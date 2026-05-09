El Reino Desunido: los partidos independentistas se consolidan y complican al gobierno británico

LONDRES.– Tres de los cuatro países del Reino Unido serán gobernados por primera vez por partidos independentistas después de las elecciones del viernes que, según los nacionalistas, marcaron la sentencia de muerte de la centenaria unión.

Una ruptura de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte no es de ninguna manera inminente, y las encuestas mostraron que los votantes estaban motivados por factores distintos a la independencia, pero es probable que el resultado haga que Gran Bretaña sea más difícil de gobernar.

La primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, del partido Sinn Fein, que quiere poner fin al dominio británico de la provincia y unirla con Irlanda, describió las votaciones parlamentarias en Escocia y Gales, celebradas junto con las elecciones locales inglesas, como un “momento de cambio sísmico”.

Los legisladores electos del Plaid Cymru celebran con una bandera de Gales su victoria junto al líder Rhun ap Iorwerth Ben Birchall - PA

“No creo que pueda haber ninguna señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin para la gente de aquí y de Escocia y Gales", le dijo a Reuters.

Las cuatro naciones del Reino Unido tienen orgullosas identidades separadas y pelearon regularmente guerras antes de unirse como una entidad política a lo largo de los siglos, y los vínculos a menudo se tensaron desde entonces.

En las últimas décadas, los nacionalistas irlandeses y los “leales” probritánicos libraron una guerra de 30 años por el lugar de Irlanda del Norte en la unión que terminó en 1998. Los partidos que representan a ambos lados ahora gobiernan juntos bajo un acuerdo de paz para compartir el poder, pero los nacionalistas del Sinn Fein ganaron la mayor cantidad de escaños en 2022 y eligieron al primer ministro por primera vez en 2024.

Los nacionalistas independentistas han gobernado Escocia desde 2007, aunque los escoceses votaron por rechazar la independencia en un referéndum en 2014. Esta fuerza política consiguió mantener el poder en las elecciones del viernes a pesar de los escándalos que habían debilitado su liderazgo en los últimos años.

El primer ministro y líder del Partido Nacionalista Escocés, John Swinney, saluda tras la victoria del 8 de mayo ANDY BUCHANAN - AFP

Y en Gales, el partido nacionalista Plaid Cymru estaría en camino de ser el partido más grande en la legislatura galesa por primera vez, con votantes desertando del Partido Laborista del Primer Ministro británico Keir Starmer y de los principales conservadores de la oposición, que entre ellos han gobernado Gran Bretaña desde Westminster en Londres durante un siglo.

El partido populista Reform UK del veterano activista del Brexit Nigel Farage –que saltó a la fama con una plataforma de nacionalismo inglés– también obtuvo buenos resultados en Inglaterra, Escocia y Gales, atraídos por su rechazo a lo que denomina la “política tradicional”.

Electorado indignado

Con un electorado indignado por una economía estancada, una prolongada crisis del costo de vida y la percepción generalizada de que los mejores días de Gran Bretaña quedaron atrás, las voces contrarias al statu quo están ganando terreno.

“Existe un riesgo real de que acabemos cayendo en la ruina del Reino Unido”, declaró George Foulkes, quien fue ministro para Escocia durante el mandato del primer ministro laborista Tony Blair. “Una vez que estas cosas cobran impulso, son difíciles de detener”.

Nigel Farage, líder de Reform UK, posa con sus medias con los colores británicos junto a un centro de votación CHRIS RADBURN - AFP

Foulkes añadió que el gobierno de Westminster debería proponer un nuevo acuerdo constitucional, con una nueva cámara parlamentaria integrada por las cuatro naciones, o arriesgarse a una salida en la próxima década.

Por ahora, los partidos nacionalistas carecen de una hoja de ruta a corto plazo para la salida. Se estima que el líder escocés John Swinney no lograría la mayoría de los 65 escaños del Parlamento escocés que, según él, le brindarían un mandato para un segundo referéndum.

En los últimos años, los primeros ministros británicos han rechazado las peticiones del gobierno escocés para un nuevo referéndum de independencia, señalando que la consulta de 2014, donde los votantes lo rechazaron por el 55% frente al 45%, representa la historia de una generación.

En Gales, donde el Partido Laborista ha sido el partido mayoritario durante un siglo, se espera que Plaid Cymru forme un gobierno minoritario en el Senedd (Parlamento galés) de 96 escaños, tomando así el control por primera vez desde la creación del Parlamento en 1999 para dar a los ciudadanos una mayor participación en sus propios asuntos.

Parientes y defensores de las víctimas de la masacre del Domingo Sangriento de 1972 marchan en Belfast, Irlanda del Norte, el 23 de octubre de 2025 Peter Morrison - AP

Funcionarios del partido independentista afirmaron que no impulsarían un referéndum durante la primera legislatura, ya que desviaría la atención de la solución de los numerosos problemas del país. Delyth Jewell, vicepresidenta de Plaid Cymru, declaró a Reuters que la independencia se consideraría si el partido ganaba una segunda legislatura.

En Irlanda del Norte, los términos del Acuerdo de Paz del Viernes Santo de 1998 obligan al gobierno británico a convocar un referéndum si parece probable que la mayoría apoye una Irlanda unida. Sin embargo, las encuestas indican que cualquier votación al respecto sería rechazada.

Un abanico de razones

Si bien las encuestas muestran que el apoyo a la independencia ronda el 50% en Escocia, el 40% en Irlanda del Norte y el 25% en Gales, también indican que los votantes respaldaban a estos partidos de izquierda en parte por otros motivos.

Según una encuesta de YouGov, la independencia fue solo el sexto tema más importante para los escoceses en estas elecciones, por detrás de la economía, la salud, la inmigración, la educación y la vivienda. En Gales, la independencia ocupó el decimocuarto lugar.

Una manifestante agita la bandera escocesa durante el reférendum independentista de 2014 Reuters

Pero los políticos del SNP y Plaid Cymru creen que la posibilidad de que Farage, asociado desde hace tiempo al nacionalismo inglés, gane las elecciones generales previstas para 2029 podría centrar aún más la atención en la independencia.

Jewell, del partido Plaid Cymru, afirmó que Farage y su reforma antiinmigratoria “unifican a muchísimas personas en su oposición a su nefasta visión del futuro de Gran Bretaña".

Un riesgo más inmediato para el gobierno británico es la posibilidad de que los partidos independentistas formen una “alianza celta” para obligar a Westminster a conceder mayores competencias en materia de gasto, impuestos y bienestar social a las autoridades descentralizadas.

Swinney envió recientemente un mensaje de saludo fraternal a la última conferencia del Sinn Fein, mientras que Rhun ap Iorwerth, líder de Plaid Cymru, prometió que el gobierno británico se vería obligado a “prestar atención” a los partidos decididos a “cambiar la historia de nuestra nación y, de hecho, de estas islas”.

Sin embargo, cualquier “alianza celta” podría no ser fácil. “Es posible que entren en conflicto”, dijo Andrew Blick, profesor de ciencias políticas en el King’s College de Londres. “Tendremos la oportunidad de ver cómo funciona”.