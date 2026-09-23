Atraparon en Bolivia a uno de los prófugos por el histórico secuestro de droga sintética

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) ya tiene bajo custodia al venezolano que fue detenido en Bolivia y expulsado por Interpol de ese país para ser puesto a disposición del juez que tiene a su cargo la causa por el que fue considerado por el Gobierno como el mayor secuestro de drogas sintéticas de la historia criminal argentina: los 52 kilos de MDMA (el compuesto base para la fabricación de pastillas de éxtasis) hallados ocultos en una camioneta que quedó durante casi un año abandonada en el puerto de Zárate tras haber sido importada desde Bélgica.

Según informaron fuentes de la fuerza de seguridad federal, este nuevo detenido -un mexicano, un venezolano y un salteño habían sido arrestados la semana pasada por este caso- habría sido el encargado de procurar el acceso a un taller de la calle Iberá al 5900, en Villa Urquiza, para proceder a desarmar el Opel Combo que escondía en sus entrañas material suficiente como para fabricar un millón de pastillas de éxtasis, lote con el cual los narcos hubiesen obtenido una ganancia de más de 16 millones de dólares.

Policías bolivianos entregan a sus pares argentinos al venezolano prófugo por el secuestro de 52 kilos de MDMA

Los detectives también contaban con elementos de prueba que les permitieron determinar que este sospechoso habría estado en la zona del Puerto de Zárate monitoreando la operación de entrega de la camioneta.

Cabe recordar que, a esa altura, las autoridades nacionales ya sabían que la camioneta Opel estaba “cargada”; el dato lo había aportado en marzo de este año un agente de la DEA. Por orden del juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich, y con intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal Diego Iglesias, se sustituyó la carga de metilendioximetanfetamina por una sustancia inocua que simulaba ser MDMA y se infiltró en la operación a un agente que convenció a personeros de la organización criminal de que tenía los contactos necesarios para sacar el vehículo del puerto.

El “agente revelador” tomó contacto con los principales operadores de la logística local, gestionó adelantos de dinero y propició la presencia de uno de los alfiles más importantes del tráfico. Así se logró la detención de Ángel Reynaldo Guerra, un salteño que durante años trabajó como sushiman en un restaurante de Playa del Carmen; de Luis Enrique Corona Ortiz, un mexicano que sería integrante del poderoso Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y de Edwin Wladimir Ríos Soto, un venezolano que manejaba una camioneta en la que se desplazaba el traficante.

En ese momento se informó que, en principio, quedaban dos prófugos identificados: uno, el presunto cabecilla de la operación, conocido con el alias de Buen Rostro, y el venezolano que fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, ciudad boliviana en la que este año fue atrapado el narco uruguayo Sebastián Marset, actualmente preso en los Estados Unidos después de haber sido arrestado en una operación especial comandada por el Ejército boliviano y dirigida por agentes de la DEA norteamericana.

Policías de Interpol Bolivia entregan a sus pares de la Policía Federal al venezolano acusado de participar del tráfico de 52 kilos de MDMA Captura de video

Se informó que Interpol Bolivia procedió a la expulsión del venezolano detenido debido a que se había comprobado su ingreso ilegal al país. Los policías locales lo llevaron hasta Yacuiba, en la frontera con la Argentina. Efectivos de la División Antidrogas San Ramón de la Nueva Orán y de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Salvador Mazza lo recibieron en esa ciudad salteña y lo dejaron alojado en las dependencias de la fuerza hasta tanto el juez Meirovich disponga su traslado a la ciudad de Buenos Aires.