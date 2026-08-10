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Videos y fotos del terremoto en Colombia: las imágenes más impactantes del temblor

Un temblor de magnitud ‌7,4 sacudió el ‌lunes ⁠una amplia región de ese país

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Videos y fotos del terremoto en Colombia: las imágenes más impactantes del temblor.
Videos y fotos del terremoto en Colombia: las imágenes más impactantes del temblor.

BOGOTÁ.- Un fuerte terremoto sacudió este lunes Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, con un saldo aún no precisado de heridos y edificios afectados en el oeste del país. El sismo tuvo una magnitud de 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano y el de Estados Unidos. Tuvo una profundidad de unos 100 kilómetros con epicentro cerca de San José del Palmar, en la localidad de Chocó.

El sismo se produjo a las 7.34 hora local; también fue reportado en Ecuador y Panamá, donde se evacuaron varios edificios y oficinas públicas.

Terremoto en Colombia
Terremoto en Colombia
Terremoto en Colombia
Terremoto en Colombia

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, reportó en su cuenta en X que en Quibdó, la capital de ese empobrecido departamento, hay “heridos” y “daños graves en las edificaciones”.

El alcalde de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, también informó sobre “afectaciones graves” que están siendo monitoreadas con drones. En Bogotá, los edificios fueron evacuados, según observaron periodistas de AFP. Varias personas en pijamas salieron a las calles en medio del ruido de sirenas.

Terremoto en Colombia
Terremoto en Colombia
Terremoto en Colombia
Terremoto en Colombia

El terremoto se sintió con más fuerza en el oeste del país, y también fue percibido en Quito y Panamá. El 24 de junio pasado, un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 causó más de 6000 muertos y destrucción en la vecina Venezuela.

El epicentro fue ubicado en San José del Palmar (Servicio Geológico Colombiano @sgcol)
El epicentro fue ubicado en San José del Palmar (Servicio Geológico Colombiano @sgcol)

Con información de las agencias AFP, AP y Reuters

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