“Justicia por Fede”: familiares, amigos y la comunidad del rugby no olvidan a Martín Aramburú

El estandarte negro fue mostrado en las siete canchas donde este sábado hubo acción por el torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires. “Justicia por Fede” se replicó entre los 14 equipos, que sostuvieron la leyenda antes de sus respectivos partidos. El rugby argentino no se olvida de Federico Martín Aramburú, en la inminencia del comienzo del juicio que en París discernirá responsables y castigos por el asesinato al ex deportista de 42 años, sucedido en marzo de 2022.

Pasaron cuatro años y medio desde el homicidio al ex Puma y jugador de Atlético de San Isidro en las calles del parisino barrio de Saint-Germain-des-Prés. Un caso no resuelto, cuyos responsables aún permanecen sin condena, y que el rugby argentino expuso en la jornada de este sábado. “No se trató de un homenaje a Fede. Se trató de un pedido de justicia”, aclaró su amigo y compañero de aventuras en este deporte Oscar ‘Junior’ Murgier, entrenador de CASI, en diálogo para LA NACION. “Queremos hacer visible el caso, ya que este lunes arranca el juicio en Francia. Queremos que cuando esto termine se haya hecho justicia para no hablar más del tema y entonces poder ocuparnos del Fede amigo, el Fede jugador de rugby, el Fede de CASI... Y que los responsables paguen. Obviamente, nada ni nadie va a devolvernos a Fede, pero por lo menos que haya justicia y que él descanse en paz”, agregó.

En marzo de 2022, Martín Aramburú, de 42 años; su mujer, Mary, y sus hijos, Faustino, Justo y Santiago, vivían en Biarritz, suroeste de Francia. Él ya no jugaba profesionalmente y dedicaba su tiempo a trabajar en la agencia de turismo y viajes Esprit Basque, un emprendimiento desarrollado allí junto a su socio Shaun Hegarty, excompañero en Biarritz Olympique Pays Basque. En la fatídica noche ambos se encontraban en un bar de París celebrando una gran noticia: la agencia iba a vender entradas para el Mundial Francia 2023. Además, tenían planeado asistir a un partido del Seis Naciones. Pero unas horas después del encuentro, una ráfaga de ira acabó con los sueños de Martín Aramburú.

Oscar 'Junior' Murgier, uno de los entrenadores del plantel superior de CASI, era muy amigo de Martín Aramburú; enfatizó que lo de este sábado no fue un homenaje, sino un pedido de justicia a raíz del asesinato de 2022. Santiago Filipuzzi

A la madrugada Federico y Shaun protagonizaron una fuerte discusión con dos hombres de una mesa contigua y se invitaron a pelear afuera. Tras algunos golpes y amenazas, cada cual siguió su camino. Y con el día despuntando, los exrugbiers caminaban por el boulevard Saint-Germain cuando un auto se les arrimó súbitamente y desde el interior surgió una seguidilla de disparos que acabó con la vida del argentino.

Versatilidad técnica y fuerza mental

Nacido el 20 de enero de 1980 en La Plata, Federico conoció el rugby gracias a un amigo de su padre que lo llevó a CASI. Llegó con 19 años, completó las divisiones juveniles y permaneció en el club hasta el 2004, momento en el cual le ofrecieron jugar profesionalmente en Francia. En julio se trasladó al viejo mundo y se sumó a Biarritz Olympique, en el que se consagró campeón en las dos temporadas en que estuvo, 2005 y 2006. “Cuando me fui de la Argentina no tenía un conocimiento real de lo que me esperaba. Me costó dejar CASI e interrumpir mi carrera de Derecho. Mi único objetivo, entonces, era adaptarme al rugby profesional. No sabía si iba a estar un año o si no me sentiría cómodo y a los dos meses iba a volver”, comentó en su momento a LA NACION.

Tras su paso por Biarritz, el hincha de Estudiantes de La Plata formó parte de otras importantes escuadras europeas: actuó dos temporadas en la francesa Union Sportive Arlequine Perpignan y otras dos en US Dax y, en junio de 2010, firmó un contrato de tres años con la escocesa Glasgow Warriors. Pero al cabo de los dos primeros interrumpió su vínculo con el club de la Premier League escocesa para volver a Argentina y jugar sus últimos partidos en Atlético de San Isidro.

Federico tenía gran facilidad para hacer amigos; a dos días del comienzo del juicio en París, el rugby argentino clamó por una condena. Santiago Filipuzzi

Federico fue el Puma 623 y su estreno en el seleccionado quedó registrado el 25 de abril de 2004 frente a Chile por el Sudamericano. Jugó 22 partidos (17 como titular) con la celeste y blanca e integró el plantel que obtuvo el tercer puesto mundialista en Francia 2007. Luego de ese gran suceso dijo a este medio: “Sé que llegué a un lugar al que no todos acceden, pero mi desafío es consolidarme en este nivel. Llegué a Francia sin saber si iba quedarme, y terminé campeón”.

Martín Aramburú pertenecía a la camada 1980, que se fusionó muy bien con la del ’81, a tal punto que en el club las reconocen como a una sola: la ’80-’81. Junior Murgier, un año mayor que Federico, lo explicó para LA NACIÓN: “Yo soy del ’81 pero jugué toda mi vida con la camada ’80. Nuestros amigos son todos de esos dos años. Con Fede como capitán salimos campeones en menores de 19, en octubre de 1999. Y en febrero de 2000, las dos camadas nos fuimos de gira a Europa. Ahí jugaban Gambarini, Gortari, Federico Thomann, Gaitán, Gonzalo Armendáriz, Topo Pichot, Ramiro Alarcón... Un montón de jugadores. El plantel era tremendo”.

Una ONG mantiene vivo el recuerdo de Federico Martín Aramburu, el ex Puma que a los 42 años fue víctima de un homicidio en marzo de 2022, en Francia. Gentileza Hego Pampa

Como jugador Martín Aramburú derrochaba versatilidad, y gracias a su entendimiento del juego podía desempeñarse eficazmente como wing y como centro. “Cuando algo se le metía en la cabeza, él lo conseguía. Tenía una mentalidad muy fuerte”, precisó Murgier. “Fue poniéndose objetivos y uno por uno fue cumpliéndolos. Se planteó que íbamos a ser campeones en la M-19, nos convenció a todos y fuimos campeones, y él fue clave en el último partido, contra Champagnat. Quería jugar en la primera de CASI y lo logró; empezó como wing y terminó como centro, y en la semi del 2003 le hizo dos tries a Alumni que fueron una locura, concretados únicamente por su determinación. Por eso se fue a Biarritz. Supuestamente, ese día venían a ver a Rafa Carballo y a Miguel Avramovic, de Alumni, y terminaron llevándose a Fede. Después, él tomó la decisión de ir por los Pumas, de jugar un Mundial. Y no se conformó con eso. También quería ser titular. Tenía una cabeza muy fuerte. Ejercía un liderazgo positivo, en la cancha y fuera de ella. Fede era grandote pero no gigante. Era rápido, no velocista”, lo recordó su compañero.

Quienes lo conocieron lo distinguen como a una persona muy especial. “Muy bueno, muy amiguero... Tenía muchos amigos, mucha gente que lo quería”, resumió Murgier. “Por su manera de ser, hacía todo sencillo, simple, divertido. Era muy fácil pasarla bien con él”, completó el entrenador. Otras personalidades resaltaron más rasgos de su carácter. “Si la palabra ‘amistad’ tiene un sinónimo, ese es Fede. Siempre fue muy generoso con sus amigos”, evocó Santiago Gómez Cora, el entrenador del seleccionado argentino de seven, en una reciente publicación del periodista Santiago Roccetti en Instagram. “Fede tenía una sensibilidad particular para empatizar con alguien que estaba mal”, valoró Martín Gaitán, también ex Puma y hombre de CASI, en ese posteo.

Martín Aramburú era platense pero su club de rugby era Atlético de San Isidro, que encabezó el pedido de justicia este sábado. Rodrigo Nespolo

Pedido de justicia

Bajo la consigna “Justicia por Fede”, familiares, amigos y la comunidad del rugby argentino reclamaron este sábado. Todos los equipos del Top 14 de URBA salieron a la cancha con la petición hecha pancarta, y los jugadores de CASI ingresaron al campo, para enfrentarse con CUBA, con el lema estampado en una remera negra con el número 13, el de Martín Aramburú, en la espalda. La misma actitud asumieron los Pumas en el calentamiento previo al compromiso contra Australia en Mendoza.

El Club Atlético de San Isidro emitió un comunicado en que expresa su sentir sobre el juicio que tendrá lugar en París entre el 7 y el 25 de este mes: “La movilización busca que, frente a cualquier intento de minimizar la gravedad de lo ocurrido, la sociedad recuerde qué es lo que está siendo juzgado: el asesinato de un hombre de 42 años, padre de tres hijos, cuya vida fue arrebatada de manera brutal e irreversible. Cuatro años después y tras una larga espera, llega el momento de la Justicia para Federico Martín Aramburú. El momento de que quienes terminaron con su vida respondan por sus actos y de que la gravedad de lo ocurrido tenga una respuesta contundente de la Justicia”.