Visa cancelada: la gobernadora de Baja California negocia para volver a EE.UU. y restituir su documento

El 22 de junio, se difundió un audio atribuido a una conversación de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el que se abordaron gestiones para que Estados Unidos reconsiderara la revocación de su visa cancelada. Al día siguiente, la titular del Ejecutivo confirmó que recibió asesoría jurídica, pero rechazó la existencia de un acuerdo reservado con autoridades estadounidenses.

Qué pasó con la visa estadounidense de Marina del Pilar

La revocación del documento ocurrió en mayo de 2025, cuando Ávila Olmeda anunció que EE.UU. les había retirado la visa tanto a ella como a su entonces esposo, Carlos Torres Torres, de acuerdo con El Universal.

La gobernadora de Baja California confirmó que recibió asesoría jurídica, pero negó un acuerdo reservado con autoridades de Estados Unidos por su visa revocada Instagram @marinadelpilar_ao

Torres Torres era coordinador de Proyectos Estratégicos del gobierno estatal. Para agencias de seguridad estadounidenses, era señalado como una pieza que permitía operar a Los Rusos, facción del Cartel de Sinaloa, en Baja California.

También se lo acusó de recibir 9 millones de pesos mexicanos (US$509.735) mensuales a cambio de permitir actividades de ese grupo criminal. Cuando se conoció el retiro de la visa, Torres Torres sostuvo que la decisión respondía a “criterios administrativos cada vez más comunes”.

La orden de revocación llegó directamente desde el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). Ningún gobernador mexicano en funciones había recibido antes una medida de ese tipo.

Tres meses después del episodio, Ávila Olmeda dijo que estaba en proceso de recuperar su permiso y que seguía trabajando con EE.UU. “en un ambiente de mucho respeto”. Cinco meses después, anunció su divorcio de Torres Torres.

En ese momento, la presidenta Claudia Sheinbaum la respaldó. Según el medio, ese apoyo fue tomado con sorpresa por el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

La difusión del audio de Ávila Olmeda sobre su visa estadounidense

En el audio difundido por el periodista Héctor De Mauleón en El Universal, Ávila Olmeda planteó que buscó un abogado “alejado de Baja California para que no fuera a filtrarse”. La mandataria explicó que quería manejar el asunto por medio de ese representante legal.

Según el fragmento citado, pretendía que el letrado se encargara de los trámites “legales y jurídicos” y le explicara “exactamente toda la situación”. En la conversación, sus interlocutores le preguntaron por el nombre de su abogado y Ávila Olmeda mencionó a Michael Nadler, exfiscal del Distrito Sur de Florida.

Nadler tiene un alto perfil público por llevar el caso contra Alex Saab, empresario vinculado al régimen de Nicolás Maduro que fue acusado de lavar al menos US$350 millones defraudados a Venezuela a través del control cambiario.

El exfiscal logró avanzar con la extradición de Saab a EE.UU. y, hace seis años, dejó su cargo para ejercer en el sector privado. En la grabación, Ávila Olmeda afirmó que Nadler viajaba a México cuando era necesario y precisó que lo hacía “una vez al mes”.

La conversación también incluyó el relato sobre un acercamiento con agencias de inteligencia estadounidenses mediante un grupo de contactos. Esos interlocutores fueron presentados como “asesores externos del FBI”.

El grupo le ofreció una reunión con sus abogados “en el consulado americano, en una oficina en Tijuana”. El objetivo era ayudarla frente a posibles “sanciones y cargos” que el DOS podría presentar en su contra.

La respuesta pública de la gobernadora en Mexicali

Durante su conferencia mañanera en Mexicali, que fue difundida por el medio Zeta Tijuana, la dirigente confirmó que tuvo trato con Nadler y dijo que en “algún momento” lo contactó y precisó que recibió “una asesoría jurídica” sobre esos temas. Luego, afirmó que actualmente no mantiene “ningún tipo de relación con él”.

Ávila Olmeda recibió el apoyo de Claudia Sheinbaum luego de que EE.UU. le revocó su visa Instagram @marinadelpilar_ao

La funcionaria rechazó las interpretaciones sobre un posible entendimiento reservado con autoridades estadounidenses. En ese punto, pidió no hacer “telenovelas” sobre el asunto.

En la misma conferencia, afirmó que mantiene comunicación con autoridades estadounidenses y que está abierta a aclarar cualquier situación. Además, dijo que sostuvo reuniones “constantes” y “regulares” con el gobierno de EE.UU.