Delcy Rodríguez llega a Países Bajos por la disputa del Esequibo con Guyana

CARACAS.— La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó el domingo a Países Bajos para participar en la defensa de un territorio rico en minerales y petróleo que se disputa con Guyana en una audiencia final que tendrá lugar en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya.

La CIJ realiza una serie de audiencias entre los países vecinos que reclaman como propio al Esequibo —un territorio continental de unos 159.500 kilómetros cuadrados—, rico en oro, diamantes, madera y otros recursos naturales, ubicado cerca de enormes yacimientos petrolíferos mar adentro. La audiencia final será mañana.

“El único que tiene titularidad sobre este territorio en esta controversia territorial es Venezuela”, dijo desde el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, la presidenta Rodríguez, que ponderó la posición de su país en defensa de “la majestad y el vigor del acuerdo de Ginebra”.

En ese acuerdo suscrito con Gran Bretaña el 17 de febrero de 1966, Londres reconoció el reclamo venezolano y abrió la posibilidad de encontrar un arreglo diplomático y satisfactorio para las partes.

“Hemos demostrado en todas las etapas históricas lo que ha significado nuestro territorio desde que nacimos como república”, declaró la mandataria venezolana que asumió el poder como presidenta encargada en enero luego de la operación militar estadounidense que defenestró a Nicolás Maduro.

Este es el primer viaje a Europa de Rodríguez desde que asumió el poder.

El país sudamericano ha advertido que su participación en las audiencias no significa ni el consentimiento ni el reconocimiento de la jurisdicción de la CIJ.

Venezuela considera al Esequibo como propio desde el periodo colonial español, cuando la región selvática estaba dentro de sus límites. El país argumenta que un acuerdo de 1966, firmado en Ginebra para resolver la disputa con Guyana, anuló un arbitraje del siglo XIX.

Dicho arbitraje realizado en 1899 por árbitros de Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos trazó la frontera a lo largo del río Esequibo, en gran medida a favor de Guyana, lo que ha sido expuesto en los últimos días por la defensa venezolana ante la CIJ como “un arbitraje fraudulento”.

Guyana inició en 2018 una demanda ante la CIJ para que ratificara el fallo de 1899, pero Venezuela ha insistido que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único camino para un arreglo al conflicto.

Delcy Rodríguez, en su primer viaje como presidente fuera de Venezuela Red X

En la apertura de las audiencias, el ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Hugh Hilton Todd, dijo ante los jueces internacionales que la disputa “ha sido una mancha en nuestra existencia como Estado soberano desde el principio” e indicó que está en juego el 70% del territorio de Guyana.

La Corte Internacional se declaró competente para seguir con el caso en 2023, aunque la decisión final podría tomar años.

La semana pasada, la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF) denunció dos nuevos ataques armados contra una de sus patrullas que realizaba operaciones de seguridad en la frontera con Venezuela, en la Región Siete del país.

El río Esequibo en la zona de Kurupukari es el territorio en disputa Juan Pablo Arraez - AP

Los incidentes ocurrieron en el río Cuyuní, mientras los militares escoltaban embarcaciones civiles.

Según el comunicado oficial, la patrulla fue blanco de “fuego hostil” en dos ocasiones. Los soldados respondieron inmediatamente a los disparos y lograron abandonar la zona sin registrar heridos.

El Ejército guyanés subrayó que mantendrá “una presencia operativa activa” a lo largo de la frontera occidental “para proteger la integridad territorial y las comunidades locales”.

Agencias AP y AFP