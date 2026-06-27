Delcy Rodríguez agradeció a Milei por la asistencia humanitaria tras los terremotos en Venezuela
La presidenta encargada del país envió un mensaje al gobierno argentino luego de la catástrofe que hasta el momento dejó más de 1400 muertos y 3000 heridos
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este sábado la “solidaridad y el apoyo” del mandatario argentino Javier Milei tras los dos terremotos que arrasaron el país.
“Gracias al Presidente de Argentina, Javier Milei, y al pueblo argentino por su solidaridad y apoyo en este momento difícil. Valoramos su respaldo y el compromiso de acompañarnos en las labores de rescate y asistencia a las familias afectadas”, escribió Rodríguez a través de la red social X.
El gobierno argentino ofreció asistencia humanitaria y movilizó personal médico, aviones y otros recursos hacia el país tras la catástrofe, que por el momento ocasionó más de 1400 muertos y más 3000 heridos.
Junto al escrito, Rodríguez adjuntó una imagen de integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas que viajaron a Venezuela para ayudar a los afectados.
El pasado jueves la gestión libertaria compartió un comunicado donde le ofreció asistencia humanitaria a Rodríguez.
“La Oficina del Presidente expresa su más profunda solidaridad con el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos que sacudieron este miércoles la franja norte costera de Venezuela, y que se sintieron en buena parte del territorio venezolano, afectando a innumerables familias, dejando incalculables daños estructurales y derrumbes en distintas ciudades, incluyendo Caracas”, expresó el Gobierno en aquella oportunidad.
Además, mencionó que la Argentina se “encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse”.
El Gobierno argentino dejó de lado las diferencias ideológicas que enfrentan a Rodríguez y Milei, enemistado con el destituido presidente Nicolás Maduro.
“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el Presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional”, expresó la administración libertaria.
Rodríguez había agradecido “a la República Argentina por su mensaje de solidaridad y acompañamiento ante esta tragedia que enluta a toda Venezuela”.
Poco después, el vocero presidencial Adrián Ravier brindó detalles sobre los recursos que puso a disposición del gobierno de Rodríguez.
En términos de personal médico y de asistencia, el Poder Ejecutivo ofreció médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos -junto con ambulancias, enfermeros y auxiliares- y expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.
También dejó a disposición cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones e incendios. La gestión libertaria ofreció un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas. En paralelo, incluyó dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino; 134 carpas y 48 kits de cocina; y colchones, camillas y aires acondicionados.
En tanto, el Ministerio de Defensa anunció que la Armada desplegará personal especializado, binomios perro-guía y una brigada para “colaborar en la localización de sobrevivientes y apoyar las tareas en las zonas afectadas”.
“Con capacidad para operar a gran distancia y actuar en escenarios complejos, nuestros hombres, mujeres y perros de guerra se alistan para acompañar al pueblo venezolano”, destacó la cartera castrense.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, sostuvo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se encuentran, en coordinación con el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, “a disposición con capacidades de búsqueda y rescate, perros, potabilización de agua, apoyo médico y medios aéreos para eventuales traslados”.
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