroína, cocaína, metanfetamina, fentanilo y marihuana a gran parte del país.

Meza Flores habría escalado en el negocio de las drogas tras la muerte de su mentor, Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. Desde entonces, se lo vincula con la Organización Criminal Transnacional Meza Flores, un grupo armado que controla zonas estratégicas de Sinaloa y mantiene nexos con otros cárteles.

Los reportes sobre sus operaciones criminales comenzaron a multiplicarse desde 2011. Ese año, una investigación en Ahome, Sinaloa, reveló sus vínculos con 32 policías locales involucrados en actividades ilegales.

Además, las autoridades lo relacionaron con la masacre de 16 personas cuyos cuerpos calcinados aparecieron dentro de camiones en Culiacán, al sur del estado.

Ya en 2013, el gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Meza Flores por tráfico de drogas y tenencia de armas de fuego. Seis años más tarde, en 2019, una nueva causa federal en su contra amplió esos cargos, al incluir conspiración para importar grandes volúmenes de distintas drogas a Estados Unidos. Desde entonces, su nombre figuraba entre los más buscados por las agencias de seguridad.

Presión

Estados Unidos presiona a México para que redoble esfuerzos contra el tráfico de drogas y la migración indocumentada.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se reunió el miércoles pasado con su par estadounidense, Donald Trump, al margen de la cumbre de la APEC celebrada en la ciudad china de Shenzhen.

Claudia Sheinbaum Archivo

Interrogado sobre este encuentro, Trump sostuvo que le insistió a Sheinbaum que “los carteles están controlando México” y que Washington no lo puede permitir.

Desde que asumió la presidencia en 2024, la dirigente izquierdista ha multiplicado las operaciones antidrogas y ha entregado a Estados Unidos a 92 capos y operadores del narcotráfico.

Agencias AFP y Reuters.