De Silicon Valley a la guerra: una start-up respaldada por Peter Thiel fabricará misiles low cost a gran escala

WASHINGTON.- La carrera por rearmar a Estados Unidos y otras potencias occidentales frente a conflictos cada vez más prolongados abrió una oportunidad inesperada para una empresa creada hace apenas dos años. Covenant, una start-up estadounidense respaldada por el magnate tecnológico Peter Thiel y algunos de los fondos de inversión más influyentes de Silicon Valley, irrumpió esta semana en el sector de defensa con una promesa ambiciosa: producir miles de misiles de crucero de largo alcance a una fracción del costo de los sistemas tradicionales.

Fundada en 2024 y hasta ahora relativamente desconocida fuera de los círculos especializados, Covenant anunció la apertura de una planta de producción en Dallas y la puesta en marcha de un plan industrial que busca fabricar hasta 5000 misiles anuales hacia 2028. La compañía asegura además que ya cerró pedidos por unos 150 millones de dólares, con las primeras entregas previstas para 2027.

El desembarco de Covenant refleja una transformación más amplia en la industria militar estadounidense, donde las empresas tecnológicas financiadas por capital de riesgo ganan terreno frente a los gigantes tradicionales de la defensa. En este proceso, Peter Thiel aparece como una figura central.

El empresario Peter Thiel, uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley y con fuerte inserción en la industria tecnológica

El multimillonario, cofundador de PayPal y de la firma de análisis de datos Palantir, se convirtió en uno de los principales impulsores de la llamada “defense tech”, un ecosistema de compañías que intenta aplicar la lógica de Silicon Valley al desarrollo de armamento. A través de su fondo Founders Fund, Thiel participó en la financiación de Covenant junto con Andreessen Horowitz, Lightspeed, Lux Capital, 8VC y Aleph.

La empresa informó que recaudó unos 250 millones de dólares en distintas rondas de inversión, una cifra que le permitió acelerar el desarrollo de su principal producto, el Anthem, un misil de crucero de largo alcance y alta capacidad de carga concebido para ser fabricado en masa para combatir a los enemigos de Estados Unidos.

Según Covenant, el sistema ya completó alrededor de 200 vuelos de prueba. La compañía sostiene que el principal atractivo del Anthem no reside solamente en sus capacidades militares sino en su costo. Sus directivos aseguran que puede producirse por un precio considerablemente inferior al de misiles como el Tomahawk, uno de los pilares del arsenal estadounidense.

La apuesta llega en un momento particularmente sensible para Washington. La guerra con Irán, que se extiende desde hace meses, consumió una parte sustancial de las reservas de armamento de precisión de Estados Unidos. Michael Kaufman, cofundador y director ejecutivo de Covenant, afirmó que las fuerzas estadounidenses dispararon más de 1000 misiles Tomahawk durante las primeras cinco semanas del conflicto.

El lanzamiento de un misil Tomahwak en el conflicto con Irán - - US Central Command (CENTCOM)

Para Kaufman, el desafío no consiste solamente en reponer las existencias agotadas. En su visión, Estados Unidos y sus aliados deben prepararse para escenarios de guerra mucho más exigentes contra potencias como Rusia o China.

“El verdadero desafío no es reemplazar las armas que ya fueron utilizadas. Es construir un nuevo arsenal capaz de operar a una escala abrumadora”, sostuvo el ejecutivo.

Esa idea de producción a gran escala es precisamente la que Covenant intenta vender. Mientras fabricantes históricos como Raytheon buscan aumentar la producción anual del Tomahawk, la start-up promete una fabricación mucho más rápida y flexible, apoyada en procesos industriales simplificados y cadenas de suministro adaptadas a una eventual economía de guerra.

La estrategia no se limita a Estados Unidos. Covenant planea abrir antes de fin de año una planta en Sajonia, Alemania, con capacidad inicial para producir 1000 misiles por año y elevar esa cifra hasta 5000 unidades anuales hacia 2028. También cuenta con instalaciones en el norte de Israel.

Europa aparece como otro mercado clave. El temor a Rusia y las dudas crecientes sobre la dependencia militar de Washington impulsaron a varios gobiernos europeos a buscar sistemas propios de largo alcance. En ese contexto, Covenant afirma que la versión europea del Anthem utilizará componentes fabricados casi exclusivamente en el continente, reduciendo al mínimo la dependencia tecnológica estadounidense.

La irrupción de esta compañía es también una muestra de cómo Silicon Valley amplía su influencia en la política de defensa. Inversores como Thiel y Marc Andreessen, históricamente ligados al mundo tecnológico, se convirtieron en actores cada vez más relevantes en los debates sobre seguridad nacional en Washington.

Para sus impulsores, empresas como Covenant representan una solución al problema de las guerras de desgaste, donde la capacidad de producir armamento en grandes cantidades puede ser tan importante como la sofisticación tecnológica. Para sus críticos, en cambio, simbolizan la creciente fusión entre el capital de riesgo, la industria militar y la política exterior estadounidense.

Mientras el Anthem todavía no fue utilizado en combate, los próximos años determinarán si la apuesta de Peter Thiel logra transformar el mercado de misiles del mismo modo en que Silicon Valley alteró otros sectores de la economía. En un escenario internacional marcado por conflictos simultáneos, competencia entre grandes potencias y una creciente demanda de armamento, la capacidad de fabricar armas rápidas, abundantes y relativamente baratas podría convertirse en un recurso tan estratégico como los propios misiles.

Agencia Reuters y diarios The Washington Post y El País