Del Brexit a la renuncia de Starmer, una década de caos político en Gran Bretaña

LONDRES.— El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el lunes que renunciará, allanando el camino para que el país tenga su séptimo líder en 10 años.

El caos se remonta al referéndum del Brexit, ocurrido hace 10 años, que se cumplirán el martes.

Starmer pronuncia un discurso en Downing Street, en Londres, mientras anuncia que renunciará como líder del Partido Laborista Andrew Matthews - PA Wire DPA

En los años transcurridos desde aquella votación, Gran Bretaña intentó trazar su propio camino, pero tuvo dificultades para impulsar una economía de bajo crecimiento, limitada por una deuda elevada y una creciente factura del gasto social, en un contexto de mayor volatilidad geopolítica.

Junio de 2016: el Reino Unido vota por el Brexit y renuncia Cameron

Los británicos provocan una conmoción global al votar 52% contra 48% a favor de abandonar la Unión Europea, poniendo fin a una unión de más de 40 años y sumiendo al país en su mayor crisis política desde la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro conservador David Cameron renuncia y el partido elige a Theresa May como su sucesora.

La exprimera ministra británica Theresa May y el exprimer ministro David Cameron asisten a una reunión del Consejo de Ascensión en el Palacio de St James, en Londres KIRSTY O'CONNOR - POOL

Junio de 2017: la apuesta por elecciones anticipadas sale mal

Con una amplia ventaja en las encuestas y en busca de una mayoría más grande en el Parlamento para sacar adelante la legislación del Brexit, May convoca elecciones anticipadas. Los conservadores pierden la mayoría y forman gobierno tras cerrar un acuerdo con el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, favorable al Reino Unido.

Un hombre compra la última edición del diario The Guardian en un quiosco de prensa, con una noticia de último momento sobre la primera ministra británica Theresa May: “Brexit retrasado dos años” Hadrian - Shutterstock

Mayo de 2019: parálisis por el Brexit, renuncia May y asume Johnson

May renuncia después de no lograr romper el bloqueo parlamentario sobre la forma en que Gran Bretaña debía abandonar la UE. Boris Johnson, una de las principales caras de la campaña a favor del Brexit, gana la interna del Partido Conservador para sucederla.

El exprimer ministro Boris Johnson se retira de Dorland House, en Londres Lucy North - PA

Diciembre de 2019: Johnson lleva a los conservadores a una victoria arrasadora

Con el Parlamento paralizado por el Brexit, Johnson convoca elecciones anticipadas. Bajo el lema “Get Brexit Done” —“Concretar el Brexit”—, conduce a los conservadores a su mayor victoria electoral desde el triunfo aplastante de Margaret Thatcher en 1987.

El entonces primer ministro británico Boris Johnson posa después de clavar un letrero de "Get Brexit Done" AFP

Enero de 2020: el Brexit se concreta

Johnson utiliza su mandato para hacer aprobar un acuerdo de Brexit en el Parlamento y en Bruselas, y Gran Bretaña abandona la UE el 31 de enero de 2020, convirtiéndose en el primer Estado en retirarse del bloque.

Una pintura del artista Banksy que muestra a un trabajador quitando una estrella de la bandera de la Unión Europea, en Dover Leon Neal - Getty Images Europe

Julio de 2022: Johnson es expulsado del poder

Johnson lidera Gran Bretaña durante la pandemia de Covid-19 —en un momento incluso es hospitalizado por la enfermedad—, pero una larga lista de escándalos y errores termina por resultar demasiado pesada, y deja el cargo tras una rebelión de sus ministros.

El primer ministro británico Boris Johnson regresa a la residencia de 10 Downing Street tras una reunión con la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham

Septiembre de 2022: el caótico mandato de Truss

Liz Truss derrota a Rishi Sunak en la contienda para suceder a Johnson. Su “minipresupuesto”, que incluye recortes impositivos sin financiamiento, asusta a los mercados financieros, eleva con fuerza los costos de endeudamiento y vuelve a dañar la reputación británica de estabilidad política y fiscal. Dura apenas 44 días antes de anunciar su renuncia.

La saliente primera ministra británica Liz Truss habla afuera del número 10 de Downing Street en Londres

Octubre de 2022: Sunak se convierte en primer ministro

Sunak asume como el tercer primer ministro británico en otros tantos meses, con la promesa de restaurar la estabilidad del gobierno. Formula cinco compromisos clave centrados en la economía, el freno a la inmigración ilegal y la mejora del sistema de salud. En febrero de 2023, Sunak alcanza un acuerdo con la UE sobre las normas comerciales para Irlanda del Norte, lo que mejora los vínculos con el bloque.

El entonces primer ministro británico, Rishi Sunak, habla mientras cae una intensa lluvia, ante el 10 de Downing Street en Londres Kin Cheung - AP

Mayo de 2024: Sunak convoca elecciones

Con una desventaja de alrededor de 20 puntos frente al Partido Laborista en las encuestas, Sunak convoca elecciones para el 4 de julio.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el líder de la oposición del Partido Conservador británico, Rishi Sunak, hablan juntos mientras avanzan por el lobby de pares durante la apertura estatal del Parlamento ALBERTO PEZZALI - POOL

Julio de 2024: Starmer se convierte en primer ministro

“Dijimos que íbamos a terminar con el caos y lo haremos”, dijo Keir Starmer, líder del Partido Laborista, a sus seguidores el 5 de julio de 2024, después de ganar las elecciones por amplia mayoría, aunque con la menor proporción del voto electoral obtenida por un gobierno mayoritario en la historia moderna.

El primer ministro británico, Keir Starmer, habla con periodistas mientras viaja a bordo de un avión rumbo a Washington DC para asistir a una cumbre de la OTAN Stefan Rousseau - Pool PA

Agosto de 2024: Starmer advierte que “las cosas van a empeorar”

Starmer advierte sobre el estado de las finanzas públicas, afirma que el Partido Laborista heredó “un agujero negro económico” y les dice a los votantes que “las cosas empeorarán antes de mejorar”.

Larry, el gato, está sentado en el umbral del número 10 de Downing Street, en Westminster Andrew Matthews - PA Wire DPA

Octubre de 2024: el primer presupuesto laborista

La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, anuncia aumentos de impuestos por 40.000 millones de libras —52.760 millones de dólares— al año, principalmente mediante una suba de las contribuciones a la seguridad social a cargo de los empleadores. La medida encamina la presión tributaria a su nivel más alto registrado en tiempos de paz y provoca una fuerte reacción de las empresas.

El primer ministro británico Keir Starmer habla con un estudiante al lado de la secretaria de Hacienda Rachel Reeves en Llangefni, Gales del Norte Temilade Adelaja - Pool Reuters

Febrero de 2025: avanza el partido Reform UK de Nigel Farage

El partido derechista antiinmigración Reform UK supera por primera vez al laborismo en una encuesta nacional. Reform UK, liderado por el impulsor del Brexit Nigel Farage, encabeza los sondeos desde entonces.

El líder del partido británico Reform UK, Nigel Farage, posa para los fotógrafos con su tarjeta electoral en un centro de votación de Walton-on-the-Naze, Inglaterra Richard Pelham - AP

Junio de 2025: una rebelión obliga a Starmer a dar marcha atrás con el gasto social

Starmer se ve obligado a revertir sus planes para recortar la factura del gasto social británico después de que sus propios legisladores amenazaran con derrotar al gobierno.

Septiembre de 2025-abril de 2026: el escándalo Mandelson

Aumenta la presión sobre Starmer por su decisión de nombrar a Peter Mandelson como embajador británico en Washington. Mandelson es luego destituido por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, mientras surgen dudas sobre el criterio de Starmer y el proceso de evaluación previo al nombramiento.

El entonces representante de Reino Unido para el comercio, Peter Mandelson, posa con Andrew Mountbatten-Windsor, en su visita a la sede de la Comisión Europea en Bruselas Yves Logghe - AP

Mayo de 2026: desastre en las elecciones locales

El Partido Laborista sufre fuertes pérdidas en las elecciones locales de Inglaterra y en las votaciones para los parlamentos de Escocia y Gales, lo que profundiza los interrogantes sobre la capacidad de Starmer para gobernar, con Reform UK como principal beneficiario.

El líder de Reform UK, Nigel Farage, posa con un helado en Walton-on-the-Naze, en el este de Inglaterra CHRIS RADBURN - AFP

Mayo de 2026: Wes Streeting renuncia como ministro de Salud

El ministro de Salud, Wes Streeting, renuncia tras afirmar que perdió la confianza en el liderazgo de Starmer y pide una contienda por la conducción del partido.

El laborista Wes Streeting llega al Parlamento, en Londres Thomas Krych - AP

Junio de 2026: renuncia el ministro de Defensa John Healey

El ministro británico de Defensa, John Healey, renuncia por una disputa de meses sobre el gasto militar y acusa a Starmer de no comprometer el dinero necesario para proteger al país frente a amenazas crecientes.

El secretario de Defensa británico, John Healey, habla con aprendices y representantes de pymes de la industria de defensa durante una feria de carreras dentro del número 10 de Downing Street, en el centro de Londres ADRIAN DENNIS - POOL

Junio de 2026: Andy Burnham demuestra que puede vencer a Reform UK

El alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, gana una elección en el norte de Inglaterra y derrota con amplitud a Reform UK. El triunfo le permite regresar a Westminster y elimina un obstáculo clave para cualquier desafío al liderazgo de Starmer.

Streeting, que antes había dicho que participaría en una contienda por el liderazgo, respalda a Burnham, lo que fortalece la posición del exalcalde como favorito.