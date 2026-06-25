El Gobierno ofreció asistencia humanitaria a Venezuela tras los dos terremotos que devastaron Caracas

El Gobierno se solidarizó con el pueblo venezolano y ofreció asistencia humanitaria tras conocerse la devastación causada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela en el anochecer del miércoles. Así, el Ejecutivo Nacional se dispuso a brindar ayuda a la administración de Delcy Rodríguez “más allá de las diferencias que puedan existir entre los gobiernos”.

“La Oficina del Presidente expresa su más profunda solidaridad con el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos que sacudieron este miércoles la franja norte costera de Venezuela, y que se sintieron en buena parte del territorio venezolano, afectando a innumerables familias, dejando incalculables daños estructurales y derrumbes en distintas ciudades, incluyendo Caracas”, dice el comunicado oficial difundido en redes sociales por la Oficina del Presidente.

En ese sentido, agrega: “La República Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes.

“Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el Presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional”, dicta el escrito.

Los terremotos provocaron el colapso de casas y edificios JUAN BARRETO - AFP

Por último, manifiesta: “En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población”.

Tras aquella primera comunicación oficial, hizo lo propio Cancillería, a cargo de Pablo Quirno. “La República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy, 24 de junio, en Venezuela y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil momento”, se lee en la publicación difundida en las redes sociales.

COMUNICADO OFICIAL EN RELACIÓN A LOS TERREMOTOS OCURRIDOS EN VENEZUELA



La República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy, 24 de junio, en Venezuela y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este… — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) June 25, 2026

No obstante, recomendó a los ciudadanos argentinos residentes en ese país seguir las indicaciones de los organismos locales competentes en materia de resguardo, seguridad y, de corresponder, evacuación.