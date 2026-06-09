Video: así son los ensayos de Shakira para su show en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 ya comenzó y una de las grandes protagonistas de la ceremonia de inauguración será la cantante colombiana Shakira. A pocos días del comienzo de la competencia, la artista mostró imágenes de los ensayos que realiza en Ciudad de México junto a su equipo de bailarines y su coreógrafa.

En los videos difundidos en sus redes sociales se la puede ver practicando distintas coreografías y ultimando detalles de un espectáculo que promete ser uno de los momentos más destacados de la apertura del torneo. Además, durante su estadía en México también compartió una fotografía de la Virgen de Guadalupe y se reunió con la cantante mexicana Belinda, quien también formará parte de los festejos.

Shakira ensaya para sus shows en el mundial

Cuándo canta Shakira en el Mundial 2026

Según confirmó la FIFA, Shakira se presentará el próximo 11 de junio en Ciudad de México, en el marco de la primera de las tres ceremonias inaugurales que tendrá esta Copa del Mundo organizada conjuntamente por México, Canadá y Estados Unidos.

El espectáculo comenzará a las 14.30 (hora Argentina) y contará además con las actuaciones de Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Maná y Los Ángeles Azules.

Dai dai - Shakira

Tres inauguraciones y un despliegue artístico inédito

A diferencia de ediciones anteriores, el Mundial 2026 tendrá tres ceremonias inaugurales, una en cada uno de los países anfitriones. Tras el evento en Ciudad de México, el 12 de junio se realizará una celebración en Toronto con la participación de Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara y otros artistas locales.

Ese mismo día, pero más tarde, Los Ángeles albergará una tercera ceremonia con shows de Katy Perry, Anitta y más figuras internacionales.

Además de participar en la apertura del torneo, Shakira también fue confirmada para el espectáculo del entretiempo de la final, una decisión que generó debate entre algunos fanáticos del fútbol, aunque sigue la línea de los grandes eventos deportivos estadounidenses.