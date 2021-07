Cuál es el gesto que un pasajero nunca debería hacerle a un auxiliar de vuelo

Con casi 100.000 seguidores en TikTok, el auxiliar de vuelo Tommy Cimato aconseja a los pasajeros cómo deben comportarse a la hora de viajar. En uno de sus recientes videos publicados en esa red social explicó cuál es el gesto que las personas a bordo nunca deberían hacerle a la tripulación.

A través de un video titulado 5 Things You Should Neve Do On An Airplane (Cinco cosas que nunca deberías hacer a bordo de una avión), Tommy Cimato aconseja a quienes estén a punto de tomar avión, ya sea por primera vez o para aquellas personas que vuelan frecuentemente. De manera sintética, este auxiliar de vuelo explica los motivos por los que no se deben realizar ciertas acciones tras el despegue.

“No viajen con los pies descalzos, no se saquen los zapatos: los pisos son asquerosos. Muchas personas lo hacen y no es algo muy higiénico”, comienza el video en TikTok que ya acumula más de 50.000 reproducciones.

Cimato explicó que es muy importante prestar atención a la demostración de las medidas de seguridad que se realiza inmediatamente antes del despegue: “Podrías tener un 80 por ciento más de probabilidades de salvarte”. Además indicó por qué nadie debería pararse luego de que el capitán avise que atravesará una zona de turbulencia: “Podrías lastimarte y es algo que debés tomártelo con seriedad”.

Por qué no hay que chasquear los dedos en un avión

Sobre el final de su video, Cimato explicó qué gesto nunca debe hacerse a las azafatas o auxiliares de vuelo por razones de educación y convivencia. “No hagan el chasquido de dedos a los tripulantes de cabina. No solo porque es algo que no debería hacerse en ningún ámbito, sino porque tampoco es necesario para llamar la atención de las personas”, señaló.

