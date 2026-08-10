De Sheinbaum a Kast: el mensaje de ayuda de los líderes internacionales a Colombia y una crítica de Petro

BOGOTÁ.- Presidentes y líderes de América Latina expresaron este lunes su solidaridad con Colombia y ofrecieron asistencia para enfrentar las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el noroeste del país, dejó al menos 111 muertos y provocó el colapso de edificios y daños en distintas ciudades.

El sismo, registrado a las 7:34 (hora local), tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y fue considerado por el Servicio Geológico Colombiano como el de mayor magnitud registrado en el país en la última década. Las autoridades declararon el desastre de carácter nacional mientras continúan las tareas de búsqueda, rescate y evaluación de daños.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue una de las primeras mandatarias de la región en pronunciarse y aseguró que su país brindará a Colombia “todo el apoyo que requiera”. “Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos”, dijo Sheinbaum durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional.

La mandataria señaló que el Gobierno mexicano permanece en contacto con su embajada en Colombia y con el embajador colombiano en México para conocer la evolución de la emergencia y determinar si existen ciudadanos mexicanos afectados. “En cuanto tengamos conocimiento de las necesidades de ayuda al pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”, afirmó.

🇨🇴🇲🇽 | En su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se solidarizó con #Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado en el país sudamericano. pic.twitter.com/YPeiGu2Omw — Informativo Mexiquense (@InformativoEdoM) August 10, 2026

Otros presidentes latinoamericanos utilizaron sus redes sociales, como X, para trasmitir sus mensajes de solidaridad con los colombianos.

Desde El Salvador, el presidente Nayib Bukele también ofreció asistencia inmediata y aseguró que su Gobierno está preparado para enviar equipos de rescate, personal médico y paramédico, además de insumos.

“Estamos siguiendo de cerca las consecuencias del fuerte terremoto que golpeó esta mañana a Colombia”, señaló Bukele, quien expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y afirmó que El Salvador está “listos para apoyar de inmediato” con los recursos que sean necesarios.

Estamos siguiendo de cerca las consecuencias del fuerte terremoto que golpeó esta mañana a Colombia.



Nuestras oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles.



Colombia cuenta con… — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 10, 2026

Ecuador fue más allá de una oferta general de asistencia. El presidente Daniel Noboa puso a disposición de Colombia un equipo USAR de 47 rescatistas, acompañado por perros especializados y equipamiento con autonomía para operar durante siete días.

“Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana. Colombia, Ecuador está con ustedes”, escribió Noboa. El mandatario indicó que los equipos están preparados para movilizarse cuando las autoridades colombianas lo soliciten.

Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana.



Colombia, Ecuador está con ustedes. Ponemos a su disposición nuestro equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días.



Estamos… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 10, 2026

Po su parte, Chile también ofreció su respaldo. El presidente José Antonio Kast transmitió su solidaridad con el pueblo colombiano y recordó la experiencia de su propio país frente a los terremotos.

“Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite”, afirmó Kast.

Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país. Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) August 10, 2026

Brasil, en las antípodas políticas de Abelardo de la Espriella, se sumó a las expresiones de solidaridad a través del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo haber recibido “con preocupación” las noticias sobre el terremoto y transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas y a todos los afectados.

“Brasil permanece a disposición de Colombia para proporcionar el apoyo necesario”, señaló Lula.

Recebi com preocupação a notícia do forte terremoto que atingiu hoje a Colômbia, com epicentro no departamento de Chocó. Em nome do povo brasileiro, manifesto minha solidariedade ao povo colombiano, especialmente às famílias das vítimas e a todos os afetados pelos tremores. O… — Lula (@LulaOficial) August 10, 2026

En Perú, la flamante presidenta Keiko Fujimori expresó sus condolencias por las víctimas y manifestó su disposición a colaborar con el Gobierno colombiano. “Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les hago llegar nuestra disposición para ayudar. El Perú está con ustedes”, afirmó.

Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy. Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento. Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 10, 2026

Estados Unidos también comunicó que sigue de cerca la situación. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que la Administración del presidente Donald Trump monitorea el terremoto y está preparada para respaldar al pueblo colombiano y al Gobierno de De la Espriella.

Rubio recomendó además a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia seguir las comunicaciones de la embajada de Estados Unidos para conocer las últimas informaciones sobre la emergencia.

El único líder de la región que no mostró mensajes de solidaridad con su propio pueblo fue Gustavo Petro. A tres días de haberse retirado del Palacio de Nariño, el expresidente colombiano se refirió al terremoto con un breve mensaje en sus redes sociales: “La tierra grita y ¿quién escucha sus mensajes?”.

La tierra grita y ¿ Quien escucha sus mensajes? — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 10, 2026

La ola de solidaridad regional se produjo mientras los equipos de emergencia colombianos trabajan en las zonas más afectadas. Pereira, Cali, Manizales y Quibdó se encuentran entre las ciudades que reportaron daños, mientras continúan las tareas para localizar a personas que podrían permanecer atrapadas entre los escombros.

El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo apenas tres días antes del terremoto, declaró el desastre nacional y ordenó coordinar la respuesta desde un Puesto de Mando Unificado. El mandatario también anunció que viajará a Pereira para acompañar a los afectados y supervisar la respuesta estatal.

La dimensión de la tragedia y el número de víctimas continúan bajo evaluación, mientras las autoridades colombianas consolidan los reportes provenientes de las distintas regiones afectadas.

Agencias ANSA y AP