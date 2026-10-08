Delcy Rodríguez adelantó la Navidad en Venezuela: comenzará el 1 de noviembre

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que la Navidad comenzará oficialmente el próximo 1 de noviembre. Una medida que retoma una práctica impulsada en reiteradas oportunidades por su predecesor Nicolás Maduro durante su gestión.

La mandataria lo adelantó durante la instalación de la 82ª asamblea anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), un evento transmitido por el canal estatal VTV, según informó la agencia de noticias EFE.

Delcy Rodríguez adelantó la Navidad en Venezuela al 1 de noviembre

“Yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas”, señaló en su disertación.

Las navidades de Maduro

Maduro decretó el adelanto de la Navidad en varias oportunidades desde que asumió el poder en 2013 y coincidía con momentos de crisis en el país caribeño.

Lo hizo en 2025, 2024, tras protestas poselectorales que dejaron 28 muertos y 2400 detenidos, en 2021 y en 2020, primer año de la pandemia de Covid-19.

Nicolas Maduro adelantó la navidad en cuatro ocasiones durante su amdnato JUAN BARRETO - AFP

El año pasado las celebraciones oficiales por la Navidad, la festividad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, comenzaron el 1° de octubre en medio del despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe.

En aquella oportunidad, Maduro adelantó por decreto el inicio de los festejos y justificó la medida como una forma de defender “el derecho a la felicidad”. Ese contexto derivó, el 3 de enero, en su captura y la de su esposa, Cilia Flores, tras una serie de ataques registrados en Caracas y otras regiones cercanas.

Este jueves, la Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro y a Flores de conspiración para cometer torturas contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.

Una nueva imputación se suma a los cargos de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer armas destructoras que ya enfrentan ambos en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

El régimen de Maduro iluminó el centro de torturas El Helicoide para celebrar el "inicio de la Navidad"

Durante las fiestas navideñas del año pasado, las calles venezolanas se llenaron de decoraciones alusivas a la fecha. Sin embargo, también hubo escenas que generaron controversia, como un espectáculo de luces y fuegos artificiales para inaugurar la temporada navideña desde la cárcel conocida como El Helicoide, señalada por la ONU como un lugar donde existen “cámaras de tortura” y donde se cometieron actos de violencia sexual y de género para “torturar y humillar a los detenidos”.