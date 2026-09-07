Dieron a conocer los videos del asesinato del expuma Federico Martín Aramburú en París

Este lunes comenzó el juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburú, exrugbier internacional argentino del Biarritz Olympique (BO), quien fue acribillado a balazos por la espalda en París el 19 de marzo de 2022. En el marco del inicio de la causa, la televisión francesa dio a conocer las últimas imágenes con vida del también expuma, que muestran cómo inició la pelea con el hombre que luego le disparó.

La pelea previa entre Aramburú y los atacantes franceses

Los videos, que fueron difundidos por el canal de televisión francés TF1, mostraron el momento en que Aramburú, que se encontraba junto a su amigo Shaun Hegarty, mantuvo una discusión con dos hombres que se ubicaban en una mesa contigua del local gastronómico Le Mabillon, en el barrio de Saint-Germain.

En el video se ve cómo tras el cruce verbal, le toca la cara a alguien de la mesa contigua y agarra por detrás de la ropa a Le Periol, que estaba sentado en una silla, y lo tira al suelo. Luego de eso, la pelea escaló.

Federico Martín Aramburú durante el partido contra Georgia en la Copa del Mundo el 11 de septiembre de 2007, en Lyon, Francia Mark Baker - AP

En un momento determinado se desafiaron a pelear sobre el boulevard y el enfrentamiento escaló hasta los golpes, patadas y empujones, que terminaron cuando intervinieron miembros del personal del restaurante y uno de los dos franceses mostró una pistola automática, según reconstruyó en su momento el diario Le Parisien.

Más tarde, Aramburú y Hegarty —socio comercial y también excompañero en el club Biarritz Olympique— caminaban por el boulevard Saint-Michel rumbo al hotel cuando se les acercó por detrás una camioneta Jeep de la que bajaron dos hombres. El primero, identificado como Romain Bouvier, sin mediar palabra, disparó dos veces contra el argentino. Una bala le impactó en el muslo y otra en el costado. Aramburú cayó al piso. Ahí fue cuando Loïk Le Priol agarró el arma, lo persiguió a pie y le disparó seis veces. Recibió cinco impactos en la espalda mientras intentaba huir.

Los Pumas pidieron justicia este fin de semana ANDRES LARROVERE - AFP

Hegarty contó que se quedó “helado” y no supo cómo reaccionar. Aramburú, gravemente herido, se desplomó y le rogó a su amigo que pidiera ayuda. “Llamá a la policía. Me voy a morir…”, le dijo. Cuando los servicios de urgencia llegaron, apenas minutos después, no consiguieron reanimarlo. El argentino murió en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

Los acusados por el asesinato

Tras el violento incidente, la fiscalía de París abrió una investigación por asesinato por la que pidió las imágenes de las cámaras de seguridad del bar y recolectó el testimonio de diversos testigos. A partir de esto llegó a juicio Le Periol, de 32 años, excomando de la Marina francesa y exmiembro del grupo de ultraderecha Unión de Defensa (GUD), acusado por el asesinato por el Tribunal de Apelación de la capital francesa.

Además, también comparecerá por “intento de asesinato” Bouvier, de 34 años, uno de los compañeros de la ultraderecha de Le Periol; y Lyson R., de 28 años, pareja de Le Priol y acusada de “complicidad” por haber encubierto los hechos tras el crimen. El veredicto del juicio está previsto para el 25 de septiembre.

Loik Le Priol, detenido por el crimen de Federico Martín Aramburú

Le Priol no era un desconocido para la policía y tiene una larga lista de antecedentes. Con antecedentes en el registro S de presuntos terroristas, y conocido por sus vínculos con grupos neofascistas, fue expulsado en segundo año del elitista colegio Notre-Dame d’Orveau por acusaciones de agresiones contra sus compañeros. Excomando de marina, también fue expulsado del ejército por actos de violencia. Asimismo, fue condenado en junio de 2022 a cuatro años de prisión —dos de ellos en suspenso— por participar en la tortura de un antiguo presidente del GUD en 2015. Tras el asesinato de Aramburú, huyó y fue detenido cuatro días después, en la frontera entre Hungría y Ucrania.

Bouvier, su cómplice, también forma parte de la facción más dura de la ultraderecha francesa. Antiguo estudiante de la Universidad Paris-Assas, fue condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión —tres de ellos en suspenso— por el mismo caso de tortura que su colega. Tras disparar contra el argentino, se ocultó durante varios días en un hotel de Sablé-sur-Sarthe, antes de ser arrestado por la Brigada de Búsqueda e Intervención (BRI, en francés) de Nantes el 23 de marzo de 2022.

Loïk Le Priol tiene un largo antecedente de violencia Facebook Loïk Le Priol

Desde su arresto, ambos permanecen en prisión preventiva. Para Le Priol, los primeros meses fueron de aislamiento total: más de un año encerrado en su celda 23 horas al día, incomunicado y bajo estricta vigilancia. Una medida excepcional, reservada para los detenidos más peligrosos. Bouvier, por su parte, fue trasladado a un módulo de máxima seguridad. Aunque están separados, ambos permanecen bajo estrecha vigilancia.