Descontrol en el aire: un pasajero atacó a dos azafatas y lo ataron con cinta al asiento

Los pasajeros y miembros de la tripulación de un vuelo de Frontier Airlines vivieron momentos de violencia y mucha tensión. Este sábado 31 de julio, un hombre de 22 años insultó y agredió a los auxiliares de cabina y debió ser atado con cinta al asiento. Una vez en destino fue arrestado por la policía y quedó a disposición de la Justicia.

El pasado 31 de julio, el vuelo 2239 desde Philadelphia a Miami de la firma Frontier Airlines se convirtió en una verdadera pesadilla, que se prolongó casi durante las tres horas del recorrido.

Como publica el periodista de ABC Sam Sweeney en su cuenta de Twitter, el pasajero Maxwell Berry (22) se abalanzó sobre las azafatas y las manoseó. Luego, el joven oriundo de Ohio gritó frases sin sentido, como que sus padres tenían US$ 2 millones. Y a continuación le pegó una trompada a un tercer auxiliar de vuelo.

Un pasajero fue atado con cinta luego de agredir a tres tripulantes

A raíz de las agresiones de Berry, quien se encontraba fuera de sí y probablemente había comenzado a ingerir alcohol previo a embarcar, los tripulantes de cabina tomaron la determinación de sujetarlo al asiento con cinta. Al aterrizar en la ciudad de Miami, el hombre fue arrestado.

La denuncia policial con la descripción de lo sucedido en el vuelo 2239 desde Filadelfia a Miami Local10.Com

Según se explica en el sitio One Mile At A Time, Berry fue acusado de tres cargos y no se descarta que deba pagar una fuerte multa. Por su parte, Frontier Airlines informó a través de un comunicado que suspendía preventivamente a los tripulantes involucrados hasta tanto se esclarezca por qué ataron a Berry al asiento.

