Del Brexit a la renuncia de Starmer, una década de caos político en Gran Bretaña
El paso de Cameron, May, Johnson, Truss, Sunak y Starmer expone el desgaste de un país que aún no logró cerrar la crisis abierta por el referéndum de 2016
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LONDRES.— El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el lunes que renunciará, allanando el camino para que el país tenga su séptimo líder en 10 años.
El caos se remonta al referéndum del Brexit, ocurrido hace 10 años, que se cumplirán el martes.
En los años transcurridos desde aquella votación, Gran Bretaña intentó trazar su propio camino, pero tuvo dificultades para impulsar una economía de bajo crecimiento, limitada por una deuda elevada y una creciente factura del gasto social, en un contexto de mayor volatilidad geopolítica.
Junio de 2016: el Reino Unido vota por el Brexit y renuncia Cameron
Los británicos provocan una conmoción global al votar 52% contra 48% a favor de abandonar la Unión Europea, poniendo fin a una unión de más de 40 años y sumiendo al país en su mayor crisis política desde la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro conservador David Cameron renuncia y el partido elige a Theresa May como su sucesora.
Junio de 2017: la apuesta por elecciones anticipadas sale mal
Con una amplia ventaja en las encuestas y en busca de una mayoría más grande en el Parlamento para sacar adelante la legislación del Brexit, May convoca elecciones anticipadas. Los conservadores pierden la mayoría y forman gobierno tras cerrar un acuerdo con el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, favorable al Reino Unido.
Mayo de 2019: parálisis por el Brexit, renuncia May y asume Johnson
May renuncia después de no lograr romper el bloqueo parlamentario sobre la forma en que Gran Bretaña debía abandonar la UE. Boris Johnson, una de las principales caras de la campaña a favor del Brexit, gana la interna del Partido Conservador para sucederla.
Diciembre de 2019: Johnson lleva a los conservadores a una victoria arrasadora
Con el Parlamento paralizado por el Brexit, Johnson convoca elecciones anticipadas. Bajo el lema “Get Brexit Done” —“Concretar el Brexit”—, conduce a los conservadores a su mayor victoria electoral desde el triunfo aplastante de Margaret Thatcher en 1987.
Enero de 2020: el Brexit se concreta
Johnson utiliza su mandato para hacer aprobar un acuerdo de Brexit en el Parlamento y en Bruselas, y Gran Bretaña abandona la UE el 31 de enero de 2020, convirtiéndose en el primer Estado en retirarse del bloque.
Julio de 2022: Johnson es expulsado del poder
Johnson lidera Gran Bretaña durante la pandemia de Covid-19 —en un momento incluso es hospitalizado por la enfermedad—, pero una larga lista de escándalos y errores termina por resultar demasiado pesada, y deja el cargo tras una rebelión de sus ministros.
Septiembre de 2022: el caótico mandato de Truss
Liz Truss derrota a Rishi Sunak en la contienda para suceder a Johnson. Su “minipresupuesto”, que incluye recortes impositivos sin financiamiento, asusta a los mercados financieros, eleva con fuerza los costos de endeudamiento y vuelve a dañar la reputación británica de estabilidad política y fiscal. Dura apenas 44 días antes de anunciar su renuncia.
Octubre de 2022: Sunak se convierte en primer ministro
Sunak asume como el tercer primer ministro británico en otros tantos meses, con la promesa de restaurar la estabilidad del gobierno. Formula cinco compromisos clave centrados en la economía, el freno a la inmigración ilegal y la mejora del sistema de salud. En febrero de 2023, Sunak alcanza un acuerdo con la UE sobre las normas comerciales para Irlanda del Norte, lo que mejora los vínculos con el bloque.
Mayo de 2024: Sunak convoca elecciones
Con una desventaja de alrededor de 20 puntos frente al Partido Laborista en las encuestas, Sunak convoca elecciones para el 4 de julio.
Julio de 2024: Starmer se convierte en primer ministro
“Dijimos que íbamos a terminar con el caos y lo haremos”, dijo Keir Starmer, líder del Partido Laborista, a sus seguidores el 5 de julio de 2024, después de ganar las elecciones por amplia mayoría, aunque con la menor proporción del voto electoral obtenida por un gobierno mayoritario en la historia moderna.
Agosto de 2024: Starmer advierte que “las cosas van a empeorar”
Starmer advierte sobre el estado de las finanzas públicas, afirma que el Partido Laborista heredó “un agujero negro económico” y les dice a los votantes que “las cosas empeorarán antes de mejorar”.
Octubre de 2024: el primer presupuesto laborista
La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, anuncia aumentos de impuestos por 40.000 millones de libras —52.760 millones de dólares— al año, principalmente mediante una suba de las contribuciones a la seguridad social a cargo de los empleadores. La medida encamina la presión tributaria a su nivel más alto registrado en tiempos de paz y provoca una fuerte reacción de las empresas.
Febrero de 2025: avanza el partido Reform UK de Nigel Farage
El partido derechista antiinmigración Reform UK supera por primera vez al laborismo en una encuesta nacional. Reform UK, liderado por el impulsor del Brexit Nigel Farage, encabeza los sondeos desde entonces.
Junio de 2025: una rebelión obliga a Starmer a dar marcha atrás con el gasto social
Starmer se ve obligado a revertir sus planes para recortar la factura del gasto social británico después de que sus propios legisladores amenazaran con derrotar al gobierno.
Septiembre de 2025-abril de 2026: el escándalo Mandelson
Aumenta la presión sobre Starmer por su decisión de nombrar a Peter Mandelson como embajador británico en Washington. Mandelson es luego destituido por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, mientras surgen dudas sobre el criterio de Starmer y el proceso de evaluación previo al nombramiento.
Mayo de 2026: desastre en las elecciones locales
El Partido Laborista sufre fuertes pérdidas en las elecciones locales de Inglaterra y en las votaciones para los parlamentos de Escocia y Gales, lo que profundiza los interrogantes sobre la capacidad de Starmer para gobernar, con Reform UK como principal beneficiario.
Mayo de 2026: Wes Streeting renuncia como ministro de Salud
El ministro de Salud, Wes Streeting, renuncia tras afirmar que perdió la confianza en el liderazgo de Starmer y pide una contienda por la conducción del partido.
Junio de 2026: renuncia el ministro de Defensa John Healey
El ministro británico de Defensa, John Healey, renuncia por una disputa de meses sobre el gasto militar y acusa a Starmer de no comprometer el dinero necesario para proteger al país frente a amenazas crecientes.
Junio de 2026: Andy Burnham demuestra que puede vencer a Reform UK
El alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, gana una elección en el norte de Inglaterra y derrota con amplitud a Reform UK. El triunfo le permite regresar a Westminster y elimina un obstáculo clave para cualquier desafío al liderazgo de Starmer.
Streeting, que antes había dicho que participaría en una contienda por el liderazgo, respalda a Burnham, lo que fortalece la posición del exalcalde como favorito.
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