Delcy Rodríguez agradeció a Milei por la asistencia humanitaria tras los terremotos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este sábado la “solidaridad y el apoyo” del mandatario argentino Javier Milei tras los dos terremotos que arrasaron el país.

“Gracias al Presidente de Argentina, Javier Milei, y al pueblo argentino por su solidaridad y apoyo en este momento difícil. Valoramos su respaldo y el compromiso de acompañarnos en las labores de rescate y asistencia a las familias afectadas”, escribió Rodríguez a través de la red social X.

El gobierno argentino ofreció asistencia humanitaria y movilizó personal médico, aviones y otros recursos hacia el país tras la catástrofe, que por el momento ocasionó más de 1400 muertos y más 3000 heridos.

Junto al escrito, Rodríguez adjuntó una imagen de integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas que viajaron a Venezuela para ayudar a los afectados.

El posteo de Delcy Rodríguez en agradecimiento a Javier Milei Captura

El pasado jueves la gestión libertaria compartió un comunicado donde le ofreció asistencia humanitaria a Rodríguez.

“La Oficina del Presidente expresa su más profunda solidaridad con el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos que sacudieron este miércoles la franja norte costera de Venezuela, y que se sintieron en buena parte del territorio venezolano, afectando a innumerables familias, dejando incalculables daños estructurales y derrumbes en distintas ciudades, incluyendo Caracas”, expresó el Gobierno en aquella oportunidad.

Además, mencionó que la Argentina se “encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse”.

El Gobierno argentino dejó de lado las diferencias ideológicas que enfrentan a Rodríguez y Milei, enemistado con el destituido presidente Nicolás Maduro.

Voluntarios buscan víctimas del terremoto entre los escombros en Caraballeda FEDERICO PARRA - AFP

“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el Presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional”, expresó la administración libertaria.

Rodríguez había agradecido “a la República Argentina por su mensaje de solidaridad y acompañamiento ante esta tragedia que enluta a toda Venezuela”.

Poco después, el vocero presidencial Adrián Ravier brindó detalles sobre los recursos que puso a disposición del gobierno de Rodríguez.

En términos de personal médico y de asistencia, el Poder Ejecutivo ofreció médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos -junto con ambulancias, enfermeros y auxiliares- y expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.

El presidente Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera en Rosario marcelo manera

También dejó a disposición cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones e incendios. La gestión libertaria ofreció un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas. En paralelo, incluyó dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino; 134 carpas y 48 kits de cocina; y colchones, camillas y aires acondicionados.

En tanto, el Ministerio de Defensa anunció que la Armada desplegará personal especializado, binomios perro-guía y una brigada para “colaborar en la localización de sobrevivientes y apoyar las tareas en las zonas afectadas”.

Parte de la dotación del Ministerio de Defensa

“Con capacidad para operar a gran distancia y actuar en escenarios complejos, nuestros hombres, mujeres y perros de guerra se alistan para acompañar al pueblo venezolano”, destacó la cartera castrense.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, sostuvo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se encuentran, en coordinación con el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, “a disposición con capacidades de búsqueda y rescate, perros, potabilización de agua, apoyo médico y medios aéreos para eventuales traslados”.