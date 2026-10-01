Detienen al fiscal general de Bolivia tras ser acusado por EE.UU. de tener vínculos con el narcotráfico

LA PAZ.- Las autoridades de Bolivia investigan al fiscal general Roger Mariaca por lavado de dinero y narcotráfico, anunció este jueves el gobierno tras su detención dos días después de que Estados Unidos cancelara su visa por supuestos vínculos con organizaciones criminales.

Mariaca fue arrestado por policías la noche del miércoles en la ciudad de Santa Cruz. También fue detenido Alberto Zeballos, fiscal de esa jurisdicción, otro funcionario boliviano sancionado por Washington.

El recién nombrado Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, asiste a su ceremonia de juramento en la sede de la Vicepresidencia en La Paz, Bolivia, el 22 de octubre de 2024 AIZAR RALDES - AFP

“Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia”, dijo en rueda de prensa Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno (Interior). La Fiscalía General boliviana, “encabezada por Roger Mariaca, se volvió la organización criminal destinada a incentivar y proteger el narcoterrorismo”, agregó.

Según las autoridades, se le atribuyen los delitos de organización criminal, lavado de activos y narcotráfico.

Estados Unidos canceló el lunes las visas de Mariaca, de jueces, altos funcionarios y empresarios de Bolivia, así como de Colombia, Ecuador y Perú, a los que acusa de corrupción, vínculos con el narco o de conspirar contra sus respectivos gobiernos.

“Las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para hacer que nuestro hemisferio sea más seguro, más fuerte y más próspero”, celebró en X tras la captura Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense.

“La Administración Trump respalda firmemente al presidente Rodrigo Paz y al gobierno democráticamente electo de Bolivia al adoptar acciones audaces y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional en Bolivia”, indicó Rubio en su usuario de X.

The Trump Administration stands firmly with President @Rodrigo_PazP and Bolivia's democratically elected government as it takes bold and decisive actions to combat narco-trafficking, systemic corruption, and transnational organized crime in Bolivia.



Last week, at the historic… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 1, 2026

El gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz busca estrechar lazos con Washington. En marzo se sumó al Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha para combatir el crimen organizado transnacional liderada por la administración de Donald Trump.

El ministro Oviedo denunció que durante la madrugada cuatro personas intentaron retirar dinero en efectivo de la casa de Mariaca a bordo de una ambulancia.

Los policías retiraron fajos en moneda local y estadounidense escondidos que sumaban unos 300.000 dólares entre los comportamientos del vehículo médico, según un informe difundido por el Ministerio de Gobierno.

En total fueron detenidos cuatro fiscales, seis empleados del Ministerio Público y las cuatro personas encontradas en la ambulancia. Los fiscales están aprehendidos en la policía y serán remitidos a la justicia ordinaria local, anunció Oviedo.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, ofrece una conferencia de prensa sobre la detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, en La Paz, Bolivia, el jueves 1 de octubre de 2026. Juan Karita - AP

La Fiscalía General señaló en un comunicado que ante la “ausencia definitiva” de Mariaca, asumió el cargo de forma interina Luis Montaño Morales, “el fiscal superior con mayor antigüedad” dentro de la institución.

Mariaca fue designado fiscal en octubre de 2024 por el Congreso, que el viernes hará una sesión de urgencia para analizar su caso.

Romel Ipamo, abogado de Mariaca, declaró a medios locales que “se va a colaborar con todo”. “Lo único que se pide, (es) que se resguarde el debido proceso”, afirmó.

Cooperación estadounidense

Según señaló el gobierno estadounidense esta semana, Mariaca recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.

Mariaca negó el lunes las acusaciones y aseguró en una declaración a la prensa que la decisión de retirarle la visa era un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones.

El ministro Oviedo aseguró el jueves que el operativo para su captura fue realizado por la policía boliviana, pero con la “cooperación del gobierno americano por intermedio de sus agencias” que colaboran “en la lucha contra el terrorismo”.

Durante la gestión de Mariaca, la policía de Bolivia capturó en marzo al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que posteriormente fue expulsado con apoyo de la DEA a Estados Unidos.

Medios locales difundieron el miércoles un video en el que se ve a Marset el día de su arresto, junto a policías de élite en su domicilio, asegurando supuestamente: “Mariaca es mi amigo”.

La policía allanó también el miércoles las oficinas de la sede central de la Fiscalía en Sucre, en el sureste del país, según se vio en una transmisión en vivo en las redes sociales de la entidad.

La policía también realizó operativos en las fiscalías de Santa Cruz y La Paz, según imágenes de medios locales.

Agencias AFP y AP