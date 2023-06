Difunden un audio clave de Trump que lo complica en el caso de los documentos secretos

escuchar

WASHINGTON.- Son solo dos minutos que acaban con Donald Trump pidiendo unas coca-colas. Pero antes de eso da tiempo para mucho. La CNN ha difundido una grabación del expresidente en la que habla sin pudor de documentos clasificados sobre Irán en su poder y admite con claridad que siguen siendo secretos, en contra de sus afirmaciones de que había desclasificado todo y de que podía hacerlo con solo pensarlo. La grabación es una prueba clave en el caso de los papeles de Mar-a-Lago, en el que Trump está acusado de 37 cargos delictivos.

El expresidente Donald Trump frente a la Corte ANDREW KELLY - AFP

Pese a que parece obvio para quien escuche la grabación que Trump tiene un documento con un plan para atacar Irán en su poder, él ha sostenido posteriormente en una entrevista en la cadena Fox que solo agitaba unos papeles que no tenían nada que ver, “historias de periódicos, de revistas y artículos”.

Aparentemente, la grabación indica que Trump era consciente de que retuvo material clasificado como confidencial después de dejar la Casa Blanca. Los comentarios del expresidente sugieren que le gustaría compartir la información, pero al tiempo admite que es consciente de que tras dejar la presidencia ya no puede desclasificar registros. La CNN ya había informado en mayo de la existencia de esta grabación, pero entonces sin difundirla.

Wow CNN got the tape of Trump’s conversation about classified documents pic.twitter.com/0NVQYAEkor — Acyn (@Acyn) June 27, 2023

La reunión grabada se celebró en julio de 2021 en el club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, con dos personas que trabajaban en la autobiografía del exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, así como ayudantes del expresidente, incluida la especialista en comunicaciones Margo Martin. La reunión de la grabación se produjo poco después de que The New Yorker publicara un reportaje en el que se aseguraba que, en los últimos días de la presidencia de Trump, Mark Milley, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, dio instrucciones a los mandos militares para que se aseguraran de que Trump no emitía órdenes ilegales.

También se decía que argumentó repetidamente en contra de atacar a Irán y que le preocupaba que Trump pudiera poner en marcha un conflicto a gran escala injustificado. El artículo sostenía que Milley y otros cargos convencieron a Trump de que no emprendiera una acción tan drástica. Trump trata de responder al reportaje con el documento, que según él procedía de Milley y que mostraría que el Pentágono tenía una actitud más agresiva y belicista hacia Irán que él.

“Estos son los papeles”, dice Trump en la grabación de audio, mientras habla de los planes de ataque a Irán del Pentágono, una cita que no se incluyó en el pliego de cargos contra Trump, en el que ya se menciona esta grabación y se transcribe parte de su contenido.

En el audio, Trump y sus ayudantes también bromean sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton después de que el expresidente diga que el documento era “información secreta”. “Hillary imprimía eso todo el tiempo, ya sabes. Sus correos electrónicos privados”, dijo una empleada de Trump. “No, ella se lo enviaría a Anthony Weiner”, un excongresista demócrata, respondió Trump, entre las risas de los presentes, un fragmento que tampoco se recoge en el pliego de cargos.

Una foto de la acusación de un baño en Mar-a-Lago donde Trump guardó documentos clasificados.

La grabación comienza con Trump afirmando que “se trata de gente mala y enferma”, mientras que su ayudante asegura que se había producido un “golpe de Estado” contra Trump. “Como cuando Milley habla de: ‘Oh, van a intentar dar un golpe de Estado’. No, estaban tratando de hacer eso incluso antes de que juraras el cargo”, dice la ayudante.

“Dijo que yo quería atacar Irán, ¿no es increíble?”, dice Trump mientras se escucha el sonido de papeles revolviéndose. “Tengo una gran pila de papeles, esto solo surgió. Miren. Esto fue él. Me presentaron esto - esto es extraoficial, pero - me presentaron esto. Era él. Este era el Departamento de Defensa y él”, añade en esta parte, ya transcrita en el pliego de cargos.

Aparentemente, Trump muestra los papeles sobre el plan de ataque y asegura que con eso se demuestra que él tiene razón, “excepto porque es altamente confidencial” y no puede hacerlo público. “Secreto. Esto es información secreta”, insiste el expresidente.

“Estos son los papeles”, continúa Trump, mientras se oye ruido de papeles. “Esto lo hicieron los militares y me lo dieron a mí”, añade, antes de indicar que el documento permaneció clasificado. Y la conversación continúa, según se puede escuchar en la grabación ahora difundida.

Trump: “Mira, como presidente, podría haberlo desclasificado”

Ayudante: “Sí [risas]”.

Trump: “Ahora no puedo, ya sabes, pero esto sigue siendo un secreto”.

Ayudante: “Sí [risas]. Ahora tenemos un problema”.

Trump: “¿No es interesante?”.

Ayudante: “Sí”.

Trump: “Es tan genial. Quiero decir, es tan, mira, ella y yo, y probablemente casi no me creías, pero ahora me crees”.

Escritora: “No, yo te creí”.

Trump:: “Es increíble, ¿verdad?”

Escritora: “No, nunca conocieron una guerra que no quisieran”.

Trump: “Hey, traigan algunas... Traigan algunas coca-colas por favor”.

Cita en el juzgado el 14 de julio

La jueza que lleva el caso de los papeles de Mar-A-Lago ha fijado una vista previa para el 14 de julio en Fort Pierce (Florida) en la que se discutirá cómo se manejarán los materiales clasificados en el caso, una complicación al tratarse de un juicio con jurado. Es una cita para los abogados. Los acusados, Donald Trump y su ayudante Walt Nauta, no están obligados a comparecer.

La jueza Aileen Cannon, por otro lado, ha accedido a la petición de la fiscalía de nombrar a un oficial de seguridad de la información clasificada que “asistiría al Tribunal, al personal del Tribunal y a la defensa en el manejo de cualquier moción y orden”. En cambio, ha denegado la petición del Departamento de Justicia de mantener bajo secreto una lista de 84 testigos. Trump, en todo caso, tiene prohibido hablar con ellos del caso.

