Una mujer de 64 años murió tras ser corneada por un toro durante un evento en España

Una mujer de 64 años murió tras ser embestida por un toro durante uno de los encierros taurinos organizados en el marco de las fiestas patronales de Ayna, una localidad de la provincia de Albacete, en España.

El hecho ocurrió durante el primero de los recorridos previstos para la celebración y derivó además en la suspensión de los actos programados para el fin de semana.

La víctima fue corneada por uno de los toros cuando se encontraba fuera de las barreras de protección instaladas a lo largo del recorrido.

Una mujer murió tras ser corneada

Un video difundido en redes sociales mostró el momento exacto del episodio. En las imágenes se observa a la mujer con una mochila roja en su espalda fuera de las talanqueras tratando de salir del circuito y moviéndose en dirección contraria a la manada de toros que avanzaba. En ese instante un toro la empieza a perseguir hasta cornearla.

En el video también se escucha a un espectador gritar “¡Súbase, señora, súbase!”, apenas unos segundos antes de que el toro la embistiera brutalmente en reiteradas ocasiones. Luego, las imágenes muestran la intervención de otra persona, quien desvió la atención del animal agitando una bandera roja para alejarlo de la mujer gravemente herida.

“En una parte del recorrido, en las Cuevas, se quedó quieta en la barrera y cuando empezó a correr uno de los toros la embistió ”, explicó Juan Ángel Martínez, alcalde de Ayna.

Según consignó el diario El País, la mujer era oriunda de Cataluña y se encontraba junto a familiares en una pedanía de la Sierra del Segura. La gravedad de las heridas provocó su muerte mientras era trasladada al helipuerto, después de haber sido asistida e intervenida de urgencia en el lugar.

Las fiestas patronales de Ayna tienen lugar del 4 al 8 de Septiembre

En otro sector del recorrido, un hombre de 60 años resultó herido tras ser alcanzado por otro de los toros. Según se informó, sufrió una cornada en uno de sus brazos.

Como consecuencia de la tragedia, el Ayuntamiento de Ayna decidió suspender los actos festivos previstos para el resto del fin de semana con motivo de las fiestas en honor a Nuestra Señora Santa María de lo Alto que se prolongan hasta el 8 de septiembre.

Los encierros forman parte de las actividades tradicionales de numerosas fiestas patronales españolas y reúnen cada año a cientos de vecinos y visitantes.