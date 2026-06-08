Registran por primera vez en video a un gran tiburón blanco adulto en aguas del Mediterráneo

ROMA.– Lo que comenzó como una operación para retirar redes de pesca abandonadas terminó con un hallazgo inesperado.

Un equipo de buzos que trabajaba en el estrecho entre Italia y Túnez, logró captar lo que los especialistas consideran la primera filmación submarina de un tiburón blanco adulto en libertad en el mar Mediterráneo.

El avistamiento se produjo durante una expedición encabezada por la Fundación Healthy Seas, junto con las organizaciones Ghost Diving y SDSS. El objetivo de la misión consistía en recuperar las llamadas “redes fantasma”, redes de pesca abandonadas que permanecen durante años en el mar y continúan atrapando fauna marina.

Las tareas se desarrollaron en un barco hundido situado entre Sicilia y Túnez, un área considerada un punto caliente de biodiversidad del Mediterráneo. Según los organizadores, estas redes representan una amenaza constante para peces, tortugas marinas y numerosas especies que quedan atrapadas en ellas.

Las imágenes fueron registradas la semana pasada por Derk Remmers, voluntario de Ghost Diving, mientras participaba en la retirada de las redes. El video, difundido este lunes, muestra al gran tiburón blanco acompañado por una docena de peces piloto rayados, una especie que suele nadar junto a grandes depredadores para aprovechar restos de alimento.

Esta imagen sin fecha proporcionada por Atlantic White Shark Conservancy y la División de Pesca Marina de Massachusetts muestra un gran tiburón blanco llamado Turbo. (Atlantic White Shark Conservancy y División de Pesquerías Marinas de Massachusetts vía AP) Atlantic White Shark Conservancy and Massachusetts Division of Marine Fisheries

“Un encuentro submarino con un tiburón en alta mar en el Mediterráneo es una locura”, señaló Remmers en un comunicado difundido por los organizadores de la expedición.

Otro integrante del equipo, Pascal van Erp, explicó que el animal posiblemente se acercó atraído por la presencia de fauna marina muerta atrapada en las redes abandonadas. Entre los restos encontrados por los buzos había numerosas tortugas marinas, según relató.

Aunque los avistamientos ocasionales de tiburones blancos desde embarcaciones no son desconocidos en el Mediterráneo, los responsables de la misión sostienen que no son comunes. La población de tiburones blancos en la región sigue siendo poco conocida y su tamaño continúa siendo una incógnita para los científicos.

El tiburón blanco es uno de los depredadores más temidos de los océanos (Foto: Freepik)

La directora de Healthy Seas, Veronika Mikos, afirmó que episodios como este recuerdan la importancia de proteger los ecosistemas marinos. Según señaló, el encuentro demuestra que todavía existe una gran riqueza biológica en las aguas abiertas del Mediterráneo y pone de relieve los riesgos que representan amenazas evitables como las redes abandonadas y la sobrepesca.

La expedición incluyó además muestreos de ADN ambiental (eDNA) y tareas de seguimiento de la biodiversidad asociada al pecio. Los resultados de esos análisis serán estudiados en los próximos meses.

Los investigadores que colaboran con la misión consideran que el hallazgo podría ayudar a comprender mejor la distribución y el comportamiento del tiburón blanco en el Mediterráneo.

Sin embargo, advirtieron que será necesario realizar estudios adicionales antes de extraer conclusiones más amplias sobre la situación de una especie considerada en peligro crítico de extinción en esta parte del mundo.

Agencia Reuters