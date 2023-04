Desastre en EE.UU.: una violenta tormenta en el sur y el medio oeste dejó 21 muertos

escuchar

LITTLE ROCK, Arkansas.- Una violenta tormenta con fuertes vientos y lluvias arrasaba este sábado el sur y el medio oeste de Estados Unidos en dirección este, dejando hasta ahora 21 muertos y decenas de heridos, según autoridades y medios de comunicación.

Al menos cinco personas murieron en Arkansas, según las autoridades, mientras los socorristas buscaban entre los escombros más posibles víctimas tras los tornados que azotaron el estado el viernes. También informaron de cuatro muertes en Illinois y tres en Indiana. Mientras, el Departamento de Salud de Tennessee confirmó siete muertes relacionadas con el clima en el condado de McNairy, en la frontera con Mississippi.

El director de la Agencia de Gestión de Emergencias de Tennessee, Patrick Sheehan, dijo que aún no se había determinado el número de heridos ni el de estructuras dañadas en varios condados.

Fox News informó además de una muerte en Alabama y otra más en Mississippi, con lo que suman 21 el total de víctimas fatales.

Derrumbes en Illinois

En el caso de Illinois, tres personas murieron en el condado de Crawford tras el derrumbe de una estructura residencial, dijo la Agencia de Gestión de Emergencias del estado. Estas personas se suman al hombre de 50 años que murió en Belvidere, ciudad del norte de Illinois, tras derrumbarse el techo de un teatro con 260 personas en su interior.

La marquesina derrumbada del teatro Apollo en Belvidere, Illinois Erin Hooley - AP

Dan Zaccard, alto funcionario de gestión de emergencias del condado de Boone, dijo el sábado que el incidente dejó 40 heridos. El público del teatro Apollo de la ciudad asistía a un concierto del grupo de heavy metal Morbid Angel, que realizaba su “Tour del terror”.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió el sábado de tormentas eléctricas que se desplazaban por el tercio oriental de Estados Unidos y que probablemente provocarían cortes de electricidad y árboles caídos por vientos con rachas de más de 100 km/h.

Escombros al frente del teatro Apollo en Belvidere, Illinois Erin Hooley - AP

Los tornados arrancaron tejados y paredes de muchos edificios de Arkansas, volcaron vehículos y derribaron árboles y líneas eléctricas en Little Rock y en amplias zonas al este y noreste de la capital del estado, según las autoridades.

El viernes, un temporal de primavera extrema azotó gran parte de Estados Unidos, amenazando con tormentas y tornados la zona central del país, desde Texas hasta los Grandes Lagos.

La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, dijo el sábado que había cinco muertos confirmados en el estado. ”En este momento, tenemos cinco víctimas mortales confirmadas. Tenemos un par de otros que se han reportado, pero no tenemos la confirmación de la policía local sobre el terreno. Estamos a la espera. Pero ahora mismo, en todo el estado, tenemos cinco víctimas mortales confirmadas”, declaró.

Un árbol derrumbado sobre una casa en Belvidere, Illinois Erin Hooley - AP

Cuatro de las víctimas de Arkansas se registraron en Wynne, a unos 160 km al este de Little Rock, informó el forense del condado de Cross, Eli Long. Una persona murió y más de 50 fueron hospitalizadas en North Little Rock, según declaró a The Washington Post Madeline Roberts, vocera del condado de Pulaski.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con Huckabee Sanders y con los alcaldes de Little Rock y Wynne, informó la Casa Blanca en un comunicado. También habló con la administradora de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), Deanne Criswell.

Huckabee Sanders dijo que Biden y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en llamadas telefónicas el sábado, ofrecieron el apoyo del gobierno federal. ”Cualquier cosa que Arkansas necesite, nos han asegurado que esos recursos estarán aquí y sobre el terreno”, dijo en conferencia de prensa.

En el condado de Sullivan, Indiana, tres personas murieron, dijo el sargento Matt Ames de la Policía Estatal de Indiana. Se declaró el estado de emergencia en las zonas afectadas, dijo el alguacil Jason Bobbitt en Facebook.

Fox News, citando a Fox Weather, informó que un tornado mató a una persona en el condado de Madison, Alabama, y otra persona murió durante una tormenta en el condado de Pontotoc, Mississippi.

Las situaciones se produjeron una semana después de que un enjambre de tormentas eléctricas desencadenara un tornado mortal que devastó la localidad de Rolling Fork, en Mississippi, destruyendo muchas de las 400 viviendas de la comunidad y matando a 26 personas.

Agencia Reuters

LA NACION