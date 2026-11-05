Denuncian que la policía cubana detuvo en La Habana a la periodista Yoani Sánchez

LA HABANA.- Yoani Sánchez les avisó a sus colegas que iba al mercado del barrio y que volvía enseguida. Diez minutos después, la redacción de 14ymedio recibió otro mensaje suyo. “Me secuestró la policía”, escribió por Telegram. El medio digital que Sánchez fundó y dirige desde 2014 denunció que agentes de la Seguridad del Estado la detuvieron este jueves, a las 9.30, cuando salía de su casa en Nuevo Vedado, en La Habana.

Yoani Sánchez Facebook

Según el relato de un testigo que recogió el periodista cubano Mario Pentón, los agentes subieron por la fuerza a Sánchez a un patrullero mientras ella gritaba que la estaban secuestrando. A las 10.15, cuando 14ymedio publicó la noticia, sus compañeros todavía desconocían adónde se la habían llevado. Su marido, el también periodista Reinaldo Escobar, denunció el arresto en Facebook.

Sánchez, de 51 años y filóloga de formación, se dio a conocer fuera de Cuba en 2007, cuando abrió Generación Y, un blog en el que contaba la vida cotidiana en la isla. Al año siguiente, la revista estadounidense Time la incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo y en España ganó el Premio Ortega y Gasset de periodismo digital. Para entonces, sus crónicas ya llegaban a lectores de ambos lados del Atlántico, pero ella tuvo que esperar cinco años para recoger el premio. Las autoridades cubanas le habían negado el permiso para viajar a Madrid.

Un diario bloqueado desde su primera edición

El 21 de mayo de 2014, a las 8.20 de la mañana, Sánchez publicó la primera edición de 14ymedio. La portada abría con una crónica de una noche en la guardia del hospital Calixto García, en La Habana. También había una entrevista al escritor Ángel Santiesteban desde la cárcel y una guía con los precios de los productos de primera necesidad en los mercados de la capital. A los pocos minutos, quienes intentaban entrar al diario desde Cuba terminaban en otra página, donde los recibía una serie de artículos contra su directora.

Yoani Sánchez AFP

Esa noche, los propios periodistas de 14ymedio se reunieron frente a una computadora para ver las páginas que habían conseguido copiar a través de una conexión anónima. Para llegar a los lectores de la isla, la redacción preparó un boletín por correo electrónico y una edición semanal en PDF que se podía pasar de mano en mano en una memoria USB. Hoy, una de las vías para acceder al diario desde Cuba son las redes privadas virtuales, conocidas como VPN.

La Ley de Comunicación Social, aprobada en 2023, reserva la propiedad de los llamados “medios fundamentales de comunicación social”, incluidos los digitales, al Estado y a las organizaciones políticas, sociales y de masas. La norma excluye la propiedad privada de esos medios. Diarios independientes como el que dirige Sánchez publican en internet sin reconocimiento legal en la isla.

Tres detenciones en cuatro días

El arresto de Sánchez fue el tercero que denunciaron medios independientes cubanos desde el lunes. Ese día, la policía detuvo en la calle a Adelth Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet. Los agentes lo esposaron y se lo llevaron en un patrullero. Horas después, ya en libertad, el periodista contó que le habían confiscado sus equipos de trabajo y que el Ministerio de Comunicaciones le había impuesto una multa de 3000 pesos cubanos por sus publicaciones en redes sociales.

Yoani Sánchez EFE

El martes por la mañana, Camila Acosta, periodista del mismo medio, llevaba a su mascota al veterinario cuando la interceptaron agentes de la Seguridad del Estado. La esposaron y la trasladaron a una comisaría. El 28 de octubre, Acosta había filmado a un agente que le impedía salir de su casa y CubaNet había difundido el video. Tras su liberación, la reportera contó que los agentes habían inutilizado su celular y le habían entregado una advertencia por escrito. Si volvía a difundir imágenes de un funcionario público, le dijeron, podían acusarla de vulnerar su intimidad.

En septiembre, la Seguridad del Estado también detuvo a Henry Constantín, director de La Hora de Cuba. Días después lo trasladaron a la cárcel de Kilo 7, en la provincia de Camagüey, donde, según informó 14ymedio este jueves, permanece en prisión preventiva acusado de desobediencia.

Agencia AFP