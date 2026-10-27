Fuerte cruce entre diplomáticos de Estados Unidos y Cuba en la ONU sobre el embargo contra la isla

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue el escenario de un importante escándalo protagonizado por los diplomáticos de Estados Unidos y Cuba.

A los gritos, la sesión se vio brevemente interrumpida luego de que los representantes cubanos pidieran una moción de orden en medio del discurso del representante de Donald Trump, Mike Waltz, quien presentaba argumentos en contra de la resolución que pretende ponerle fin al embargo económico estadounidense sobre la isla. “Esto no es La Habana”, lanzó el norteamericano.

El episodio ocurrió en plena Asamblea General, cuando Waltz tomó la palabra para criticar al régimen cubano y posicionarse en contra del proyecto -votado anualmente en la ONU- que busca frenar el embargo económico que mantiene Estados Unidos sobre Cuba.

El momento del cruce

Al momento que el embajador norteamericano comenzó a apuntarle al “régimen de Castro”, los representantes cubanos empezaron a golpear la mesa para pedir por una moción de orden.

En ese momento, el canciller Bruno Rodríguez se levantó de su silla, se acercó a Waltz y le gritó “mentiroso” frente a todos los presentes.

“Se que no te gusta escuchar esto. Esto es América, mi amigo. Estas son las Naciones Unidas. Esta no es tu dictadura comunista. No me puedes silenciar a mí, ni podés silenciar a mis colegas”, le respondió el diplomático norteamericano.

El mensaje de Waltz tras el escándalo Captura

En un video publicado por Waltz en X, se observa a Rodríguez al frente de toda la sala, mientras el estadounidense le reclama al presidente de la Asamblea que lo retire del lugar.

“No me va a intimidar a mí. Soy el representante de los Estados Unidos. ¡Vete!“, le lanzó el norteamericano. “Sos un mentiroso”, le respondió el diplomático cubano. “¡Vete! Esto no es La Habana", contestó nuevamente Waltz.

“El régimen de Castro se ha enriquecido a costa del pueblo cubano con autos de lujo, relojes caros y un complejo turístico en una isla privada. Mientras compartía esto con el mundo, matones del régimen irrumpieron en el escenario para interrumpir mi discurso. Pueden intimidar a su propio pueblo en Cuba, pero piénsenlo dos veces”, escribió posteriormente el representante de Trump vía X.

Los diplomáticos cubanos intentaron interrumpir el discurso de Waltz

Por otro lado, denunció que uno de los diplomáticos cubanos intentó intimidar al personal de la ONU para que cortara los micrófonos mientras brindaba su discurso.

Por su parte, Rodríguez expresó que el gobierno de Estados Unidos miente “de forma grosera y permanente” y señaló que Waltz, a quien describió de prepotente y soberbio, olvidó que se encuentra en la ONU y no en el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense o en la “unidad de boinas verdes”.

“El gobierno de EE.UU., con sus burdas mentiras en la Asamblea General de Naciones Unidas, lanzó un nuevo intento desesperado por justificar la agresión económica contra Cuba y su criminal cerco energético. Sus declaraciones de hoy forman parte del circo mediático, de amenazas y de campaña electoral, al que el gobierno estadounidense dedica cuantiosos recursos económicos y humanos”, argumentó. Y agregó: “No hay pretexto para sostener el acto de castigo colectivo al que someten al pueblo cubano”.